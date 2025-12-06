Madrugo para robar y terminó capturado: un hombre intentó entrar a una vivienda en el norte de Bogotá

Captura de hombre que intentó robar una vivienda en Santa Barbara, norte de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de un hombre de 33 años por el delito de violación a domicilio.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos se presentaron en las primeras horas del sábado 6 de diciembre de 2025 en el sector de Polo Club (Norte de Bogotá) luego de que una ciudadana alertara a los uniformados sobre la presencia extraña de sujetos desconocidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Posteriormente, la central de radio alertó a los agentes sobre la presencia de una persona sospechosa que ingresaba a un inmueble.

Incluso, en cámaras de seguridad de la vivienda se observa el momento en el que dos delincuentes inspeccionan la vivienda y, al percatarse de que no había rastro de las autoridades, uno de ellos decide trepar las rejas de seguridad e ingresa al inmueble.

El capturado acumulaba doce anotaciones por hurto y fue sorprendido en flagrancia durante patrullajes preventivos - crédito Policía Bogotá

Una vez el sujeto logra superar la barrera de seguridad, comenzó a inspeccionar la vivienda, mientras que su cómplice huyo del sitio con rumbo desconocido.

Posterior a ello, los policías accedieron a la vivienda y encontraron al sospechoso que, presuntamente, intentaba sustraer objetos del lugar.

“Mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en el sector del Polo Club, fueron alertados por la central de radios de una persona sospechosa ingresando a un inmueble. De manera inmediata, se trasladaron al lugar y con previa autorización ingresan y encontraron a una persona que al parecer pretendía hurtar elementos de este lugar”, expresó mayor Carlos Padilla, comandante (e) Estación de Policía Barrios Unidos de Bogotá.

Declaraciones del Mayor Carlos Padilla, Comandante Estación de Policía Barrios Unidos (E) - crédito Suministrado

Durante la verificación del individuo, la Policía identificó que el sujeto ya acumulaba doce anotaciones por hurto. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que, como resultado de las acciones preventivas y operativas, se ha logrado la captura de más de 32.814 personas por diferentes delitos en Bogotá. “Seguimos invitando a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de nuestras líneas de emergencia”, puntualizó el oficial.

Escolta de un policía y delincuentes se enfrentaron en Bogotá

El robo de una camioneta de alta gama perteneciente a la Dirección de Protección de la Policía Nacional en el barrio San Eusebio, en la localidad de Puente Aranda, ha intensificado la preocupación por la seguridad en esta zona de Bogotá.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p.m. del 4 de diciembre de 2025, derivó en un enfrentamiento armado entre un escolta policial y tres delincuentes, y desencadenó una operación policial de gran escala para dar con los responsables, según informó el teniente coronel Sergio Bayona a medios locales.

Robo a vehículo de un Policía en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla City TV

En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue capturado en el lugar, mientras que los otros dos lograron huir con el vehículo oficial. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó de inmediato un plan candado y equipos de investigación, revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para esclarecer el caso.

“En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene desplegadas todas sus capacidades investigativas, verificando cámaras, a ver de dónde podemos sacar elementos y materiales probatorios para ya finalizar bien esta investigación”, explicó el alto oficial.

El funcionario policial víctima del robo resultó ileso y únicamente utilizó su arma de dotación durante el enfrentamiento.

“El informado en este momento se encuentra fuera de peligro, no presenta ninguna lesión ni nada, solo hizo el uso de su arma de dotación”, afirmó el teniente coronel Bayona.

Robo de vehículo en Bogotá terminó en balacera - crédito captura de pantalla City TV

La localidad de Puente Aranda ha experimentado una alta incidencia de hurtos de vehículos en lo que va del año. No obstante, las autoridades destacan avances en la recuperación de automotores.

Según datos proporcionados por el teniente coronel Bayona, se han recuperado 37 vehículos y se han devuelto más de 74 a sus propietarios tras ser hurtados en flagrancia. Las labores de búsqueda permanecen activas, y la Policía espera ubicar la camioneta robada y capturar a los responsables.