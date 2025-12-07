Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Las autoridades investigan la posible responsabilidad del frente Carlos Patiño, disidencia de 'Iván Mordisco', en el ataque - crédito @MiguelPalta/X

Un nuevo atentado terrorista sacudió el departamento del Cauca, específicamente en Balboa, luego de que una motocicleta cargada con explosivos fuera activada cerca de la Estación de Policía del municipio alrededor de las 6:00 p. m. del sábado 6 de diciembre.

La emergencia desató un nuevo foco de tensión en el sur del departamento, una región donde persiste la escalada violenta por parte de las estructuras de las disidencias de las Farc hacia la fuerza pública y población civil.

Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la Estación de Policía de Balboa, generando alarma en el sur del Cauca - crédito Redes sociales/X

De acuerdo con la información oficial, el vehículo habría sido abandonado en las cercanías de la estación minutos antes de la detonación, lo que motivó la activación de protocolos de verificación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar quiénes serían los responsables. Las autoridades iniciaron investigaciones inmediatas tras el estallido.

En el lugar de la explosión, los equipos de emergencia notificaron que dos civiles resultaron heridos, confirmando la atención médica poco después del atentado.

En cuanto a la autoría del hecho criminal, las versiones indican que sería reponsabilidad del frente Carlos Patiño de las disidencias de “Iván Mordisco”, estructura armada que mantiene una fuerte influencia en la zona.

El atentado con explosivos en Balboa dejó dos civiles heridos y activó protocolos de emergencia en la región - crédito Redes sociales/X

Organismos de inteligencia trabajan en la reconstrucción del recorrido efectuado por la motocicleta con el artefacto explosivo y en las circunstancias en que fue instalada.

Paralelamente, se reportó un incendio generado por la detonación, el cual se propagó a varias edificaciones del sector. Entre los daños materiales figura una cooperativa de café utilizada como centro de acopio por productores locales.

De hecho, Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, expresó su profundo rechazo a este acto criminal: “(...) por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia”.

El vehículo con explosivos fue abandonado minutos antes de la detonación, según la información oficial de las autoridades - crédito Redes sociales/X

Aseguró que “el terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”.

El ejecutivo explicó que en el lugar de los hechos funcionaba un punto de compra de café, donde operaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de la localidad.

Sobre el ataque, calificado como cobarde, Bahamón señaló que afecta tanto a la infraestructura cafetera como a la comunidad y a “las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad”.

Sostuvo además la solidaridad de la Federación con Caficauca, los habitantes de Balboa y las familias cafeteras impactadas por el suceso, advirtiendo que el país no puede aceptar un retroceso de tres décadas en materia de seguridad.

La explosión provocó un incendio que afectó varias edificaciones, incluyendo una cooperativa de café utilizada por productores locales - crédito Redes sociales/X

Bahamón hizo un llamado urgente a la fuerza pública y al Gobierno nacional para retomar el control territorial y proteger a la población civil.

Finalmente, reiteró el rechazo de la Federación Nacional de Cafeteros al terrorismo y “expresa su compromiso inquebrantable con la paz, el desarrollo y la defensa de nuestras comunidades rurales.El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”.

Durante las labores para contener la emergencia, miembros de los cuerpos de bomberos del sur del Cauca acudieron al sector y lograron impedir que las llamas alcanzaran otros predios gracias a un trabajo articulado entre municipios vecinos.

Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros se pronunció ante lo sucedido en Balboa, Cauca - crédito @GermánBahamón/X

Esta intervención facilitó también el acceso de peritos antiexplosivos, encargados de recolectar evidencias en el sitio para continuar con las investigaciones.

Momento exacto del atentado

En videos compartidos masivamente a través de las redes sociales se observa que la motobomba explotó exactamente a las 5:52 p. m., momento en que los habitantes, entre mujeres, adultos y niños, compartían y transitaban con la zona, donde también se ubica uno de los parques principales del municipio.

Fue entonces cuando la tarde se tornó caótica tras la exposión. Algunas personas buscaron refugio, mientras otras trataban de alejar sus vehículos de las llamas.