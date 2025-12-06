Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

La viralización de La Quemona surge tras la reacción espontánea del streamer argentino Davo Xeneize en redes sociales - crédito TikTok

Hay canciones que se vuelven virales por repetición, otras por nostalgia, y unas pocas por pura casualidad. La Quemona pertenece a esta última categoría. No fue un reto de TikTok ni una estrategia de mercadeo, fue la reacción incrédula de un streamer argentino la que terminó encendiendo un fenómeno inesperado en Colombia. David Quit, conocido en redes como Davo Xeneize, escuchó el tema por recomendación de sus seguidores y, sin proponérselo, convirtió una pieza de reguetón explícito en materia de conversación internacional.

La sorpresa inicial quedó registrada en los clips que él mismo subió a sus plataformas. Allí aparece tratando de seguir la letra, riéndose, mirando a la cámara con incredulidad y explicándole la canción a otros creadores de contenido. Lo que no imaginaba era que esa misma reacción lo llevaría a convertirse en protagonista de un chiste que se expandió entre usuarios colombianos durante días.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El fenómeno de La Quemona en Colombia se origina por la sorpresa y humor en la transmisión de Davo Xeneize - crédito Maximiliano Luna/Infobae

Esa interacción constante con personas del país, algunas explicándole el trasfondo cultural y otras simplemente enviándole frases del tema, fue la que abrió la puerta para que la historia creciera aún más. En una de sus transmisiones, el streamer confesó que no siempre entiende si los comentarios colombianos son en serio o parte del humor local. La mezcla de confusión, risa y sorpresa terminó calando tanto que él mismo habló de viajar a Colombia. “Voy a ir a Colombia, mi sueño es ir a Colombia y que me reciban con La Quemona”, dijo en vivo, generando una ola de respuestas que iban desde el apoyo total hasta bromas sobre lo que lo esperaba al aterrizar.

Su historia con el tema no se quedó ahí. Días después, mientras hablaba de fútbol, La Quemona volvió a aparecer en el momento menos esperado. Esta vez, mientras elogiaba a Luis Díaz. Lo dijo sin preámbulos, como si el comentario encajara naturalmente en su análisis. “Esto es lo que tiene Lucho Díaz: Lucho Díaz es un jugador que tiene uno contra uno, desequilibrio, asistencia, gol. Juega en un país que es candidato al mundial y juega en un país donde se originó La Quemona. Entonces, tiene todo, con Lucho Díaz”.

Lo que empezó como una reacción musical terminó cruzándose con el universo futbolero que domina su canal. Y así, casi de manera accidental, La Quemona pasó de ser un descubrimiento gracioso a convertirse en parte de su narrativa pública.

La interacción entre Davoo Xeneize y usuarios colombianos convierte la canción en tema de conversación internacional - crédito Davo Xeneize / Mishelle Master Boys

Interprete de ‘La Quemona’ le mandó felicitación a Davoo

La prueba más clara llegó el día de su cumpleaños. Durante una transmisión, recibió un saludo que no vio venir y que sus seguidores replicaron masivamente. Empezó como una broma, una voz femenina repitiendo el coro explícito que él ya conocía demasiado bien, y terminó con una presentación formal: “Hola, ¿qué tal? Yo soy JD, cantante de La Quemona y Micaela, y hoy quiero enviarte un saludito de feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos más y estemos hablando. Bye, bye”.

Antes de eso, el saludo venía así, tal cual lo transmitió él:

¡Hágale, Davito, dale sin parar, dale como a perro que mi esposo va a llegar, hágale, Davito, dale sin parar, dale como a perro que mi esposo va a llegar, dale, dale, dale, dale Davo, dale…!

La cantante JD, intérprete de La Quemona, sorprende a Davoo Xeneize con un saludo de cumpleaños en plena transmisión - crédito TikTok

Desconcertado, solo pudo reírse y aclarar, mirando a la cámara con una mezcla de vergüenza y complicidad: “La Quemona es un… es un temazo mal. Es un extraordinario tema La Quemona. Impresionante temazo. Pero pará, porque lo va a ver mi novia y me va a cagar a pedo. Por favor, mire, no tengo nada que ver. O sea, me gusta mucho el tema, pero no tengo nada que ver con el saludo que me acaban de mandar”.