Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

Los jóvenes volvieron a la libertad el martes 2 de diciembre tras quince días de cautiverio - crédito @directorpolicia/X

El martes 2 de diciembre de 2025, uniformados del Gaula de la Policía Nacional de Colombia lograron el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante colombiano Giovanny Ayala, y su manager Nicolás García Pantoja, luego de quince días de cautiverio.

Con el pasar de los días, se conocen nuevos detalles del operativo policial que trajo de vuelta al artista colombiano y el empresario, que habían sido secuestrados el 18 de noviembre por sujetos armados que los interceptaron en la Vía Panamericana cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información revelada por Semana, la ubicación exacta donde se encontraban las dos víctimas se obtuvo luego de que el conductor del vehículo relatara a las autoridades los momentos en los que fueron interceptados por los hombres armados.

Imagen de referencia - Secuestro de Miguel Ayala y su manager ocurrió cuando se movilizaban por la vía Panamericana - crédito iStock

Según indicaron los investigadores del Gaula al citado medio de comunicación, los secuestradores, armados y organizados, obligaron al conductor a desviarse hacia una trocha cercana al lago El Bolsón (Cauca), donde despojaron a las víctimas de sus pertenencias y cambiaron de vehículo para evadir a las autoridades. El conductor fue liberado, aunque sus manos quedaron atadas al volante con un plástico grueso.

Pruebas de supervivencia

Posteriormente, la Policía informó a Giovanny Ayala la veracidad del secuestro de su hijo y del manager, en la que el artista llanero expresó su desconocimiento de que Miguel Ayala estaba movilizándose por esta vía del departamento del Cauca, lugar donde se concentran grupos armados como las disidencias de las Farc y la delincuencia común.

El joven, que había sido secuestrado el 18 de noviembre de 2025 en una carretera del Cauca, fue finalmente rescatado por las autoridades - crédito Ponal

Tras ello, la familia de Miguel Ayala recibió la primera comunicación de los captores tres días después del secuestro. Los delincuentes, que no se identificaron, exigieron 4.500 millones de pesos por la liberación y enviaron pruebas de supervivencia a través de WhatsApp, incluyendo una fotografía en la que Miguel y Nicolás aparecían encadenados en un cambuche improvisado. Posteriormente, enviaron un video en el que ambos pedían ayuda y describían las condiciones como “horribles”.

Con la información recopilada, el Gaula de la Policía logró ubicar la zona de cautiverio, caracterizada por su difícil acceso, vegetación densa y presencia de cultivos ilícitos, según contaron los investigadores a Semana.

El frente Carlos Patiño pedía 7.500 millones de pesos por la liberación del joven y su manager - crédito Policía Nacional

El rescate de Ayala y García Pantoja

En medio de su acceso a la zona, los uniformados enfrentaron disparos de los secuestradores. Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron encontrados encadenados con una cadena de 30 metros de largo, que los agentes cortaron con una cizalla. “Tiene un candado chiquito. Ese se puede romper con una llave”, indicó Miguel Ayala a los policías, según informó Semana.

Uno de los secuestradores logró huir, mientras que otro fue capturado. El rescate culminó con la evacuación de las víctimas en un helicóptero de la Policía.

“Hicimos una inserción de unos hombres Jungla con hombres Gaula, que, de manera precisa, con apoyo helicoportado, llegaron al lugar del cambuche. Todas las capacidades de la Policía se pusieron al frente”, manifestó el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía al medio citado.

Las autoridades atribuyen estos hechos a una colaboración entre delincuencia común organizada y disidencias de las Farc, que operan en la región bajo un esquema de outsourcing criminal.

Imagen de referencia - Durante el operativo de rescate de Ayala, los policías encontraron una vivienda con secuestrados y una fosa común en Santander de Quilichao - crédito iStock

Otros secuestrados

En paralelo, la operación policial también permitió descubrir una vivienda en zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), en la que los uniformados liberaron a otras siete personas y detuvieron a tres individuos, identificados como presuntos disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc.

Según indicaron los investigadores al medio citado, una madre indígena acudió a la Policía en busca de su hijo desaparecido y, tras interrogar a los capturados, uno de ellos confesó entre lágrimas el asesinato del menor.

El joven fue ejecutado el 22 de noviembre y sepultado en la vivienda por orden de los captores, en la que habían obligado a los demás retenidos a cavar la fosa. La escena, grabada en un teléfono móvil, fue confirmada por la madre y miembros de su cabildo indígena al exhumar el cuerpo.

Las cuatro víctimas liberadas en el municipio caucano habrían sido retenidas como castigo por la guerrilla debido a sus actividades delictivas. La Fiscalía asumió la custodia de los siete inicialmente encontrados en la vivienda, mientras que los tres capturados enfrentan cargos por secuestro y homicidio.