Comerciantes de San Victorino reciben un llamado urgente para mejorar la disposición de los residuos

La acumulación de residuos en San Victorino persiste pese a las tres frecuencias diarias de recolección establecidas por la Uaesp - crédito @Uaesp

Durante la temporada decembrina, San Victorino, uno de los sectores más transitados de Bogotá, enfrenta un aumento significativo en la generación de residuos, que alcanza hasta 45 toneladas diarias.

Este incremento, impulsado por la afluencia de más de 500 mil personas al día en la zona de La Mariposa, ha provocado serias afectaciones en el espacio público debido al manejo inadecuado de basuras, según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

A pesar de contar con tres recolecciones diarias de basuras, la Uaesp ha advertido que persisten problemas de acumulación y desorden, derivados de la disposición incorrecta fuera de los horarios estipulados, el abandono de residuos comerciales en la vía pública y la ausencia de separación en la fuente.

Esta situación convierte a San Victorino en un punto crítico para la limpieza urbana en la capital.

San Victorino enfrenta un aumento de residuos de hasta 45 toneladas diarias durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Captura video

En respuesta, la entidad implementó un plan de choque para diciembre que contempla el aumento de las cuadrillas de Cazaregueros de seis a doce en el centro de la ciudad, así como el refuerzo de los equipos de recolección, barrido y lavado, con presencia permanente en los corredores más afectados.

Además, se intensificó la supervisión de los horarios de disposición en coordinación con el prestador de aseo y se realizan operativos de control para garantizar el cumplimiento de las normas.

El plan también incluye acciones de pedagogía y sensibilización dirigidas a comerciantes, vendedores informales y visitantes, con el objetivo de fomentar prácticas responsables en la gestión de residuos.

El manejo inadecuado de basuras y la falta de separación de residuos convierten a San Victorino en un punto crítico de limpieza urbana - crédito @Uaesp/X

A través de sus redes sociales, la Uaesp publicó un video donde muestra la situación en el centro de Bogotá: “8:15 a. m. Así inicia la jornada en la plaza de la Mariposa. El equipo de barrido y limpieza de Promo Ambiental entra a recuperar el punto. Este lugar fue reportado completamente lleno de residuos. La razón es evidente. En esta temporada, el centro está generando cerca de 45 toneladas de basura al día, cuando lo habitual son alrededor de 30 toneladas”.

El registro audiovisual continuó: “8:45 a. m., un ciudadano de camisa blanca arroja su bolsa en un lugar prohibido y se va como si nada. 9:15 a. m. Otro caso: un hombre de camisa negra deja residuos una vez, vuelve y deja otra, y otra, y ¡otra más! Cuatro veces en menos de cinco minutos. 9:30 a. m., una señora saca residuos desde su local y los deja regados en la vía sin usar los puntos adecuados. 12:25 p. m. Varios ciudadanos estaban a punto de arrojar residuos en el espacio público. El equipo de cazainfractores interviene, hace el llamado y sensibiliza sobre la correcta disposición y el uso de los puntos autorizados".

La UAESP implementa un plan de choque en diciembre con el aumento de cuadrillas y refuerzo de equipos de recolección y barrido - crédito Uaesp/X

La entidad resaltó que “en este sector, se realizan tres recolecciones al día, de 6:00 a 8:00 a. m., de 6:00 a 8:00 p .m. y de 2:00 a 4:00 a. m. Además, el equipo de cazarregueros ingresa a zonas de difícil acceso por la congestión vehicular para apoyar la limpieza. 9:00 p. m. El camión recolector llega y deja la plaza completamente limpia para el disfrute de todos los bogotanos al día siguiente".

De esta manera, el director de la Uaesp, Armando Ojeda, ha reiterado la relevancia del compromiso comercial en este contexto. Según Ojeda, “el compromiso del sector comercial es decisivo para contener el reguero de basuras y garantizar que San Victorino siga siendo un espacio seguro, ordenado y atractivo para sus miles de visitantes diarios”.

Por ello, la autoridad invita de manera enfática a los comerciantes a realizar la disposición adecuada en los puntos y horarios autorizados, evitando afectar el espacio público.