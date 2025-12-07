Antioquia se consolida como potencia empresarial: ya concentra el 22% de los conglomerados en Colombia

Empresas del sector de alimentos y manufactura han ampliado su participación y consolidan operaciones en mercados nacionales e internacionales. - REUTERS/Luis Jaime Acosta

Antioquia se consolida como epicentro del poder corporativo en el país, posicionándose como la segunda región con mayor concentración de conglomerados empresariales de Colombia, de acuerdo con un informe de la Superintendencia de Sociedades citado por El Colombiano.

Durante la última década, el número de conglomerados en el territorio nacional pasó de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, lo que representa un aumento del 409%. En ese contexto, la región antioqueña constituye un componente clave de la transformación, con el 22,24% de las matrices nacionales.

Concentración del poder empresarial en regiones clave

Según datos reportados por el medio, Bogotá encabeza el panorama corporativo nacional con 553 conglomerados, equivalente al 43,29% del total, seguida por Antioquia, que concentra 284 grupos. El Valle del Cauca, por su parte, suma 135 conglomerados, asegurando el tercer lugar en este ranking. Otras regiones, como Cundinamarca, Atlántico y Santander, mantienen participación minoritaria, con menos del 6% cada una.

Esta estructura territorial evidencia una tendencia donde el poder empresarial se ubica principalmente en tres zonas. Antioquia, respaldada por una tradición industrial sólida y la diversificación de su tejido empresarial, amplía su influencia en los sectores de manufactura, alimentos, infraestructura, energía y comercio.

El dinamismo en infraestructura y energía ha permitido a compañías locales fortalecer su portafolio y atraer inversiones. - crédito Federico Gutiérrez/X

Datos y cifras que dimensionan la expansión

La radiografía elaborada por la Superintendencia de Sociedades indica que los conglomerados empresariales movilizan más de $825 billones en activos y cerca de $600 billones en ingresos operacionales al año. Las utilidades conjuntas alcanzan los $19 billones. Solo los grupos domiciliados en Colombia —1.278 matrices, el 77,27% del total analizado— administran $508 billones en activos y reportan utilidades por $13,3 billones.

“El entramado corporativo se ha expandido y sofisticado”, señaló el medio antioqueño. Esta tendencia es atribuida, en parte, a la flexibilización de las estructuras societarias y la llegada de inversión internacional.

Empresas líderes y el peso nacional de Antioquia

Dentro del ranking de las compañías con mayores ingresos, Invernac & Cía. S.A.S. (vehículo de inversión de la familia Santo Domingo) alcanza $21,2 billones. Le siguen Amov Colombia S.A. (matriz de Claro), Bavaria y Cía. S.C.A. y holdings como Gestora Adminegocios y Cía. S. en C. y Inversiones Olímpica S.A.S.

Entre las matrices que lideran en Antioquia destacan Bios y Organización Corona, que figuran entre los grupos con cifras más representativas en ingresos y activos de la región, de acuerdo con la publicación.

Organizaciones dedicadas al comercio figuran entre las de mayor facturación del país y promueven la integración regional. - crédito Bavaria

Diversidad sectorial y capital extranjero

Cada sector revela protagonistas distintos. Avsa S.A., responsable de marcas como Mac Pollo, domina el sector agroindustrial; Invernac & Cía. S.A.S. lidera el comercio; Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. impulsa la construcción; Bavaria y Cía. S.C.A. marca la pauta en manufactura; y Carbones del Cerrejón Limited se sitúa al frente en minería y energía.

En el ámbito internacional, la presencia de conglomerados extranjeros se concentra en organizaciones con casas matrices en España, Panamá, Estados Unidos, Chile y Reino Unido. Según la información recabada por El Colombiano, esos cinco países reúnen la mayoría de los grupos internacionales presentes en Colombia.

Estabilidad y riesgos dentro del ecosistema empresarial

La sólida expansión del sector no oculta ciertas señales de alerta. El análisis de la Superintendencia de Sociedades destaca que solo 59 grupos empresariales cuentan con patrimonio negativo, el 3,56% de la muestra, lo que constituye un bajo nivel de riesgo extremo de insolvencia.

Aun así, 211 conglomerados han reportado pérdidas operacionales en dos o más periodos consecutivos, lo que representa el 12,75%. Estas empresas muestran condiciones de deterioro que podrían requerir vigilancia especial.

En términos de liquidez, apenas 40 conglomerados presentan razones corrientes inferiores a 1; el resto del universo mantiene niveles adecuados que les permiten cubrir sus obligaciones de corto plazo.

La diversificación de sectores económicos potencia el desarrollo y la innovación en el territorio. - crédito Alcaldía de Medellín

Factores detrás del auge de los conglomerados

Expertos citados por El Colombiano, como Rafael Felipe Gómez, analista y especialista en derecho comercial, atribuyen el crecimiento del fenómeno a mayores exigencias de transparencia, la flexibilidad legal de la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), el favorable desempeño económico y el impacto de la inversión extranjera. Gómez enfatizó también el papel de los incentivos tributarios, los tratados comerciales y la competitividad del talento regional: “Todos estos elementos han convertido a Colombia en un entorno ideal para organizar y fortalecer conglomerados empresariales”.

La región antioqueña surge así como un eje clave que impulsa la actividad empresarial, la innovación y la atracción de inversiones, contribuyendo a la consolidación del país como un foco de crecimiento para grandes grupos económicos nacionales e internacionales.