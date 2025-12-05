Usuarios de Davivienda tendrán más opciones de cajeros automáticos en Colombia tras integración con Scotiabank Colpatria

La integración de Davivienda y Colpatria habilitó retiros gratuitos en una red ampliada de cajeros automáticos en todo el país crédito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de diciembre, los usuarios de Davivienda pueden realizar retiros en los cajeros automáticos de Scotiabank Colpatria sin costo adicional, y los clientes de Davibank acceden a la red de Davivienda en las mismas condiciones.

La integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria, que trae consigo la aparición de la marca Davibank, permite una red conjunta de 2.800 cajeros automáticos en Colombia.

Los retiros y transferencias entre bancos del grupo mantienen las condiciones de gratuidad que existían previamente. Las oficinas en el país están en proceso de cambio de imagen para operar bajo la marca Davibank, sin cambios en la atención a clientes de ambas entidades.

Davibank surge como la marca que reemplaza a Scotiabank Colpatria en el país, bajo la administración de Jorge Rojas Dumit como CEO.

Los clientes no deben realizar ningún trámite adicional. Las tarjetas plásticas actuales siguen funcionando hasta su vencimiento, y las cuentas mantienen las condiciones previas.

Entre los beneficios anunciados tras el proceso de integración, la entidad ofrece:

Tarjeta débito 100% digital para pagos con QR, retiros sin tarjeta física y uso en wallets.

Rentabilidad del 8 % efectivo anual en los bolsillos de las cuentas.

Portafolio actualizado de tarjetas de crédito con beneficios en comercios y acceso a salas VIP.

Alternativas de inversión diseñadas para distintos perfiles.

Los equipos y asesores que antes operaban bajo Scotiabank continuarán atendiendo bajo Davibank mientras avanza la unificación de canales y procesos.

En la estructura derivada de la integración, Davivienda Group asumió las operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica, en tanto que Scotiabank adquirió una participación del 20% en el holding.

El grupo cuenta ahora con más de 29 millones de clientes y una presencia consolidada en mercados clave de la región.

Información clave de la integración

La integración de ambas entidades implica que Davivienda y Davibank operan como bancos independientes bajo el mismo grupo empresarial.

Los productos, claves y condiciones de los clientes de Davivienda permanecen sin cambios.

Desde la integración, los usuarios disponen de más puntos de atención, con la posibilidad de realizar pagos y depósitos en las oficinas de Davibank y efectuar retiros en su red de cajeros automáticos.

“Estos servicios pueden estar sujetos a los costos y tarifas vigentes de los productos en Davivienda”, explicó el banco a través de su página web.

Cada entidad gestiona sus consultas y productos de manera separada. Los clientes de Davivienda deben realizar trámites relacionados exclusivamente en los canales de ese banco, mientras que los usuarios de Davibank cuentan con sus propios canales de atención.

En lo que corresponde a las transferencias entre las dos entidades, existen dos alternativas: las transferencias por medio de llaves Bre-B no generan costo, mientras que las transferencias tradicionales desde web o app están sujetas a las tarifas habituales para transacciones entre diferentes bancos.

Además, los bancos mantienen políticas comerciales y tasas de interés de forma independiente, sin igualación ni ajustes automáticos entre una entidad y otra.

Los clientes pueden acceder a los servicios en las oficinas tanto de Davivienda como de Davibank, debiendo considerar las particularidades y condiciones de atención de cada entidad en sus respectivas redes.

La unificación de servicios dentro del grupo empresarial busca fortalecer la cobertura financiera en Colombia y ampliar las alternativas para los clientes de ambas entidades. A medida que se implementan los ajustes operativos y tecnológicos, Davivienda y Davibank mantienen su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier novedad o beneficio relacionado con esta integración.

La recomendación para los usuarios es no compartir datos personales, claves o información confidencial por ningún medio, ante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que citen el proceso de integración entre las entidades. Solicitudes de este tipo pueden corresponder a intentos de fraude.

Las entidades oficiales no solicitan información sensible a través de estos canales y toda comunicación válida se realiza por medio de los canales habituales y autorizados.