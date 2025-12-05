Colombia

Usuarios de Davivienda tendrán más opciones de cajeros automáticos en Colombia tras integración con Scotiabank Colpatria

Con la integración de estos dos bancos, los clientes tendrán más facilidades para sacar su dinero sin costos adicionales

Guardar
La integración de Davivienda y
La integración de Davivienda y Colpatria habilitó retiros gratuitos en una red ampliada de cajeros automáticos en todo el país crédito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de diciembre, los usuarios de Davivienda pueden realizar retiros en los cajeros automáticos de Scotiabank Colpatria sin costo adicional, y los clientes de Davibank acceden a la red de Davivienda en las mismas condiciones.

La integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria, que trae consigo la aparición de la marca Davibank, permite una red conjunta de 2.800 cajeros automáticos en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los retiros y transferencias entre bancos del grupo mantienen las condiciones de gratuidad que existían previamente. Las oficinas en el país están en proceso de cambio de imagen para operar bajo la marca Davibank, sin cambios en la atención a clientes de ambas entidades.

Davibank surge como la marca que reemplaza a Scotiabank Colpatria en el país, bajo la administración de Jorge Rojas Dumit como CEO.

La alianza entre Davivienda y
La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero - crédito DAVIbank

Los clientes no deben realizar ningún trámite adicional. Las tarjetas plásticas actuales siguen funcionando hasta su vencimiento, y las cuentas mantienen las condiciones previas.

Entre los beneficios anunciados tras el proceso de integración, la entidad ofrece:

  • Tarjeta débito 100% digital para pagos con QR, retiros sin tarjeta física y uso en wallets.
  • Rentabilidad del 8 % efectivo anual en los bolsillos de las cuentas.
  • Portafolio actualizado de tarjetas de crédito con beneficios en comercios y acceso a salas VIP.
  • Alternativas de inversión diseñadas para distintos perfiles.

Los equipos y asesores que antes operaban bajo Scotiabank continuarán atendiendo bajo Davibank mientras avanza la unificación de canales y procesos.

En la estructura derivada de la integración, Davivienda Group asumió las operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica, en tanto que Scotiabank adquirió una participación del 20% en el holding.

La integración de Scotiabank Colpatria
La integración de Scotiabank Colpatria y Davivienda da origen a DaviBank, transformando el sector financiero colombiano - crédito Davivienda

El grupo cuenta ahora con más de 29 millones de clientes y una presencia consolidada en mercados clave de la región.

Información clave de la integración

La integración de ambas entidades implica que Davivienda y Davibank operan como bancos independientes bajo el mismo grupo empresarial.

Los productos, claves y condiciones de los clientes de Davivienda permanecen sin cambios.

Desde la integración, los usuarios disponen de más puntos de atención, con la posibilidad de realizar pagos y depósitos en las oficinas de Davibank y efectuar retiros en su red de cajeros automáticos.

“Estos servicios pueden estar sujetos a los costos y tarifas vigentes de los productos en Davivienda”, explicó el banco a través de su página web.

Cada entidad gestiona sus consultas y productos de manera separada. Los clientes de Davivienda deben realizar trámites relacionados exclusivamente en los canales de ese banco, mientras que los usuarios de Davibank cuentan con sus propios canales de atención.

En lo que corresponde a las transferencias entre las dos entidades, existen dos alternativas: las transferencias por medio de llaves Bre-B no generan costo, mientras que las transferencias tradicionales desde web o app están sujetas a las tarifas habituales para transacciones entre diferentes bancos.

Por ahora Davivienda y Scotiabank
Por ahora Davivienda y Scotiabank seguirán operando de manera independiente - crédito Davivienda

Además, los bancos mantienen políticas comerciales y tasas de interés de forma independiente, sin igualación ni ajustes automáticos entre una entidad y otra.

Los clientes pueden acceder a los servicios en las oficinas tanto de Davivienda como de Davibank, debiendo considerar las particularidades y condiciones de atención de cada entidad en sus respectivas redes.

La unificación de servicios dentro del grupo empresarial busca fortalecer la cobertura financiera en Colombia y ampliar las alternativas para los clientes de ambas entidades. A medida que se implementan los ajustes operativos y tecnológicos, Davivienda y Davibank mantienen su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier novedad o beneficio relacionado con esta integración.

La recomendación para los usuarios es no compartir datos personales, claves o información confidencial por ningún medio, ante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que citen el proceso de integración entre las entidades. Solicitudes de este tipo pueden corresponder a intentos de fraude.

Las entidades oficiales no solicitan información sensible a través de estos canales y toda comunicación válida se realiza por medio de los canales habituales y autorizados.

Temas Relacionados

DaviviendaColpatriaScotiabankBancos en ColombiaDavibankColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la definición de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Independiente Medellín y América de Cali serán los jueces de tiburones y verdolagas en busca de clasificar a la final, a la que ya clasificó el Deportes Tolima

Dimayor definió fecha y hora

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera quieren continuar su buen rumbo, camino a la conquista de la estrella 35

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Reconocido portal internacional de rankings catalogó a Colombia como el segundo país del mundo con gente “más amigable”, del top 10

El portal reconoció que los ciudadanos colombianos, junto con los mexicanos, cuentan con una cultura “vibrante”, son hospitalarios amables con los visitantes y residentes extranjeros

Reconocido portal internacional de rankings

Centro Democrático respondió con dureza a Santos y cuestionó su legado en paz, justicia y economía: “Guárdese su solidaridad cargada de veneno”

El partido político calificó la misiva del expresidente Juan Manuel Santos como un intento de “revisar la historia” y lo acusó de cinismo, señalando que durante su gobierno se priorizó la negociación con las Farc sobre la justicia

Centro Democrático respondió con dureza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow 3′

‘La reina del flow 3′ ya reveló su primer avance y presentó a Sky, el nuevo personaje que generó rivalidad en redes sociales

Luisa Fernanda W le hizo particular regalo a Pipe Bueno y la reacción del cantante causó risas: “Les parece una maldad de mi mujer”

Felipe Saruma entró oficialmente a la política colombiana: aspirará a una curul en la Cámara por el Atlántico

Estas son las condiciones que pone Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’: “Que a la gente le de ganas”

Jessi Uribe mostró el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la definición de los grupos desde Colombia

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking