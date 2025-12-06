Colombia

Yina Calderón afirmó que las “bonitas no lo hacen bien” y habló de la mansión de Westcol: “Qué fracaso”

La empresaria por medio de un live en sus redes sociales opinó sobre diferentes temas desatando todo tipo de comentarios

Yina Calderón hizo fuertes revelaciones
Yina Calderón hizo fuertes revelaciones en TikTok por medio de un live - crédito @yinacalderonoficioldj/Instagram

La controversia que se ha desatado por el reality dominicano La Mansión de Luinny donde Yina Calderón protagonizó un encuentro íntimo con el boricua Asaf Torres sigue dando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Las imágenes, captadas en la habitación presidencial del programa, exhibieron a Calderón junto a Torres, expretendiente de Karina García, compartiendo besos y gestos cercanos.

Según usuarios de plataformas digitales, la viralización de los clips provocó debates, memes y opiniones diversas sobre la relación.

Tras el revuelo mediático, Yina Calderón decidió referirse a las críticas recibidas, afirmando que el tema con Torres es “cerrado”, aunque aseguró que sigue en contacto con Asaf tras finalizar el concurso.

Yina Calderón ha vuelto a
Yina Calderón ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras tener relaciones sexuales con el boricua Asaf Torres en el reality 'La Mansión de Luinny'- crédito Montaje Infobae

Recientemente, la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón volvió a ser tendencia tras un en vivo en sus redes sociales, en el que reveló sus opiniones sobre la apariencia física y la actitud de las mujeres en temas de pareja.

En el live, difundido por varios usuarios, la influencer afirmó que “las feas tenemos algo que los encoña” y sostuvo que, para ella, las mujeres menos agraciadas físicamente suelen esforzarse más en la intimidad.

Durante la transmisión, Yina Calderón expuso su postura sin filtros: “Normalmente las bonitas no culean bien (sic) y nosotras las que no somos tan agraciadas, pero tenemos actitud, somos buenas ñomiadoras”, expresó.

La empresaria agregó que las mujeres consideradas bonitas “se quedan así” (quietas en el acto sexual), mientras que las demás buscan destacarse por su seguridad.

Yina Calderón afirmó en un live que "las bonitas no lo hacen bien" - crédito @yeisitorres.04/TikTok

El en vivo también incluyó comentarios sobre la mansión de Westcol, creador de contenidos y streamer colombiano.

Yina Calderón criticó el programa de reality show producido desde la residencia: “Hace falta tener una productora y saber del tema, eso no es fácil”, aseguró la influencer. Además, calificó como un “fracaso” el intento de realizar un proyecto de ese tipo sin el equipo adecuado.

A pesar de sus críticas, Calderón afirmó que no siente animadversión hacia Westcol y reconoció su trabajo. Dirigiéndose a su audiencia, concluyó: “No me cae mal, pero yo no le veo los caballos por ningún lado, ni el billete por ningún lado”, comentó en tono sarcástico.

Las declaraciones de Yina Calderón dieron pie para más controversia sobre la exposición de la vida privada en plataformas digitales.

Yina Calderón por medio de un en vivo en sus redes sociales habló de WestCol - crédito @yeisitorres.04/TikTok

Yina Calderón rompió el pacto con Andrea Valdiri, propuso alianza y desató críticas por interés propio

El reciente retorno de Yina Calderón a Colombia tras un mes en el extranjero provocó una nueva ola de reacciones en las redes.

La empresaria y figura pública declaró estar dispuesta a forjar una alianza pública con su reconocida rival Andrea Valdiri, lo que reactiva la discusión sobre enfrentamientos y alianzas en el mundo digital.

Este anuncio rompe el anterior pacto de silencio entre ambas creadoras de contenido, acordado tras una serie de confrontaciones y una mediática pelea de boxeo.

Calderón declaró: “Estoy abierta a poder realizar algún tipo de contenido con Andrea Valdiri o Ana del Castillo”, declaración que amplía el espectro de colaboración a otras personalidades influyentes.

La propuesta de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 incluye un reality de dos días transmitido en vivo bajo el lema “de borrachos”, e incluso sugiere la integración del influencer Yeferson Cossio.

Yina Calderón quiere trabajar junto a Andrea Valdiri y desata los comentarios - crédito @elchismosocol/IG

La empresaria de fajas insistió en priorizar las oportunidades laborales sobre las disputas pasadas: “Independientemente de mis riñas, estoy interesada en crear nuevas alianzas y no es por nada, pero podríamos ser buenos componentes”, expuso.

En ese sentido, Yina Calderón pidió dejar atrás los desencuentros con Valdiri y la cantante Ana del Castillo para consolidar proyectos conjuntos.

A pesar del discurso conciliador, parte del público digital acusó a Calderón de incumplir su compromiso de silencio y de actuar movida por intereses personales.

Según usuarios de diversas plataformas, la influencer habría dejado pendiente el contrato de la pelea en Stream Fighters y desatendido lo pactado antes de su viaje fuera del país.

