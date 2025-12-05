Colombia

Víctimas del conflicto armado en Colombia podrá acceder a educación superior con créditos condonables: así pueden participar

El financiamiento cubre hasta once salarios mínimos por semestre y otorga 1,5 salarios mínimos para sostenimiento a cada beneficiario

Las personas víctimas del conflicto armado en Colombia podrán acceder nuevamente a la educación superior con financiación totalmente condonable, tras la apertura de la convocatoria 2026-1 del Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado.

El proceso de inscripción estará disponible hasta el 19 de diciembre, ofreciendo una alternativa a quienes buscan cursar programas de pregrado en todo el país. El anuncio forma parte de la estrategia nacional que promueve la educación como herramienta para la paz y la reparación en los territorios más afectados.

El programa es posible gracias a la articulación de varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), y la Oficina de Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación.

De acuerdo con la cartera de Educación, estas entidades trabajan de manera conjunta con la administración del Icetex y el respaldo de la Unidad para las Víctimas, en una alianza que busca garantizar acceso equitativo y condiciones de calidad para la población beneficiaria.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, detalló el objetivo de la convocatoria: “Esta es la apuesta de un país que busca consolidar una educación transformadora para la paz en las regiones. Desde las visiones y gestión de cada una de las instituciones que hacen posible este fondo, estamos creando oportunidades reales para que las personas víctimas del conflicto armado estudien en la universidad con crédito 100% condonable. Con opciones pertinentes a sus territorios, le estamos apostando a una formación que promueva la convivencia y la reparación.”

El proceso de inscripción estará disponible a través del sitio web del Icetex (www.icetex.gov.co), mientras que el cargue documental correspondiente a cada aspirante debe realizarse hasta el 30 de diciembre. Todos los trámites, según lo informado por las entidades responsables, serán directos, gratuitos y sin intermediarios, permitiendo a los postulantes postularse desde cualquier municipio del país.

El programa está dirigido a hombres y mujeres identificados como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidos en sentencias de instrumentos jurídicos como Justicia y Paz, Restitución de Tierras, la Jurisdicción Especial para la Paz o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es imprescindible haber sido admitido o encontrarse matriculado para el período académico 2026-1, que marca el inicio del cubrimiento del fondo.

El financiamiento abarca estudios de pregrado en niveles técnico profesional, tecnológico y universitario, permitiendo iniciar el apoyo en cualquier semestre de la carrera. Cada semestre, el programa cubre hasta 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en matrícula ordinaria neta, girados directamente a la institución de educación superior correspondiente.

En el caso de beneficiarios matriculados en universidades públicas que acceden a la política de gratuidad de matrícula, el fondo solo respaldará el rubro de sostenimiento. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá 1,5 smmlv semestralmente para gastos de sostenimiento, independientemente de la periodicidad de su programa académico.

El crédito condonable no cubre otros gastos como inscripciones, habilitaciones, certificaciones, derechos de grado, materiales, cursos de idiomas o seminarios; estos deberán ser asumidos por el propio estudiante.

Para acceder a este beneficio, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos:

  • Ser ciudadanos colombianos
  • No haber recibido apoyo económico previo para los mismos conceptos
  • No estar en mora con el Icetex ni poseer título universitario, estar incluidos en el RUV o reconocidos como víctimas por instancias jurídicas indicadas
  • Haber presentado la prueba Saber 11 o equivalente
  • Ser bachiller y registrar su postulación online en las fechas estipuladas
  • La documentación debe presentarse según el cronograma anunciado.

Desde su creación en 2013, el fondo ha facilitado el acceso a la educación superior a cerca de 12.000 personas víctimas del conflicto armado. Actualmente, 5.000 estudiantes son beneficiarios activos del programa, que busca fortalecer las capacidades de quienes han sufrido afectaciones por la violencia.

Finalmente, toda la información detallada sobre el proceso de inscripción, renovación y condonación está disponible en el reglamento operativo y el texto de la convocatoria está disponible en el micrositio https://web.icetex.gov.co/-/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia.

