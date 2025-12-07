Galería· En el interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá: revelando historias sobre su origen marino, su simbolismo popular y su fe

La celebración de los 30 años de la nueva catedral encarna el orgullo de toda una comunidad - crédito Johan Largo/Infobae Colombia

La Catedral de Sal de Zipaquirá no es solo una joya patrimonial y un icono de la espiritualidad colombiana, sino una cápsula viviente de historia, ciencia, fe y creatividad. En vísperas de la celebración por los 30 años de la nueva catedral, Infobae Colombia conversó con Nicolás, uno de sus guías y custodios clave, que comparte las maravillas, secretos y leyendas que convierten este espacio en un lugar único e irrepetible.

La travesía incluye la elaboración de un registro fotográfico que muestra la convergencia entre el ingenio colombiano, el entorno natural en el corazón de la montaña y la abundancia salina, así como la interacción entre lo espiritual y el progreso económico de Zipaquirá. Así, entre sal, historia, arte y leyenda, la Catedral de Sal se posiciona como un punto clave para el disfrute de fin de año e inicios del 2026.

De océano antiguo a catedral subterránea

“Hace mucho, mucho tiempo nosotros tuvimos un fondo marino. Todo el centro de Cundinamarca era un mar antiguo, extraño y salado. Se secó y se evaporó. Eso sucedió hace como ciento treinta y cinco millones de años. Todo esto que ustedes observan viene desde el Cretáceo”, explica Nicolás, mientras invita a los visitantes a tocar la textura de la sal y contemplar esas vetas blancas y grises que relatan el paso de eras incontables.

La Catedral de Sal de Zipaquirá celebra en diciembre de 2025 su aniversario número 30 como ícono turístico de Colombia - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

Sobre las prácticas mineras y el aprovechamiento de la sal, comenta: “La sal es rica, la sal es deliciosa. Y viene de un proceso natural. Toma el aspecto de nieve, parece algodón, parece escarcha… pueden pellizcar, pueden pasar la sal en los deditos. Es gratis. Es cortesía de la casa”.

La labor subterránea requiere atención y saber antiguo. Nicolás lo describe así: “Todo para evitar que el material blando haga colapsar el túnel. Si no tuviéramos madera, metal, seguramente aquí ya el túnel se hubiera obstruido por completo. El agua salada con el tiempo hace que la madera no se deteriore, al contrario, quede fundida a la pared como una estructura totalmente integral”.

Fe, tradición y leyenda minera

La Catedral de Sal no es solo una maravilla geológica. Es también un lugar sagrado desde hace más de un siglo, donde las prácticas espirituales de los mineros han dejado huella. “Los mineros acostumbran a estar de rodillas a las seis y treinta de la mañana, porque después de un buen tiempo de oración, los mineros van a tener la seguridad de que Dios va a estar con ellos, que no van a perder la vida, podrán volver a su hogar y regresar al otro día a seguir haciendo la misma actividad”, narra Nicolás.

El Coro de la Catedral de Sal, con su acústica natural y diseño simbólico, destaca como santuario musical y artístico del recinto - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

La herencia religiosa dio forma al icónico viacrucis: “Los escultores tienen que extender la fe del minero a los visitantes, que todos nos pongamos de rodillas para orar y que tengamos una idea del camino del calvario. De eso se trata el viacrucis”.

En ese mismo recorrido, abundan relatos y leyendas populares. “Resulta que cuando los mineros veían tanto de este material pensaban que iba a ser oro. Sacaban bastante, todo el tiempo conseguían, lo acumulaban. En algún momento se dieron cuenta que ni siquiera es un metal y esto viene siendo hierro y azufre. Pirita, mármaja, oro falso, oro de tontos. Es por el brillo que deslumbraba al minero. Son como curiosidades que uno encuentra”, cuenta Nicolás, mientras muestra cómo la pirita engañó incluso a los más trabajadores.

Transformación arquitectónica y símbolo nacional

La transformación de la catedral es también una historia de retos estructurales, innovación y colaboraciones artísticas. Nicolás revive ese tránsito: “La antigua catedral se construyó en donde los túneles ya tendrían 150 años de historia. Se seguían derrumbando, se seguían hundiendo. Aparte, había mucha agua, eran ambientes muy húmedos y había bastante contaminación del medio ambiente. Si no se hubieran apresurado para cerrar la antigua catedral en el noventa dos, seguramente ahí hubiera ocurrido un accidente fatal”.

