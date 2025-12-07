Colombia

Gustavo Petro rechazó el asesinato de dos policías en el área metropolitana de Cúcuta: “No más sangre entre nuestras familias”

Los uniformados fueron identificados como Franklin Guerrero y Jairo Andrés Holguín, intendente y subintendente de la Policía Nacional

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Fernando Vergara/AP

Un ataque con explosivos dirigido a la Policía Metropolitana de Cúcuta mató a dos uniformados y dejó dos más heridos cuando realizaban labores de control en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza, en Norte de Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Franklin Guerrero y Jairo Andrés Holguín, intendente y subintendente de la Policía.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro señaló que el pie de fuerza debe aumentar en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Buscarán crear violencia en la frontera y nuestro pie de fuerza en la frontera Colombo-venezolana debe aumentar”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

El mandatario colombiano también lamentó el fallecimiento de los dos uniformados, asegurando que la “muerte fratricida no permite la Colombia grande”.

Gustavo Petro lamentó el fallecimiento
Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de los dos uniformados en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @petrogustavo/X

“El intendente Franklin Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón han sido asesinados en el barrio Concordia en Cúcuta/Villa del Rosario. Lamento la perdida de estos dos jóvenes policías colombianos. La muerte fratricida no permite la Colombia grande. No más sangre entre nuestras familias”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

Según informes de las autoridades, los uniformados circulaban en motocicletas oficiales cuando la explosión de una carga instalada en la vía los alcanzó.

La detonación además afectó la infraestructura del corredor vial que conecta con El Zulia, interrumpió el suministro de energía eléctrica y dañó un vehículo civil.

Autoridades atribuyeron el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que opera en la región. Tras estos hechos se intensificaron los controles y operativos para impedir nuevos atentados.

En un hecho diferente, hombres armados atacaron a tiros el Comando de Acción Inmediata (CAI) de El Morichal en el municipio de Villa del Rosario, limítrofe con Venezuela.

Este hostigamiento, ocurrido en las cercanías del puente internacional Simón Bolívar, dejó dos policías heridos que fueron trasladados a centros médicos regionales.

La acción fue atribuida al ELN por la fuerza pública, que emitió un comunicado en el que se refirió a estas acciones como retaliaciones ante operaciones oficiales recientes.

La acción fue atribuida al
La acción fue atribuida al ELN por la fuerza pública, que emitió un comunicado en el que se refirió a estas acciones como retaliaciones ante operaciones oficiales recientes - crédito Colprensa

Estas acciones criminales son el resultado de una retaliación directa y premeditada del ELN en respuesta a las recientes acciones ofensivas en contra de estas estructuras criminales”, señaló la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Recientemente, la estación de Policía ubicada en el corregimiento de Agua Clara, en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, fue atacada.

El hecho ocurrió cuando dos patrulleros, Luis Alfredo Montero Angarita y Jesús Meneses, se encontraban en actividades de vigilancia y fueron sorprendidos por hombres armados. Como consecuencia del ataque, Montero Angarita falleció mientras que Meneses permanece en estado grave.

Ambos policías fueron trasladados a un centro asistencial, donde se confirmó el deceso de Montero Angarita.

Un ataque armado en la
Un ataque armado en la estación de Policía de Agua Clara, Cúcuta, dejó un uniformado muerto y otro gravemente herido durante la noche del 2 de diciembre - crédito @DirectorPolicia/X

Meneses, por su parte, sigue bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Este episodio de violencia sucedió durante las celebraciones por el triunfo del Cúcuta Deportivo, en un contexto donde grupos armados como el ELN y el clan del Golfo mantienen una disputa por el control de la zona fronteriza con Venezuela.

Tras el ataque, equipos policiales y militares iniciaron operativos para reforzar la seguridad y prevenir nuevos incidentes. La vigilancia se incrementó ante la posibilidad de más hostigamientos en el área.

La Policía Metropolitana de Cúcuta emitió un comunicado manifestando su solidaridad por la muerte del uniformado y ratificando su posición frente a la violencia: “Lamentamos profundamente la muerte del uniformado y reiteramos nuestro llamado a no ceder ante la violencia que pretende intimidar a la fuerza pública y a la población civil”.

El director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, también expresó su pesar por el fallecimiento del patrullero. “Hoy, en nuestra formación, falta uno de los nuestros. El patrullero Luis Montero Angarita fue vilmente asesinado mientras cumplía con honor su deber al servicio del país.”

