Colombia

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

El creador de contenido Mauricio Gómez compartió con humor cómo tuvo que arreglárselas en la casa de su mamá para poder alistarse, recordando sus raíces y sorprendiendo a sus seguidores con su actitud positiva ante la adversidad

La Liendra regresa a La
La Liendra regresa a La Tebaida y enfrenta una inesperada 'ducha de realidad' sin agua - crédito @la_liendraa/IG

El regreso de La Liendra a su pueblo natal, La Tebaida, en el departamento de Quindío, estuvo marcado por una situación inesperada que el propio creador de contenido calificó como un recordatorio de sus orígenes humildes.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Mauricio Gómez —nombre real del influencer— relató a sus millones de seguidores que, al llegar a la casa familiar, se encontró con la ausencia total de agua en todo el municipio, una experiencia que no vivía desde hacía años.

En el video, La Liendra mostró el baño de la vivienda y apareció sosteniendo un balde lleno de agua, recurso que obtuvo gracias a la generosidad de una vecina que dispone de un pozo en su hogar, pues esa era la única forma que había para poder bañarse y arreglarse para salir.

“Me vine a pasar unos diítas por acá en mi pueblo, La Tebaida, y mi querido pueblo me da la bienvenida con que no hay agua, se fue el agua en todo el pueblo. Entonces, tocó ir a pedirle a una vecina que tenía pozo en la casa y me regalaran un baldecito de agua para poder bañarme”, contó el influenciador, mientras entraba a la ducha en ropa interior y con el balde en las manos.

La Liendra muestra su lado más auténtico al relatar la escasez de agua en su pueblo natal - crédito @la_liendraa/IG

El influencer explicó que ese balde debía rendirle para todas sus necesidades básicas, y subrayó la importancia del recurso al afirmar: “Y tenemos que tener cuidado porque este balde vale oro, con este balde me tengo que bañar y tengo que vaciar el baño. ¿Ah?”, según compartió en su cuenta de Instagram.

En sus declaraciones también hizo énfasis a que a pesar de los lujos y la vida que tiene en la actualidad, no olvida su pasado y la manera en como rebuscaba para salir adelante de este tipo de situaciones.

El creador de contenido, también conocido por su participación en La casa de los famosos Colombia 2 y por su estilo humorístico, aprovechó la situación para bromear con sus seguidores, mostrando su actitud resiliente ante la adversidad. Además, confesó que este tipo de episodios le resultan valiosos porque le permiten recordar sus raíces y las dificultades que enfrentó antes de alcanzar la fama.

¿Qué dijo mi pueblo? ¿Que me iba a embalar? No, señor (suspira). Ay, pero me gusta, me gusta que pasen estas cosas. Para... no se me olvida“, expresó Gómez.

Un balde de agua y una lección para La Liendra en su pueblo - crédito @la_liendraa/IG

En las historias de Instagram de La Liendra también aparecieron imágenes de cuando la mamá le pasa una coca para que pueda echarse el agua sobre el cuerpo y de cuando la señora le explica a La Liendra la razón por la que no tienen el recurso del agua en la vivienda.

  • “¿Y no avisaron que se iba a ir el agua, madre?“, indagó La Liendra.
  • “No, aquí no avisan cuando se va a ir el agua”, le aclaró la mamá a La Liendra.
  • “Yo pensé que nos la habían cortado”, le contestó el creador de contenido a su progenitora.
  • “No. No, a todo el pueblo se le está yendo el agua todos los días”, aclaró la señora.

Finalmente, La Liendra publicó un clip de cómo hizo para bañarse con “totuma” e indicó que había quedado bien bañado y listo, sin necesidad de demasiada agua o lujos.

La Liendra enfrenta la escasez de agua y conecta con su pasado - crédito @la_liendraa/IG

La visita de La Liendra a La Tebaida se produjo después de unos días de descanso junto a su pareja, la también creadora de contenido Dani Duke, con quien celebró el cumpleaños de ella en un destino paradisíaco y lleno de comodidades. El contraste entre la vida actual del influencer y los desafíos cotidianos de su pueblo natal quedó evidenciado en su relato, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

