Miguel Polo Polo será denunciado ante el Congreso por presunto desacato en acto de perdón a madres de víctimas de ‘falsos positivos’

La representante Cha Dorina Hernández informó que presentará una denuncia ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes - crédito @chadorinah/X

La ausencia del representante a la Cámara Miguel Polo Polo en el acto de disculpas públicas ordenado por un juez generó nuevas tensiones entre el congresista y el colectivo de Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo).

Las organizaciones de víctimas, acompañadas por congresistas del Pacto Histórico, anunciaron que avanzarán en una denuncia ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por presunto desacato a la orden judicial relacionada con la reinstalación de una obra artística que simboliza los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

El episodio se produjo luego de que el Juzgado 42 Civil de Bogotá ordenara al congresista ofrecer disculpas públicas por haber arrojado a la basura una pieza compuesta por botas intervenidas por las madres de víctimas, acción que fue objeto de reproche judicial y motivó una orden de reparación simbólica.

Reclamo de las víctimas

La Corte Constitucional ordenó reinstalar la obra artística intervenida por las madres como medida de reparación simbólica - crédito X

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Cha Dorina Hernández, anunció que presentará una denuncia disciplinaria por la conducta del congresista. “Vamos a presentar la denuncia ante el Comité de Ética y por el desacato. Lo que ha hecho Miguel Polo Polo al no presentarse y no cumplir con este fallo envía el mensaje de que está por encima de la justicia”, afirmó.

En la declaración entregada a los medios que cubrieron la reinstalación de la exposición en el patio Rafael Núñez del Congreso, Hernández señaló que el congresista “no vino a la Plaza Núñez a hacer la reinstalación de esta obra ni a presentar la disculpa al país conforme a la sentencia de la Corte Constitucional”. También agradeció el acompañamiento de las madres de Mafapo y organizaciones culturales presentes en la jornada.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, también se pronunció a través de su cuenta oficial en X. “Miguel Polo Polo cree que está por encima de la ley. Desacata y se burla de la justicia. Eso no es fortaleza, es desprecio por Colombia. Quien así actúa, no merece una curul”, escribió. En el mismo mensaje sostuvo: “Esa es la esencia de su alianza: un proyecto de soberbia fascista que pisotea la justicia y la soberanía nacional”.

Indignación entre las madres de Soacha

El colectivo Mafapo calificó la inasistencia de Polo Polo como un acto de revictimización - crédito @JUANCAELBROKY/X

El conflicto actual tiene su origen en un episodio previo en el que Polo Polo arrojó a la basura la obra compuesta por botas intervenidas, pieza que representa a jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Como medida de reparación, la Corte Constitucional ordenó reinstalar la exposición en el Congreso y realizar un acto público de desagravio el viernes 5 de diciembre.

El colectivo Mafapo calificó la ausencia del congresista como una revictimización. En un mensaje divulgado en su cuenta en X, señalaron: “Se acabaron las negociaciones. Queremos justicia”, y anunciaron que solicitarán un incidente de desacato.

Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, expresó que las familias asistieron al acto esperando el cumplimiento del fallo. “No se dio porque el señor Polo Polo no vino a presentar esa disculpa con todas las víctimas de Colombia. No es solamente a las Madres de Soacha, sino a todas las víctimas de falsos positivos”, afirmó.

Monroy también cuestionó la idoneidad del congresista para permanecer en su cargo. “No es digno de que esté en el Congreso, no es digno que esté haciendo política por algo que no respeta: las víctimas de Colombia. Todas las víctimas merecemos respeto y él como congresista tiene que respetarnos. La memoria no se bota, la memoria se respeta”, señaló.

Respuesta del equipo legal de Polo Polo

La defensa señaló que el acto de disculpas puede realizarse en cualquier momento entre el 5 y el 17 de diciembre - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Ante las críticas, la defensa de Polo Polo divulgó un comunicado explicando las razones de su inasistencia. El abogado Jhonatan Peláez sostuvo que no hubo un acuerdo previo sobre la fecha y hora del acto, lo que, según indicó, impedía garantizar el cumplimiento en los términos exigidos por la Corte.

En su explicación, aseguró que el congresista, “no asistió hoy al patio Rafael Núñez debido a que había que contestar requerimientos judiciales y se encuentra organizando su inscripción como candidato. De haberse concertado la fecha y hora como lo dispone la Corte Constitucional, el escenario sería otro”, indica el comunicado.

El documento agrega que la notificación formal sobre la diligencia fue recibida de manera reciente y que, conforme a la orden judicial, el acto de disculpas debe realizarse en cualquier momento dentro del periodo en el que la exposición permanecerá instalada en el Congreso, entre el 5 y el 17 de diciembre. La defensa manifestó su disposición a coordinar con Mafapo un nuevo horario para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional.