Enrique Peñalosa continuó su pelea con Gustavo Petro: “Usted con su incompetencia no hizo nada”

Las diferencias entre el exmandatario capitalino y el presidente de Colombia se evidenciaron en una discusión en redes sociales, donde Peñalosa lanzó duras críticas a la gestión de Petro en la capital

Las posturas divergentes sobre el
Las posturas divergentes sobre el desarrollo de la movilidad en la capital generaron un intercambio de declaraciones entre el jefe de Estado y el exalcalde, quienes debatieron sobre los resultados de sus respectivas administraciones - crédito Sergio Acero/Andrea Puentes/Colprensa/Presidencia

Susana Muhamad, que ocupó el cargo de ministra de Ambiente; Enrique Peñalosa, exalcalde y aspirante a la presidencia; y el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron un cruce de opiniones en plataformas digitales en torno a los desafíos de movilidad en Bogotá. El intercambio de argumentos giró en torno al papel del transporte público y el aumento de motocicletas que circulan en la ciudad.

Durante el intercambio en la red social X, el presidente hizo referencia a las acciones realizadas durante su administración como alcalde de Bogotá, un tema que históricamente ha generado enfrentamientos con Enrique Peñalosa por sus contrastantes enfoques de gobierno en la ciudad.

Ante este comentario, Peñalosa respondió de manera directa y expresó: “Usted con su incompetencia no hizo nada”.

El cruce de mensajes inició cuando la exministra de Ambiente Susana Muhamad se refirió a Enrique Peñalosa al vincularlo con el atraso en la implementación del metro de Bogotá y el aumento de motocicletas en la ciudad.

Muhamad resaltó el impacto de esta situación al afirmar: “Por falta de transporte público masivo, los 10 años que @EnriquePenalosa retrasó el metro, le ganó a la ciudad la moto. 2002: 37.000 motos, 2015: 450.000 motos, 2024: 1.500.000 motos. No más negocios con nuestras vidas!”.

Peñalosa respondió defendiendo las decisiones de su administración sobre el metro y resaltó la importancia de TransMilenio en la movilidad de Bogotá, presentando este sistema de transporte como un aporte relevante para la ciudad. Además, cuestionó la relación directa entre la falta de metro y el aumento de motocicletas.

El presidente Gustavo Petro explicó
El presidente Gustavo Petro explicó por qué hay tantas motos en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, Gustavo Petro se metió en la discusión y dijo: “Las motos anegan Bogotá no porque no haya metro, que no lo hay, sino porque el pasaje de Transmilenio /buses es mucho más caro al mes que el sostenimiento de las motos. Porque además de ser más caro el bus, es más incómodo que la moto. Así que un criterio para tener decongestion es que el transporte público sea más barato que el particular (sic)”.

Y agregó: “Lo hice en la alcaldia y lo demostré logre subir en medio millón los viajes diarios del transporte público por abaratarlo. Incompetentes si buscaron multarme por hacerlo, pero la justicia nos dió la razón”.

Peñalosa reaccionó al mensaje del presidente cuestionando los resultados de su gestión en la alcaldía de Bogotá y señalando, según él, la falta de avances en materia de transporte público bajo su mandato. Afirmó que, a diferencia de Petro, su propia administración sí logró concretar proyectos relevantes para la ciudad.

Enrique Peñalosa defendió su gestión
Enrique Peñalosa defendió su gestión en Bogotá y contestó a Gustavo Petro - crédito @EnriquePenalosa

“Usted @petrogustavo con su incompetencia no hizo nada para mejorar el transporte público de Bogotá en su alcaldía. Para comenzar, no fue capaz de contratar el Metro y dejó un enredo monumental. Nosotros sí contratamos el Metro. Tampoco por supuesto contrató ninguna troncal. Solo hizo un diseño malo de la troncal Boyacá. Eso, aunque usted había dicho 5 meses antes de su elección que ¨El metro se hace necesario en el futuro pero no de manera inmediata (sic)”, escribió el exalcalde capitalino como respuesta.

También criticó la gestión de Petro en relación con TransMilenio, asegurando que no se renovaron los buses, lo que generó múltiples consecuencias negativas. Señaló que el presidente favoreció a operadores privados al extenderles los contratos: “Le hizo un regalo vergonzoso a los operadores privados, renovándoles los contratos por varios años más”, y subrayó que estos buses “llegaron a tener hasta 1,3 millones de kilómetros… que por supuesto se varaban y contaminaban terriblemente”.

Y agregó: “Nosotros hicimos la licitación que permitió renovar esa flota. Trajimos 1441 buses Euro 6, de esos, 944 biarticulados a gas. También trajimos 500 buses eléctricos para el SITP, (que usted dejó totalmente quebrado y la ciudad estuvo a punto de quedarse sin transporte público, problema que arreglamos con inmensa dificultad)”.

Enrique Peñalosa lanzó duras críticas
Enrique Peñalosa lanzó duras críticas a la gestión de Petro cuando fue alcalde de Bogotá - crédito @EnriquePenalosa

Peñalosa sostuvo que su administración diseñó, financió y contrató nuevas troncales para la ciudad, como la Avenida 68-Calle 100, la Avenida Ciudad de Cali hasta Soacha y la expansión de la Caracas hasta el portal Usme. Además, resaltó que “TransMilenio movilizó más pasajeros cada año” y recordó que “la tarifa de TransMilenio hoy solo cubre la mitad del costo. La otra mitad es subsidiada”.

Y finalizó su mensaje diciendo: “Lo que si es claro es que en su alcaldía usted solo tomó la medida populista de no hacer los ajustes a la tarifa que habrían sido responsables, y en los demás aspectos su gestión fué un desastre: ni Metro, ni troncales nuevas, ni renovación de la flota, dejó el SITP totalmente quebrado, etc Habla, pero no trabaja”.

