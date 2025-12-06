Venta ilegal de pólvora en Bogotá: incautaron 970 kilos de pirotecnia en operativos decembrinos

La Policía Metropolitana de Bogotá evita que más de 86.000 objetos pirotécnicos lleguen a manos de menores de edad - crédito Policía Bogotá

Las autoridades de Bogotá han intensificado su ofensiva contra la venta ilegal de pólvora en la ciudad, logrando la incautación de cerca de una tonelada de material pirotécnico en los primeros seis días de diciembre.

Esta acción se desarrolla en la campaña Una Navidad con Propósito, en trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y otras autoridades locales para proteger a la población durante la temporada decembrina.

El despliegue de las patrullas denominadas Anti-Pólvora permitió identificar y neutralizar dos focos principales de comercialización clandestina.

El primer operativo se desarrolló en la localidad de Mártires, donde los uniformados interceptaron a un hombre que transportaba una carreta en el sector de La Favorita. Al inspeccionar el contenido, los agentes hallaron 429 kilos de objetos de pirotecnia ocultos en cajas, destinados a la venta ilegal en las calles.

Patrullas ‘Anti-Pólvora’ identifican y neutralizan focos de comercialización ilegal en Mártires y Santa Fe - crédito Policía de Bogotá

En una segunda intervención, la acción policial se trasladó a la localidad de Santa Fe, específicamente al sector de San Victorino.

Allí, durante una inspección a establecimientos comerciales, se localizó una bodega en la que se almacenaban 381 kilos de material pirotécnico que no cumplía con los requisitos legales establecidos.

La normativa vigente en Colombia exige que la manipulación y comercialización de estos productos esté restringida a personal capacitado, debido al alto riesgo que representan para la integridad de la ciudadanía.

El balance de estos operativos, según la Policía Metropolitana de Bogotá, asciende a 970 kilos de pólvora incautada en menos de una semana, lo que equivale a más de 86.000 objetos pirotécnicos que no llegaron a manos de niños, niñas o adolescentes.

Operativos en La Favorita y San Victorino permiten decomisar más de 800 kilos de material pirotécnico sin permisos - crédito Policía Bogotá

Así lo explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “A partir del 1 de diciembre, en una integración de capacidades con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y, asimismo, con las alcaldías locales, estamos generando unos registros, unos controles sobre ciertos establecimientos y, vamos a seguir trabajando de la mano de la integración entre las instituciones para seguir generando este tipo de operaciones”.

La institución destaca que la manipulación inadecuada de estos elementos puede causar lesiones graves y pone en peligro la vida de quienes los utilizan sin la debida experiencia.

La estrategia de control no se limita a la incautación de material. Las patrullas ‘Anti-Pólvora’ han impuesto 18 órdenes de comparendo en aplicación de la Ley 1801, que sanciona comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en relación con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.

Esta normativa busca disuadir la venta y el uso irresponsable de pólvora, reforzando la prevención de accidentes durante las festividades.

Las autoridades de Bogotá incautan cerca de una tonelada de pólvora ilegal en los primeros días de diciembre - crédito Policía Bogotá

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “la pólvora tiene unas reglas de control que vamos a garantizar que se cumplan. No puede comprar pólvora cualquier persona, por ejemplo, no puede comprar una persona en estado de embriaguez, un menor de edad. Solamente los establecimientos que están precisamente y expresamente autorizados para venderla pueden venderla y en el espacio público, aquellos que tienen la certificación adecuada para eventos en el espacio público pueden utilizar la pólvora, nadie más", aseguró.

Fue asi como el mandatario distrital informó sobre el primer caso de afectación en Bogotá: “Yya tenemos en el reporte de Salud Data una persona lesionada por pólvora. Es una mujer de treinta y tres años en la localidad de Usme. No estaba manipulando la pólvora, estaba en presencia de quienes la estaban manipulando con unas chispitas y le cayó en el ojo y se afectó, obviamente. Entonces, es una demostración del riesgo que tiene la pólvora, no solamente para quienes la manipulan, sino para quienes están en su entorno".