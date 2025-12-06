Colombia podría sorprenderse el 7 de diciembre: así será la lluvia de meteoros que pasa casi desapercibida cada año

La lluvia de meteoros Púpidas-Vélidas ofrece un espectáculo celeste visible desde Colombia en la madrugada del 7 de diciembre de 2025 Imagen Ilustrativa Infobae

La temporada de fenómenos celestes de fin de año suele traer sorpresas, y una de las más discretas, pero constantes, es la lluvia de meteoros Púpidas-Vélidas. Aunque no figura entre los espectáculos más intensos del calendario astronómico, la curiosidad que despierta tiene una razón clara, desde países cercanos al ecuador, como Colombia, es posible apreciarla en la madrugada, cuando el radiante asciende lentamente por el cielo austral.

A diferencia de lluvias más conocidas, que tienden a concentrarse en fechas específicas, este fenómeno está compuesto por dos corrientes separadas. La primera ocurre en abril y la segunda, menos frecuente en la conversación pública, aparece en diciembre. Es esta última la que vuelve a captar la atención para 2025, especialmente por las condiciones de visibilidad previstas antes del amanecer del 7 de diciembre.

La explicación científica detrás del fenómeno remite al recorrido de la Tierra a través de los rastros de polvo y fragmentos expulsados por el cometa 26P/Grigg-Skjellerup. Identificada desde mediados del siglo XX, esta corriente de partículas es la responsable de los destellos que cruzan la atmósfera cuando los restos, viajando a gran velocidad, se incineran y dejan trazos breves sobre la bóveda celeste. El punto desde donde parecen surgir, el radiante, se ubica en la constelación austral de Popa (Puppis), cerca del límite con Vela, lo que hace que la observación sea más favorable cuanto más al sur se encuentre el espectador.

En el caso de Colombia, su localización ofrece una ventaja relativa. Aunque no alcanza la nitidez que se registra en países ubicados más hacia el Hemisferio Sur profundo, sí permite observar el ascenso del radiante hacia la madrugada. Los calendarios astronómicos señalan que, con un horizonte despejado y un ambiente libre de contaminación lumínica, es posible captar entre 5 y 10 meteoros por hora bajo condiciones ideales, una Tasa Horaria Zenital (THZ) moderada, pero suficiente para quienes disfrutan de los detalles más sutiles del cielo nocturno.

La actividad principal de las Púpidas-Vélidas se concentra entre el 15 y el 28 de abril, con un pico alrededor del 23. Sin embargo, la corriente asociada de diciembre, activa entre el 1 y el 15, complementa la observación anual. Para 2025, los astrónomos recomiendan la madrugada del 7 de diciembre como la mejor opción, debido a la posición del radiante en las horas previas al amanecer y a la fase lunar favorable, que no interferirá con la visibilidad.

Los meteoros de esta lluvia se distinguen por su velocidad relativamente baja, unos 18 km/s, lo que genera trazos más pausados y, en ocasiones, persistentes durante algunos segundos. Esa característica los hace especialmente atractivos para quienes disfrutan de observar con paciencia y sin necesidad de equipos especializados.

Aunque la historia de este fenómeno no es tan mediática como la de otras lluvias de meteoros, su catalogación como corriente independiente a mediados del siglo pasado reafirmó su relevancia dentro del calendario astronómico. Desde entonces, aficionados y observatorios han documentado su comportamiento, en especial en países del Hemisferio Sur donde el radiante alcanza alturas más propicias.

Para quienes quieran intentar verla desde Colombia, las recomendaciones son sencillas. Buscar un punto oscuro y despejado, alejarse de cualquier fuente de luz directa y permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante al menos 15 minutos. No se requieren telescopios ni binoculares; la observación es más efectiva a simple vista, recostándose o mirando hacia el sur en un lugar con horizonte amplio.

Aunque se trate de un fenómeno modesto en cantidad, la combinación de trazos lentos, un radiante bien ubicado en la madrugada y un cielo despejado puede convertir la experiencia en un momento memorable. Y, como ocurre con muchos eventos astronómicos, no se trata solo de contar meteoros, sino de aprovechar la oportunidad para mirar el cielo con calma en un mes cargado de actividad y luces artificiales.