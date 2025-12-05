Zulma Guzmán, mujer implicada en caso de envenenamiento, podría tener “algún tipo de trastorno”, aseguró psicóloga forense

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

Las autoridades están detrás de Zulma Guzmán Castro, mujer empresaria señalada de haber participado en la muerte de dos niñas de 13 y 14 años que se intoxicaron con frambuesas contaminadas con talio. El metal, altamente letal, también afectó gravemente a otra adolescente y a un joven de 21 años.

Las víctimas, identificadas como Emilia Forero e Inés de Bedout, fallecieron en abril de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fueron ingresadas por presentar cuadros graves de intoxicación. La investigación que surgió tras su muerte demostró el consumo de talio, un metal que cuya comercialización como rodenticida está prohibida en el país.

La Fiscalía General de la Nación hizo seguimiento al caso y verificó de qué manera las menores de edad terminaron comiendo la fruta contaminada y descubrieron que Guzmán Castro habría sido responsable de coordinado la entrega de las frambuesas, que llegaron como envío a la casa de una de ellas.

Las frambuesas que consumieron las menores estaban envenenadas con talio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló el ente investigador.

Medios de comunicación informaron que la mujer en cuestión tuvo un vínculo cercano con el padre de una de las menores que mueriron: Juan de Bedout. Según la psicóloga y especialista en psicología jurídica y forense Diana Marcela Martínez, este cercanía que pudo haber tenido Guzmán Castro con el hombre muestra indicios de lo que pudo haberla llevado a cometer el crimen.

“En su psicología no sé si ella veía una forma de poder hacer daño de manera indirecta a esta persona, al papá de las niñas”, detalló la experta, en converasación con Noticias Caracol.

Zulma Guzmán habría viajado a varios países, entre ellos, Argentina - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Desde su perspectiva, y advirtiendo que se deben hacer estudios psicológicos a la implicada para sacar conclusiones acertadas, el móvil de los hechos pudo haber sido emocional, impulsado por la venganza.

“Ella (presuntamente) casi que quería suprimir todo lo que rodeaba a la persona con la que ella quería estar”, precisó la psicóloga al medio de comunicación citado.

Aunado a ello, explicó que el perfil de la mujer y la manera como al parecer hizo llegar las frambuesas contaminadas evidenciarían que hubo una “maquinación” de los hechos. Este caso, según detalló, requiere de un nivel de planificación profundo, debido a que buscó una sustancia que no se encuentra fácilmente en el mercado y que representa un riesgo alto para la salud humana.

Emitieron una notificación roja de Interpol para buscar a Zulma Guzmán - crédito Europa Press

En ese sentido, la experta indicó que la mujer, que ya cuenta con una notificación roja de Interpol y con una orden de captura, podría tener algún problema de salud mental por determinar que habría contribuido a su conducta.

“Podría haber una probabilidad de presentar algún tipo de trastorno si se le aplicara una evaluación”, explicó, aclarando que se requiere de muchos más elementos y estudios para sacar una conclusión sobre su salud mental.

El mensaje de Zulma Guzmán en el que niega las acusaciones

Luego de que la mujer fuera identificada por las autoridades, que advirtieron sobre su estancia fuera de Colombia y de constantes traslados a varios países del mundo, fue divulgada una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp que correspondería a ella. En él, la implicada negó los señalamientos que ahora pesan en su contra.

Autoridades internacionales buscan a Guzmán Castro tras la muerte de dos menores en Bogotá, mientras la principal sospechosa niega haber huido y asegura que no fue notificada oficialmente de la investigación - crédito Redes Sociales

“Me encuentro en medio de una situación gravisima, donde me estan acusando públicamente de haber sido quien envio un veneno que mato a unas niñas hace unos meses. Me imagino que el chisme estará creciendo como wild fire”, afirmó.

La mujer reconoció haber tenido una relación clandestina con el padre de una de las menores y atribuyó las acusaciones en su contra a esa relación que tuvo con él.