La nueva catedral es resultado de técnica, concurso y espíritu de comunidad: “Consiguen dinero del gobierno, realizan un concurso con ochenta y siete firmas de arquitectos… encuentran que los planos del arquitecto Orlando Garavito son los mejores. Dentro de los planos era quitar poco a poco el material, hacer esculturas directas y luego colocar todas las luces para asociar el tema litúrgico a cada escenario”.

El parque de la sal inaugura su alumbrado navideño con más de 400.000 luces led y 200 figuras decorativas en formatos 2D y 3D - crédito Catedral de Sal de Zipaquirá

La luz adquiere aquí dimensión alegórica y práctica: “Por ejemplo, cuando miramos que la luz es blanca, es como el consuelo que Jesús le tiene que ofrecer a alguien que esté cercano a él. En otros lugares la luz puede ser roja, como un sacrificio, violeta por el luto o verde, generando confianza y esperanza, que es también lo que los mineros realizaban todo el tiempo: buscar su propia seguridad, la esperanza, la fe de que Dios iba a estar con ellos”.

Una administración local que dinamiza la economía

La administración de la Catedral es motivo de orgullo para quienes habitan Zipaquirá: “El Gobierno… tenía una sola entidad que manejaba la minería de sal… pero para el caso de Zipaquirá fue diferente, porque el Estado tenía mucha burocracia. Aquí estaba Concesión Salinas. Era entidad del Estado, pero administraba solo la mina Zipaquirá… El municipio ya había recibido de parte del Estado la mina, la cantera, la cantera oficial. Entonces, ya quien hace parte de la administración de la mina y de la cantera es el municipio”.

Hoy la catedral es gestionada bajo un modelo mixto: “Se crea una empresa, una vez el Gobierno le entrega a Zipaquirá la cantera y hay socios privados, es una empresa de economía mixta, es una alianza socio, público y privada. Entonces, también con unos recursos privados se obtiene buena planificación, buena organización”.

El origen geológico de la Catedral de Sal remonta a un antiguo mar del Cretácico, testimonio de millones de años de historia natural - crédito Johan Largo/Infobae

Este modelo compensa al municipio: “Los que manejan la operación de la película, los que manejan la operación de las concesiones… crean tiendas y contratan personal de Zipaquirá. Eso ayuda a desarrollar más empleos, asociados a la parte turística”.

Diversidad e inclusión en la experiencia turística

Con turistas de más de 120 países, la diversidad es motor de hospitalidad e innovación. “Catedral de Sal está generando espacios para bilingüismo, que tengamos la posibilidad de hacer recorridos en inglés… tenemos audioguías en siete idiomas… es darle la opción a otras personas que no manejan ni inglés ni español, tener una información de todo esto que es increíble”.

Este es uno de los lugares más visitados en Cundinamarca durante las festividades católicas - crédito Civitatis

El anhelo de reintegrar saberes indígenas también sobrevuela los recorridos: “En algún momento se ha querido volver a vincular a las tribus antiguas a que hagan parte del territorio… sería bueno dar el lugar a que llegue otra vez a generarse aquí un resguardo y que la comunidad muisca pueda intentar rescatar todas sus tradiciones y que sea como volver a conectar lo ancestral con la sal”.

Riesgo, memoria y orgullo minero

La espectacularidad del sitio no opaca el recuerdo de la adversidad y la tragedia mineras: “Fueron eventos independientes. A veces eran explosiones, a veces eran derrumbes o emanación de gas. Todo eso se mitiga cuando empezaron a sacar agua salada, ya que la tubería está hermética y no hay riesgo de contaminación. Aparte, tenemos los mejores ventiladores y los ambientes son tan limpios que los mineros siguen entrando a las seis y media de la mañana, hacen una revisión de gas y ya hacen el reporte de que pueden ingresar otras personas también a trabajar”.

Los asistentes a la catedral podrán terminar el recorrido en un tren que los dejará en la entrada a la mina - crédito Johan Largo/Infobae

30 años: tradición, música y comunidad

La celebración de los 30 años de la nueva catedral encarna el orgullo de toda una comunidad: “Van a integrar a la comunidad, hacer una competencia que va a recorrer parte de la mina… participen de varios conciertos… hay uno principal que tiene un artista internacional. Todo se enmarca en la época de Navidad, porque justo fue en este tiempo en donde la nueva catedral se inauguró… Y eso se rescata cuando ubican el ángel Gabriel, ya que el ángel Gabriel anuncia que un niño va a nacer, que eso coincide con la inauguración de la catedral”.