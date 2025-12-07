Colombia

Comerciantes de San Victorino reciben un llamado urgente para mejorar la disposición de los residuos

La autoridad de servicios públicos de Bogotá implementa acciones pedagógicas y operativos de control para promover prácticas responsables en la gestión de desechos y evitar afectaciones en el espacio público

Guardar
La acumulación de residuos en San Victorino persiste pese a las tres frecuencias diarias de recolección establecidas por la Uaesp - crédito @Uaesp

Durante la temporada decembrina, San Victorino, uno de los sectores más transitados de Bogotá, enfrenta un aumento significativo en la generación de residuos, que alcanza hasta 45 toneladas diarias.

Este incremento, impulsado por la afluencia de más de 500 mil personas al día en la zona de La Mariposa, ha provocado serias afectaciones en el espacio público debido al manejo inadecuado de basuras, según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de contar con tres recolecciones diarias de basuras, la Uaesp ha advertido que persisten problemas de acumulación y desorden, derivados de la disposición incorrecta fuera de los horarios estipulados, el abandono de residuos comerciales en la vía pública y la ausencia de separación en la fuente.

Esta situación convierte a San Victorino en un punto crítico para la limpieza urbana en la capital.

San Victorino enfrenta un aumento
San Victorino enfrenta un aumento de residuos de hasta 45 toneladas diarias durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Captura video

En respuesta, la entidad implementó un plan de choque para diciembre que contempla el aumento de las cuadrillas de Cazaregueros de seis a doce en el centro de la ciudad, así como el refuerzo de los equipos de recolección, barrido y lavado, con presencia permanente en los corredores más afectados.

Además, se intensificó la supervisión de los horarios de disposición en coordinación con el prestador de aseo y se realizan operativos de control para garantizar el cumplimiento de las normas.

El plan también incluye acciones de pedagogía y sensibilización dirigidas a comerciantes, vendedores informales y visitantes, con el objetivo de fomentar prácticas responsables en la gestión de residuos.

El manejo inadecuado de basuras
El manejo inadecuado de basuras y la falta de separación de residuos convierten a San Victorino en un punto crítico de limpieza urbana - crédito @Uaesp/X

A través de sus redes sociales, la Uaesp publicó un video donde muestra la situación en el centro de Bogotá: “8:15 a. m. Así inicia la jornada en la plaza de la Mariposa. El equipo de barrido y limpieza de Promo Ambiental entra a recuperar el punto. Este lugar fue reportado completamente lleno de residuos. La razón es evidente. En esta temporada, el centro está generando cerca de 45 toneladas de basura al día, cuando lo habitual son alrededor de 30 toneladas”.

El registro audiovisual continuó: “8:45 a. m., un ciudadano de camisa blanca arroja su bolsa en un lugar prohibido y se va como si nada. 9:15 a. m. Otro caso: un hombre de camisa negra deja residuos una vez, vuelve y deja otra, y otra, y ¡otra más! Cuatro veces en menos de cinco minutos. 9:30 a. m., una señora saca residuos desde su local y los deja regados en la vía sin usar los puntos adecuados. 12:25 p. m. Varios ciudadanos estaban a punto de arrojar residuos en el espacio público. El equipo de cazainfractores interviene, hace el llamado y sensibiliza sobre la correcta disposición y el uso de los puntos autorizados".

La UAESP implementa un plan
La UAESP implementa un plan de choque en diciembre con el aumento de cuadrillas y refuerzo de equipos de recolección y barrido - crédito Uaesp/X

La entidad resaltó que “en este sector, se realizan tres recolecciones al día, de 6:00 a 8:00 a. m., de 6:00 a 8:00 p .m. y de 2:00 a 4:00 a. m. Además, el equipo de cazarregueros ingresa a zonas de difícil acceso por la congestión vehicular para apoyar la limpieza. 9:00 p. m. El camión recolector llega y deja la plaza completamente limpia para el disfrute de todos los bogotanos al día siguiente".

De esta manera, el director de la Uaesp, Armando Ojeda, ha reiterado la relevancia del compromiso comercial en este contexto. Según Ojeda, “el compromiso del sector comercial es decisivo para contener el reguero de basuras y garantizar que San Victorino siga siendo un espacio seguro, ordenado y atractivo para sus miles de visitantes diarios”.

Por ello, la autoridad invita de manera enfática a los comerciantes a realizar la disposición adecuada en los puntos y horarios autorizados, evitando afectar el espacio público.

Temas Relacionados

Recolección de basura BogotáSan VictorinoOperaciones UaespÉpoca decembrinaGeneración residuosUaespBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Prime Video: las películas

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Entre el 11 y el 12 de diciembre, los presidentes de los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano se reunirán para decidir la suerte de dos de los clubes tradicionales del país

Asamblea de Dimayor: el futuro

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

La famosa artista mexicana demostró su talento mientras los asistentes coreaban las canciones que interpretó

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá

Ladrones se llevaron costoso equipo de reanimación en centro de salud de Bello, Antioquia, a plena luz del día: quedaron captados en video

El robo del desfibrilador para la atención de emergencias cardiacas ha generado preocupación entre directivos y usuarios de BelloSalud, quienes enfrentan mayores riesgos ante la dificultad de reponer el equipo sustraído debido a la crisis financiera de las IPS

Ladrones se llevaron costoso equipo

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

El número de agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Legislativo sorprende por su baja participación en comparación con ciclos previos

La Registraduría advierte sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

Español recreó el Día de las Velitas en Madrid para que su esposa colombiana no extrañe su tierra

Ryan Castro enciende el 7 de velitas en Medellín con un camión de regalos para sus seguidores con la cuadra más activa: “Qué chimba Navidad”

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”