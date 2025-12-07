Aliste el bolsillo: esto le cuesta acompañar a la selección Colombia en la fase de grupos del mundial 2026

El itinerario de la selección Colombia en el Mundial 2026 implica viajar por dos países y tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Miami - crédito FCF

El itinerario que le espera a la selección Colombia en el mundial de 2026 dejó a muchos aficionados haciendo cuentas incluso antes de pensar en conseguir entradas. No es para menos ya que, tres partidos en tres ciudades distintas, dos países y miles de kilómetros entre una sede y otra implican una operación logística que, para un hincha, puede convertirse en un viaje tan emocionante como costoso. Con Ciudad de México, Guadalajara y Miami como escenarios confirmados, el camino de la Tricolor marca también la ruta de quienes quieran seguirla de cerca en la primera fase.

La idea de acompañar al equipo partido a partido no es nueva, pero esta vez el formato exige una planificación más precisa. Para hacerse una idea del presupuesto mínimo, se revisaron tarifas de referencia en Google Fligths y plataformas de reservas tomando como guía las fechas de cada juego y la intención de viajar el día anterior. En todos los casos, se consultaron precios en clase económica, sin maleta en bodega y para un solo pasajero. Las cifras son una fotografía del momento, pueden cambiar en cuestión de horas por la dinámica propia de un mundial.

El recorrido empieza en Bogotá, rumbo a la capital mexicana. El objetivo: aterrizar el 16 de junio, un día antes del debut de Colombia frente a Uzbekistán. Las opciones más económicas encontradas rondaban los 303 dólares ($1.151.000), en su mayoría con una escala y tiempos que se acercan a las nueve horas de viaje. Para quienes no quieran correr riesgos con conexiones, los vuelos directos se ubicaban alrededor de los 423 dólares ($1.606.842), en trayectos que duran cerca de cinco horas entre Bogotá y el aeropuerto de Ciudad de México.

Superado el primer encuentro, el siguiente destino es Guadalajara, sede del segundo partido del grupo que tiene como fecha el 23 de junio. Para replicar ese movimiento, se consultaron vuelos del 22 de junio y el panorama es más amable para el bolsillo. Los tiquetes empezaban cerca de los 55 dólares ($208.927) por trayecto, en vuelos directos de poco más de una hora operados por aerolíneas locales y de bajo costo. Las alternativas catalogadas como mejor equilibrio entre hora y tarifa se movían entre 60 ($227.920) y 65 dólares ($246.914), también sin escalas.

El último desplazamiento antes del cierre de la fase de grupos es, sin duda, el más exigente. De Guadalajara a Miami, donde la selección enfrentará a Portugal el 27 de junio, los vuelos para llegar el día previo ofrecían dos rangos claros. Las opciones más baratas rondaban los 291 dólares ($1.105.416), aunque con al menos una escala, generalmente en Ciudad de México, y tiempos totales superiores a siete horas. En contraste, los vuelos directos se encontraban cerca de los 366 dólares, con duraciones cercanas a las tres horas y cuarenta minutos.

Si un hincha elige siempre la alternativa más económica en cada tramo —Bogotá–Ciudad de México, Ciudad de México–Guadalajara y Guadalajara–Miami—, el total ronda los 650 dólares ($2.469.143) solo en vuelos de ida. Si se inclinan por conexiones directas y mayor comodidad, la cifra puede acercarse o superar los 850 dólares ($3.228.879), sin contar aún el regreso a Colombia, los gastos por equipaje, seguros ni cargos adicionales.

A este presupuesto base hay que sumarle el resto, hospedaje en cada ciudad, transporte interno (metro, buses, aplicaciones o alquiler de carro), alimentación y, por supuesto, las entradas a los estadios. En escenarios como el mundial, donde las tarifas aéreas pueden cambiar drásticamente según la demanda, muchos viajeros optan por mezclar estrategias entre ellos, vuelos de bajo costo para trayectos dentro de México, combinados con opciones más cómodas para los tramos internacionales, o incluso buscar aeropuertos alternos cerca de Miami o Ciudad de México.

En el rubro del hospedaje, un aficionado colombiano que piense seguir a la selección Colombia en Ciudad de México o Guadalajara durante el mundial 2026 deberá calcular entre 70 y 120 dólares por noche en un hotel de estándar medio. Al cambio actual, eso representa entre $280.000 y $480.000 pesos. La cuenta sube considerablemente en Miami: allí, una noche de alojamiento durante el torneo puede costar entre 300 y 400 dólares, es decir, entre 1,2 y 1,6 millones de pesos.

El presupuesto para comidas y transporte también marca diferencias entre sedes. En las ciudades mexicanas, el gasto diario se mueve entre 35 y 60 dólares —unos $140.000 a $240.000— combinando comida callejera, restaurantes sencillos y uso de transporte público o aplicaciones. En Miami, en cambio, ese mismo rubro podría ubicarse entre 55 y 100 dólares diarios ($220.000 a $400.000), empujado por el mayor costo de vida en la ciudad.

Seguir a Colombia es un plan posible, pero requiere disciplina financiera, flexibilidad de itinerarios y un presupuesto dispuesto a responder a los altibajos del mercado. El camino de Ciudad de México a Guadalajara y luego a Miami no solo será un reto para la Tricolor; también lo será para los hinchas que quieran vivir el mundial de 2026 paso a paso, vuelo a vuelo.