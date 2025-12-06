Gobernador de Santander negó estar vinculado con asesinato del periodista Jaime Vásquez: anunció que colaborará con la Fiscalía

El gobernador aseguró que nunca ha tenido vínculo alguno con el caso y pidió que se diferencien los hechos de las “narrativas” - crédito Mario Caicedo/EFE

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública para rechazar cualquier vinculación con el homicidio del periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez, ocurrido el 14 de abril de 2024 en Cúcuta.

El mandatario respondió a la apertura de una indagación preliminar en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En el comunicado, Villamizar señaló que “rechazo con firmeza cualquier tipo de acusación o insinuación que pretenda involucrarme falsamente en este crimen” y reiteró que “nunca he tenido vínculo alguno con este lamentable hecho, por lo que cualquier intento de generar suspicacias al respecto, es totalmente infundado”. Además, destacó que algunos medios han contribuido a afectar su honra y su gestión como gobernador.

El mandatario aseguró que confía en que las instituciones y la ciudadanía “sabrá diferenciar entre hechos comprobados y narrativas que pretendan distorsionar la realidad, confiando en la justicia para que se esclarezcan los hechos en el marco del debido proceso”. Villamizar también confirmó que su equipo jurídico presentó el pasado 3 de julio de 2025 una solicitud formal para ser escuchado en entrevista ante la Fiscalía, con el objetivo de aclarar cualquier duda relacionada con el caso: “Mi interés es colaborar plenamente con las autoridades y solicitar que se constate mi total ajenidad frente a los hechos mencionados”, añadió.

Avance de la investigación

La investigación sobre el asesinato de Jaime Vásquez se desarrolla bajo la supervisión de la Fiscalía, que priorizó el caso debido a que se trata de un homicidio contra un periodista que denunciaba presuntos actos de corrupción en la región. La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió la indagación preliminar contra Villamizar a partir de información que Vásquez había recopilado sobre un proceso de extinción de dominio, que presuntamente involucraría al gobernador, miembros de su familia y aliados políticos.

El expediente incluye interceptaciones telefónicas, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, vinculando el homicidio con intereses económicos y políticos. Entre los elementos más sensibles se encuentran grabaciones de José Alejandro Arias, el presunto sicario capturado por las autoridades, que afirmó no haber recibido el pago prometido por el asesinato y mencionó a terceros como responsables de la deuda.

Arias solicitó en las grabaciones que se intercediera ante Villamizar y el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, para presionar el pago, y señaló que se le debía un total de 600 millones de pesos, responsabilizando a un hombre identificado como Julio César Casas, propietario de varias empresas de seguridad privada en la ciudad.

Detalles del crimen

El 14 de abril de 2024, Jaime Vásquez fue asesinado mientras se encontraba en una cafetería de Cúcuta, tras ser seguido desde su residencia en la mañana del mismo día. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que el atacante era zurdo, presentaba una cojera notoria y tenía una contextura física definida. Cuarenta y ocho horas después, las autoridades capturaron a José Alejandro Arias vinculado a la banda sicarial AK47, que en ocasiones tendría nexos con el Tren de Aragua.

Aunque Vásquez contaba con un esquema de protección compuesto por un escolta, no estaba acompañado al momento del atentado. La Fiscalía también estableció que el comunicador, consciente de los riesgos que enfrentaba por sus investigaciones, dejó copias de la documentación sobre el proceso de extinción de dominio en manos de al menos dos personas de confianza, medida que ha sido determinante para que la investigación pasara al ámbito nacional y esté en conocimiento de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.

Por su parte, el gobernador reiteró en su comunicado la importancia de los valores inculcados por sus padres y expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas, asegurando que continuará trabajando por el departamento con el mismo entusiasmo.