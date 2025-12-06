Colombia

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

La Guardia Indígena desplegó protocolos de protección y logró expulsar a integrantes armados que intentaban alterar la tranquilidad del resguardo Sa’th Tama Kiwe

Así fue como la guardia indígena impidió que un grupo armado ilegal se tomara su territorio

Las autoridades indígenas del Resguardo Sa’th Tama Kiwe, ubicado en Caldono (Cauca), repelieron en las últimas horas el ingreso de una estructura armada identificada como la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

El intento de incursión se habría dado cuando varios integrantes de este grupo buscaron penetrar el territorio indígena con el objetivo de alterar la tranquilidad y la armonía de la comunidad.

Ante la presencia de los armados, la Guardia Indígena activó sus protocolos de protección y desplegó acciones para salvaguardar la vida de los habitantes y mantener el control sobre su territorio.

La comunidad indígena afirmó que intentan controlar la tranquilidad de su territorio - crédito Noticias PopularesColombia/Facebook

Como resultado de la intervención, los agresores fueron expulsados, reafirmando la postura de que cualquier ingreso irregular constituye una amenaza directa contra la convivencia y la autonomía del resguardo.

“Compañeros, en este momentico las autoridades y la guardia indígena expulsa del territorio a una columna móvil que se identificaron com Dagoberto Ramos. Tenían como objetivo tomar el pueblo y hacer desarmonías territoriales. Autoridades y la guardia entonces en este momentico hacia el ejercicio del control territorial, la defensa de la vida todos vamos a estar muy atentos”, indicó uno de los integrantes de la Guardia Indígena al término de la operación.

Las autoridades ancestrales expresaron su compromiso de continuar en defensa del territorio a través de una vigilancia permanente que garantice el bienestar de la población. “Quien intente tomar el pueblo corre el riesgo. La próxima vez que vuelva a suceder, los vamos a desarmar”, finalizó el comunero.

Integrantes de la Guardia Indígena
Integrantes de la Guardia Indígena del resguardo Sa’th Tama Kiwe durante las acciones de control territorial tras repeler el ingreso armado de la columna Dagoberto Ramos en Caldono, Cauca - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook)

Hallan fosa común en Santander de Quilichao con restos de mujer y sus dos hijos desaparecidos

Las autoridades ancestrales Neehnwe’sx del territorio ancestral de Am Yu’ Kiwe informaron sobre el hallazgo de una fosa común en la vereda Quinamayo, situada en Santander de Quilichao (Cauca).

La ubicación y características de los restos llevaron a las autoridades a considerar que corresponden a una mujer y sus dos hijos menores de edad, que habían sido reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto de 2022.

El descubrimiento tuvo lugar el 2 de diciembre de 2025. Tras alertar a la comunidad, las autoridades Neehnwe’sx pusieron en marcha el protocolo para la exhumación, con el apoyo del personal especializado del tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Cxhab wala kiwe acin) y del equipo jurídico de la autoridad del territorio Vxuu Beh Kiwe.

Según explicaron en su comunicado, la exhumación fue realizada al día siguiente, lo que permitió la recuperación de los restos, que se hallaban dentro de un costal junto a algunas prendas de vestir.

Los cuerpos serían de una
Los cuerpos serían de una madre y sus dos hijos - crédito Álvaro Ballesteros/ EFE

Los restos fueron embalados, rotulados y posteriormente trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la confirmación de su identidad y el esclarecimiento de la causa de muerte.

La ubicación de la fosa y la ropa encontrada en el sitio, junto con las características físicas de los cuerpos, hacen pensar que se trataría de María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol Yandel Coicue Ul y Yerson El Coicue Ul, de ocho y cuatro años de edad respectivamente al momento de su desaparición, de acuerdo con el comunicado de las autoridades ancestrales.

Las autoridades Neehnwe’sx manifestaron su solidaridad con la familia afectada y ratificaron su compromiso de apoyar cualquier esfuerzo para esclarecer las circunstancias en las que murieron la madre y sus hijos.

Además, rechazaron de forma tajante los actos de violencia cometidos contra mujeres y menores de edad. En el comunicado, señalaron: “Extendemos un saludo solidario a la familia Ul Baicue, que hoy se encuentra destrozada por este hecho de violencia, manifestamos nuestro compromiso para el esclarecimiento de este hecho y la aplicación de justicia que el caso amerita. Rechazamos de manera contundente todo hecho de violencia, pero sobre todo la violencia contra las mujeres y los niños, a la vez que hacemos un llamado a la comunidad en general a vivenciar el lema Kiwe thêgnas somos todos y entre todos sigamos cuidándonos”.

Temas Relacionados

Guardia indígenaCaldonoCaucaEstructura Dagoberto RamosDisidencias de las FarcColombia-ViolenciaColombia-Noticias

