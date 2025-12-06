Colombia

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 6 de diciembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La suerte volvió a llamar a la puerta de miles de colombianos con el sorteo de la lotería El Dorado Mañana, realizado este 6 de diciembre. 

Este juego, que se celebra de lunes a sábado, reúne a personas que sueñan con llevarse el premio mayor.A las 11:00 hora local, el Canal 1 transmitió en vivo el emocionante evento. Recuerda que, si eres ganador, deberás presentar tu billete en buen estado para reclamar tu premio.Aquí están los resultados del sorteo de hoy:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 6 Diciembre 2025

Resultados: 4934 - 3

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.Premio para 4 cifras (apuesta combinada) recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaResultado de Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Juanda expulsó un cálculo renal y mostró todo el proceso, mientras contaba que tenía que ver Ryan Castro con la situación

El creador de contenido relató con humor y sin filtros el doloroso proceso que vivió, mientras el cantante fue testigo del momento más insólito a través de una videollamada llena de risas y complicidad

Juanda expulsó un cálculo renal

Stuttgart vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga, el equipo de Luis Díaz aplasta a su rival

Los dirigidos por Vincent Kompany siguen invictos en el campeonato alemán, y golean a su rival, Luis Díaz asistió en el gol de Aleksandar Pavlović

Stuttgart vs. Bayern Múnich EN

La alerta naranja se mantiene en el volcán Puracé por actividad sísmica y emisiones de gases, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano informó que la dispersión de materiales y gases continúa bajo observación

La alerta naranja se mantiene

Inflación en Colombia llega a 5,3% en noviembre y pone presión a la negociación del salario mínimo para 2026

El reporte más reciente del Dane sobre el comportamiento de los precios se convierte en una pieza central para las discusiones entre Gobierno y empresarios sobre el ajuste salarial del próximo año

Inflación en Colombia llega a

Black Friday y Cyber Monday 2025 dejaron ventas por encima de 2,6 billones de pesos en Colombia

Durante estas fechas se realizaron más de 15,8 millones de transacciones electrónicas, según datos de Credibanco

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión y fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juanda expulsó un cálculo renal

Juanda expulsó un cálculo renal y mostró todo el proceso, mientras contaba que tenía que ver Ryan Castro con la situación

Altafulla se mostró entusiasmado por el crecimiento que ha tenido su carrera musical: “Quiero agradecerle a toda mi gente”

Daiky Gamboa explicó la razón que él tiene sobre por qué las personas critican y tiran ‘hate’ en las redes sociales

Katherine Vélez revela los secretos y desafíos de 25 años de amor con Ernesto Benjumea : “Yo al lado tengo un tipazo”

Esta es la fórmula secreta que según Davo hace imparable a Luis Díaz y tiene que ver con la icónica canción ‘La Quemona’

Deportes

Stuttgart vs. Bayern Múnich EN

Stuttgart vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga, siga el partido de Luis Díaz

Roberto Martínez elogió el trabajo de la selección Colombia tras el sorteo del Mundial: “Máximo respeto”

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Nacional y Medellín se juegan el cupo a la Copa Libertadores

La Dimayor castigó más a Atlético Nacional que a Medellín por la pelea de sus jugadores: vea las sanciones