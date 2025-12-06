Colombia

Identifican a la mujer y la ñina que murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación en Turbo, Antioquia

Allegados a los afectados denunciaron que la respuesta de los equipos de rescate fue insuficiente, mientras las autoridades locales buscan esclarecer los hechos

Danuncian que, supuestamente, miembros de la Armada de Colombia, abandonó la emergencia - crédito Luz ma/Facebook

Una lamentable tragedia se registró en la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025, en la ruta marítima que cubría Acandí (Chocó) y Turbo (Antioquia).

Una embarcación se volcó durante el mencionado trayecto, provocando una emergencia que, según información de la alcaldía de Acandí, causó la muerte de una mujer y una menor de cuatro años.

De acuerdo con versiones preliminares de los hechos, la embarcación naufragó con varias personas a bordo, dejando a algunos ocupantes atrapados y dificultando así las primeras maniobras de rescate.

Este es el momento en que algunos sobrevivientes fueron rescatados - crédito Qué paa caquetá/Facebook

Asimismo, familias y testigos denunciaron a medios de comunicación locales que miembros de la Armada habrían dejado a los afectados “abandonados en la mitad del mar”, lo que habría prolongado el tiempo de atención tras el naufragio. De hecho, circula un video de una lancha con presuntos uniformados que habrían omitido la emergencia.

Infobae Colombia consultó con la Armada de Colombia, que indicó que la emergencia se atendió oportunamente, con el apoyo de embarcaciones civiles:

" La Armada de Colombia activó de manera inmediata el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Urabá, con el objetivo de salvaguardar la vida de los ocupantes. El siniestro se habría originado por una avería en el casco, al parecer producto del impacto con un tronco de madera flotante. Gracias a la rápida reacción de varias embarcaciones civiles que se encontraban en el área, fueron rescatadas 49 personas. El personal de Guardacostas de Urabá verificó la condición de los rescatados en el muelle al que fueron transportados", indicó la Armada.

Comunicado Armada de Colombia sobre naufragio en aguas de Antioquia - crédito Armada de Colombia

Las víctimas fatales, según la versión entregada por la alcaldía fueron identificadas como Cenaida Palacios y Hillary Támara.

Cenaida Palacios y Hillary Támara fueron las víctimas que habría dejado el hecho - crédito Alcaldía de Acandí/Facebook

“Hoy Acandí amaneció con un nudo en el alma. El naufragio ocurrido nos arrebató a Cenaida Palacios y a la pequeña Hillary Támara, dejando un vacío que cala hondo. Cenaida fue corazón y motor en los grados realizados ayer en la Institución Educativa Diego Luis Córdoba, apoyó incondicionalmente cada detalle, cada actividad, cada paso. Se fue siendo una servidora entregada a su comunidad, una mujer que sostenía, acompañaba y hacía que las cosas sucedieran”, expresó la Administración municipal.

Y en cuanto a la menor, indicó: “La pequeña Hillary, con apenas 4 años, deja una luz breve pero eterna, una ternura que queda marcada en todos los que la conocieron. Como administración municipal, acompañamos a sus familias, a la comunidad educativa y a todo Acandí en este momento de dolor profundo. Que la memoria de ambas nos una, nos consuele y nos recuerde el valor de estar ahí los unos para los otros”.

El accidente generó preocupación entre comunidades de la región, pues la ruta entre Acandí (Chocó) y Turbo (Antioquia) es frecuentemente utilizada para el transporte de pasajeros y mercancías.

De manera preliminar, se conoció que en la embarcación viajaban 50 personas - crédito Lea Noticias

La Alcaldía agregó que en total fueron 49 personas rescatadas con vida, que fueron auxiliadas oportunamente por las autoridades en el muelle de Pisisí. “Gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y a las labores de búsqueda y rescate de las autoridades, se logró evacuar con vida a 49 personas, quienes fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo”, indicó puntualmente.

Comunicado de la Alcaldía de Acandí sobre lo ocurrido - crédito Alcaldía de Acandí/Facebook

Niña colombiana de 3 años murió en naufragio de embarcación en la costa de Panamá

El 10 de noviembre, se conoció el lamentable caso de una niña colombiana de 3 años, que murió cuando naufragó la embarcación en la que viajaba junto a 18 adultos migrantes y dos menores en la zona costera de Miramar en Santa Isabel, provincia panameña de Colón (Caribe), informó en un comunicado el Gobierno de Panamá que preside José Raúl Mulino.

El documento oficial precisó que la menor murió pese a los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP), y expresó su profundo pesar por el fallecimiento.

De acuerdo con la información divulgada por el Ejecutivo panameño, la embarcación era operada por un ciudadano colombiano y solo estaba registrada para la pesca artesanal, por lo que no cumplía los requisitos legales para el transporte de personas. El bote, además, zarpó desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El comunicado también señaló que la rápida intervención de una embarcación privada permitió socorrer a las víctimas, y posteriormente, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron las labores de rescate y ofrecieron atención médica a los sobrevivientes. La nacionalidad de los otros ocupantes no fue especificada, aunque medios locales reportaron que la mayoría serían venezolanos.

