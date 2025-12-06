Colombia

Madrugo para robar y terminó capturado: un hombre intentó entrar a una vivienda en el norte de Bogotá

La investigación detalló que el hombre de 33 años tenía doce anotaciones por el delito de hurto

Guardar
Captura de hombre que intentó
Captura de hombre que intentó robar una vivienda en Santa Barbara, norte de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de un hombre de 33 años por el delito de violación a domicilio.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos se presentaron en las primeras horas del sábado 6 de diciembre de 2025 en el sector de Polo Club (Norte de Bogotá) luego de que una ciudadana alertara a los uniformados sobre la presencia extraña de sujetos desconocidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Posteriormente, la central de radio alertó a los agentes sobre la presencia de una persona sospechosa que ingresaba a un inmueble.

Incluso, en cámaras de seguridad de la vivienda se observa el momento en el que dos delincuentes inspeccionan la vivienda y, al percatarse de que no había rastro de las autoridades, uno de ellos decide trepar las rejas de seguridad e ingresa al inmueble.

El capturado acumulaba doce anotaciones por hurto y fue sorprendido en flagrancia durante patrullajes preventivos - crédito Policía Bogotá

Una vez el sujeto logra superar la barrera de seguridad, comenzó a inspeccionar la vivienda, mientras que su cómplice huyo del sitio con rumbo desconocido.

Posterior a ello, los policías accedieron a la vivienda y encontraron al sospechoso que, presuntamente, intentaba sustraer objetos del lugar.

“Mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en el sector del Polo Club, fueron alertados por la central de radios de una persona sospechosa ingresando a un inmueble. De manera inmediata, se trasladaron al lugar y con previa autorización ingresan y encontraron a una persona que al parecer pretendía hurtar elementos de este lugar”, expresó mayor Carlos Padilla, comandante (e) Estación de Policía Barrios Unidos de Bogotá.

Declaraciones del Mayor Carlos Padilla, Comandante Estación de Policía Barrios Unidos (E) - crédito Suministrado

Durante la verificación del individuo, la Policía identificó que el sujeto ya acumulaba doce anotaciones por hurto. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que, como resultado de las acciones preventivas y operativas, se ha logrado la captura de más de 32.814 personas por diferentes delitos en Bogotá. “Seguimos invitando a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de nuestras líneas de emergencia”, puntualizó el oficial.

Escolta de un policía y delincuentes se enfrentaron en Bogotá

El robo de una camioneta de alta gama perteneciente a la Dirección de Protección de la Policía Nacional en el barrio San Eusebio, en la localidad de Puente Aranda, ha intensificado la preocupación por la seguridad en esta zona de Bogotá.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:00 p.m. del 4 de diciembre de 2025, derivó en un enfrentamiento armado entre un escolta policial y tres delincuentes, y desencadenó una operación policial de gran escala para dar con los responsables, según informó el teniente coronel Sergio Bayona a medios locales.

Robo a vehículo de un
Robo a vehículo de un Policía en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla City TV

En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido y fue capturado en el lugar, mientras que los otros dos lograron huir con el vehículo oficial. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó de inmediato un plan candado y equipos de investigación, revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para esclarecer el caso.

“En este momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene desplegadas todas sus capacidades investigativas, verificando cámaras, a ver de dónde podemos sacar elementos y materiales probatorios para ya finalizar bien esta investigación”, explicó el alto oficial.

El funcionario policial víctima del robo resultó ileso y únicamente utilizó su arma de dotación durante el enfrentamiento.

“El informado en este momento se encuentra fuera de peligro, no presenta ninguna lesión ni nada, solo hizo el uso de su arma de dotación”, afirmó el teniente coronel Bayona.

Robo de vehículo en Bogotá
Robo de vehículo en Bogotá terminó en balacera - crédito captura de pantalla City TV

La localidad de Puente Aranda ha experimentado una alta incidencia de hurtos de vehículos en lo que va del año. No obstante, las autoridades destacan avances en la recuperación de automotores.

Según datos proporcionados por el teniente coronel Bayona, se han recuperado 37 vehículos y se han devuelto más de 74 a sus propietarios tras ser hurtados en flagrancia. Las labores de búsqueda permanecen activas, y la Policía espera ubicar la camioneta robada y capturar a los responsables.

Temas Relacionados

CapturaBogotáRobo a ViviendaPolo ClubPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

La experiencia, documentada en redes sociales, coincidió con el cumpleaños del colombiano y fue celebrada como el mejor regalo de su vida

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’

Recusan al conjuez Pablo Márquez en la Corte Constitucional por presunta amistad con magistrado

La controversia pone en el centro del debate la legitimidad de los procesos judiciales y la influencia de vínculos personales en decisiones institucionales

Recusan al conjuez Pablo Márquez

Abelardo de la Espriella hace pública carta a Uribe y se aparta de la consulta opositora de marzo: “No puedo someter el mandato ciudadano a una maquinaria política”

El líder de Defensores de la Patria rechazó participar en el mecanismo propuesto para 2026 al considerar que diluye el mandato ciudadano que respalda su aspiración presidencial y advirtió sobre el riesgo de una oposición fragmentada

Abelardo de la Espriella hace

Icetex anuncia calendario para renovar financiación en 2026 y condonar intereses por mora

La entidad que brinda créditos educativos actualizó su cronograma de trámites para el próximo año y mantiene abiertas opciones para sus beneficiarios

Icetex anuncia calendario para renovar

Paloma Valencia volvió a acusar al Gobierno Petro e Iván Cepeda de tener un plan para asesinarla: igual que a Miguel Uribe Turbay

La precandidata presidencial vinculó a Cepeda con supuestos acuerdos que permitieron la permanencia de adolescentes de más de 15 años en grupos armados como el ELN

Paloma Valencia volvió a acusar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’

‘Yo Me Llamo Eduin Caz’ emociona a Bogotá tras encontrarse junto al líder de Grupo Firme

Asaf Torres siente “miedo” de los memes que le han hecho con Yina Calderón: “Ya yo pienso que la tengo preñada”

Juanda expulsó un cálculo renal y mostró todo el proceso, mientras contaba que tenía que ver Ryan Castro con la situación

Altafulla se mostró entusiasmado por el crecimiento que ha tenido su carrera musical: “Quiero agradecerle a toda mi gente”

Daiky Gamboa explicó la razón que él tiene sobre por qué las personas critican y tiran ‘hate’ en las redes sociales

Deportes

Estos son los horarios de

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

Bayern Múnich aplastó por 5-0 al Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga: Luis Díaz jugó todo el partido

Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Nacional y Medellín se juegan el cupo a la Copa Libertadores