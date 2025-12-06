Yina Calderón opinó y dio consejo a Blessd por supuesto gusto hacia las mujeres trans: “Seguro se dio dos traguitos y toma”

Yina Calderón defiende a Samantha Correa y enciende el debate sobre Blessd - crédito @yinacalderontv y @blessd/IG

El reciente regreso de Yina Calderón a Colombia la situó de inmediato en el centro de la conversación digital, al pronunciarse sobre la controversia que involucra al cantante Blessd y la creadora de contenido trans Samantha Correa.

La empresaria y exintegrante de La casa de los famosos Colombia 2026 abordó el tema en una transmisión en vivo de su programa Escándalo TV, reavivando un debate que había perdido fuerza en redes sociales y generando nuevas reacciones entre los internautas.

En el último tramo de la polémica, Calderón defendió la belleza de Samantha Correa y sugirió que, de haber existido un encuentro entre ella y Blessd, no habría motivo para que el cantante se sintiera incómodo.

La empresaria expresó: “Igual, Blessd, no te sientas mal si llegó a suceder, presuntamente, porque Samantha Correa es hermosa... Esa mujer se para al lado de cualquier Miss Universo y es muy linda”, dijo la empresaria de fajas, tras ser consultada sobre el tema.

La opinión de Yina Calderón sobre Blessd y Samantha Correa desata nuevas reacciones en redes - crédito @nazarethg1827/tiktok

Estas declaraciones provocaron una oleada de comentarios en plataformas como TikTok, donde usuarios debatieron tanto la opinión de Calderón como la pertinencia de involucrar a la influenciadora en la controversia.

La situación se originó tras una serie de diferencias públicas entre Blessd y el también cantante Pirlo, en las que Samantha Correa resultó mencionada sobre la posibilidad de que en un momento de su vida habría sostenido relaciones personales e intimas con “El bendito”.

En redes sociales circularon versiones sobre un posible vínculo entre las dos celebridades, pero no existe confirmación oficial y en su momento ambas personas lo negaron.

Calderón, al referirse a la creadora de contenido, afirmó: “Mire, yo les voy a decir una cosa. Ella es una chica muy bella, porque no es una trans fea, es muy linda, muy, muy, muy“, dijo.

Yina Calderón reaviva la polémica entre Blessd y Samantha Correa con un inesperado comentario en vivo - crédito @blessd @samcorreat/ Instagram

Además, Yina Calderón sostuvo que, aunque no le consta la veracidad de los rumores, el hecho de que el artista Pirlo lo mencionara en su canción, podría tener algún fundamento.

“En cuanto a lo de Blessd, no me consta, pero yo siento que si lo dice Pirlo y siendo Samantha Correa, que es muy hermosa, que es muy divina, pues mi amor, cuando el río suena, es porque piedras lleva“, expresó la creadora de contenido.

Yina Calderón también opinó respecto a cómo habría podido darle el encuentro íntimo entre “El bendito” y la influenciadora trans, a partir de lo que ella conoce y lo que ha podido ver.

“Sí, de verdad que tú la ves y wow, yo creo que el Blessd seguro se pegó dos traguitos y toma para llevarte. Porque yo te digo una cosa, que la mujer es muy bella”, aseguró Yina Calderón.

La opinión de Yina Calderón sobre la belleza de Samantha Correa - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Finalmente, Juliana Calderón le indagó a Yina Calderón sobre lo que podría opinar respecto a la manera en como habrían sucedido los hechos entre el cantante y Samantha, a lo que la finalista de La Mansión de Luinny en República Dominicana reaccionó contundente.

"Mi amor, yo digo que el que da, se tiene que dejar dar. Que eso es una cosa, que eso tiene que ser de parte y parte. Tú lo pones y el otro también. Sí, sí, se lleva“, mencionó Yina, mientras pedía que no hablaran más de ese tema.

Como era de esperarse, las palabras de Yina Calderón no pasaron desapercibidas y varias personas salieron a comentar lo que piensan al respecto de la percepción de la influenciadora.

“Yina tiene razón, Samantha es muy linda”, “Blessd lo hizo sin necesitar trago”, “Los hombres así no necesitan licor”, “Por primera vez estoy de acuerdo con Yina Calderón”, “También pienso que es algo de lo que no se debe avergonzar”, dicen algunos de los comentarios.