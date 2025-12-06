María Claudia Tarazona publicó sentido mensaje para celebrar su primer cumpleaños sin Miguel Uribe Turbay: “Me despierto con un vacío en mi alma”

El congresista del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 - crédito X

El primer cumpleaños de María Claudia Tarazona tras la muerte de Miguel Uribe Turbay estuvo marcado por un mensaje público que, más allá del dolor, subrayó la permanencia del legado familiar y político del exsenador. La publicación, difundida este sábado 6 de diciembre de 2025 a través de sus redes sociales, se convirtió en un homenaje que resonó ampliamente en distintas plataformas digitales, generando numerosas reacciones y recordando la figura de Uribe Turbay, que falleció el 7 de junio de 2025 tras recibir un disparo.

En el tramo final de su mensaje, Tarazona enfatizó la fuerza que encuentra en la familia para sobrellevar la ausencia: “A pesar de tu ausencia, me dejaste el mejor legado de amor, familia y orgullo por ti, que hoy son lo que me da fuerza para poder vivir sin ti. Extrañándote hoy más que nunca”. Estas palabras, compartidas en su cuenta de Instagram, reflejan la persistencia del vínculo afectivo y la naturalidad del duelo, elementos que han sido destacados en los homenajes públicos realizados tras el fallecimiento del precandidato presidencial.

El texto de Tarazona, que rápidamente se viralizó, retrata el proceso de duelo de una familia que perdió a un pilar fundamental como padre y pareja. En su publicación, la viuda del exsenador expresó:

“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar. Hoy decido quedarme con todos los regalos maravillosos que me dejaste en la vida y que son para siempre. Tu amor infinito e intenso, que me alcanza hasta el final de mi vida. Haber sido bendecida por ser la mamá de tu hijo, al que amaste sin medida y en el que veo reflejada tu vida. La familia maravillosa que construimos con las niñas y que hoy me impulsa a seguir adelante”.

A lo largo de su mensaje, María Claudia Tarazona subrayó el orgullo por la trayectoria de Uribe Turbay, resaltando: “Tu legado: el siempre sentirme orgullosa de la forma impecable con la que trabajaste por Colombia y por mostrarle a un país entero lo que es hacer política decente. Las niñas, Alejandro y yo siempre caminaremos con la frente en alto. Gracias, amor lindo”.

La publicación no solo evocó la memoria del exsenador, sino que puso en primer plano la importancia de la familia como motor para seguir adelante, destacando el “amor infinito e intenso” recibido y la bendición de haber sido madre del hijo que Miguel “amó sin medida”.

Desde distintos escenarios públicos, la figura de Miguel Uribe Turbay fue recordada, especialmente durante los homenajes posteriores a su muerte, donde se resaltó su compromiso con Colombia y su ejemplo de integridad política. El mensaje de Tarazona, al viralizarse, se consolidó como un testimonio de la huella personal y pública que dejó el exsenador en su entorno más cercano y en la sociedad colombiana.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, presentó el 14 de octubre de 2025 una tutela en la que acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de revictimizar a su familia mediante declaraciones públicas que, a su juicio, han entorpecido el proceso judicial y vulnerado derechos fundamentales, según pudo establecer Cambio.

En el recurso judicial, Tarazona solicitó que el mandatario colombiano se retracte de sus afirmaciones, en las que vinculó el asesinato con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, la Junta del Narcotráfico, negocios de esmeralderos y la mafia europea.

La acción judicial de Tarazona se suma a un derecho de petición presentado el 1 de septiembre de 2025 ante la Presidencia, así como a una denuncia por hostigamiento radicada en junio por el abogado de la familia, Víctor Mosquera, y a otras solicitudes ante instancias internacionales.