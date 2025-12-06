“Nunca necesité salir del Atlántico”, la frase que Arturo Char resalta tras ser llamado a juicio

Arturo Char Chaljub | El Tiempo

El exsenador Arturo Char asistió este viernes a la Registraduría Especial de Barranquilla, donde el partido Cambio Radical oficializó la inscripción de sus candidatos al Senado para el próximo periodo legislativo.

El encuentro fue encabezado por Fuad Char y marcó un escenario político significativo para esta colectividad, pues sirvió además como espacio para que el excongresista se pronunciara sobre el llamado a juicio anunciado por la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta en su contra.

Durante su intervención, Char expresó que mantendrá una postura serena frente a las decisiones del alto tribunal, reiterando que está preparado para enfrentar las etapas judiciales que vienen.

Arturo Char | crédito Senado de la República

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de su declaración pública, el exsenador se refirió a los señalamientos relacionados con los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada por los cuales deberá responder ante la Corte Suprema.

Afirmó que, después de varios años en este proceso, confía en que tendrá la oportunidad de explicar su actuación. Enfatizó que mantiene la convicción de que podrá aclarar cada aspecto del expediente y sostuvo que siempre ha trabajado bajo los parámetros legales exigidos para campañas políticas en el Atlántico.

Char destacó que han sido ocho años de actuaciones judiciales continuas, en los que ha entregado información y participado activamente en las diligencias requeridas. Durante sus declaraciones, reiteró que “yo jamás he comprado un voto”, una afirmación que también acompañó de explicaciones acerca de la manera en que solía organizar sus recorridos políticos.

Señaló que su trabajo proselitista se desarrolló únicamente en territorio atlanticense, donde, según sus palabras, lograba consolidar apoyo sin recurrir a prácticas irregulares. Este punto fue reforzado cuando aseguró que no necesitó realizar campañas por fuera del departamento para obtener respaldo ciudadano.

- Colprensa/Camila Díaz.

El exsenador también respondió a los cuestionamientos que lo vinculan con la excongresista Aida Merlano, quien fue condenada por el caso conocido como Casa Blanca.

Char precisó que no sostuvo contacto directo con ella fuera de los espacios institucionales del Congreso. Recordó que “es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo”, enfatizando que solo mantenían el conocimiento natural entre legisladores que coinciden en escenarios políticos.

Con esta aclaración, buscó despejar las observaciones relacionadas con un supuesto acuerdo de apoyo electoral.

Otro de los puntos mencionados por Char fue el alcance del llamado a juicio. Indicó que comprende el momento procesal en el que se encuentra su caso y que seguirá atendiendo los requerimientos de la Corte Suprema.

Sostuvo además que su defensa ha preparado los elementos necesarios para responder a cada acusación, con el propósito de aportar claridad sobre las actuaciones investigadas.

En este contexto, reiteró la importancia de que se desarrollen las etapas judiciales correspondientes con las garantías previstas en la ley.

Colprensa (Archivo)

En el escenario político, se había especulado sobre la posibilidad de que Arturo Char aspirara nuevamente al Senado en este ciclo electoral. Sin embargo, el exsenador confirmó durante el evento en Barranquilla que no inscribió su candidatura para estas elecciones.

Esta decisión cerró las expectativas que se habían generado en torno a su eventual retorno al Congreso, especialmente en un momento en que el proceso judicial marca parte de la agenda mediática y política del Atlántico.

La colectividad Cambio Radical, por su parte, continuó con la inscripción de listas sin la presencia del excongresista entre los aspirantes.

La declaración pública de Char se dio en un ambiente marcado por la presencia de dirigentes departamentales y militantes del partido.

En el recinto, el exsenador insistió en que mantendrá disposición para atender cada citación judicial y expresó que asume este momento con una actitud centrada en el cumplimiento de los procedimientos.

Además, señaló que seguirá participando de las actividades políticas del departamento desde otros espacios que no requieren inscripción electoral.

A lo largo de sus pronunciamientos, el exsenador reiteró mensajes de tranquilidad, indicando que confía en el desarrollo del proceso y en la valoración que hagan los magistrados de la información presentada.

También mencionó que continuará acompañando a su colectividad en los eventos propios de esta campaña, aunque sin aspirar a un cargo público en esta contienda.

En este sentido, mencionó que su prioridad inmediata es atender los requerimientos judiciales, cumpliendo con cada etapa sin apartarse de los escenarios institucionales.