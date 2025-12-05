Rey Vallenato Aficionado se mostró afectado tras resultar herido durante un robo: tendrá que pausar su carrera

Sus declaraciones demuestran lo triste que está al no participar en próximos eventos - crédito Instagram

El ataque sufrido por el Rey Vallenato Aficionado 2025, Gregorio “Goyo” Gutiérrez, en el norte de Barranquilla, durante el 3 de diciembre de 2025, reavivó la preocupación por la inseguridad en esa zona de la ciudad, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se presentan.

El joven acordeonero, reconocido en el ámbito musical al ser líder de una agrupación junto al cantante Edgar Andrés, fue herido durante un intento de robo cuando se detuvo a comprar alimentos en una vía concurrida de la capital del Atlántico.

A pesar de la gravedad del caso, Gutiérrez aseguró a sus seguidores que se encuentra fuera de peligro y expresó su deseo de recuperarse pronto para retomar sus actividades artísticas.

Y es que el propio Gutiérrez compartió un mensaje en video a través de su cuenta de Instagram, donde dio un parte de tranquilidad después de lo que le sucedió: “Hoy saludándolos de una manera diferente, no con la alegría que me caracteriza, pero siempre dando las gracias a Dios y a mi virgen de La Milagrosa, porque hizo el milagro de estar hoy aquí sano y salvo”.

Además, el artista agradeció el apoyo recibido de amigos, familiares y seguidores, y añadió: “Como ustedes ya saben, ayer en el intento de atraco, sufrí una perforación en mi hombro derecho, donde esto impidió que yo pueda cumplir algunas de las presentaciones que se vienen. Entonces, no se preocupen, que Edgar y Goyo viene con más fuerza y vamos para adelante siempre. Hay ray pa’ rato”.

¿Qué le pasó al Rey Vallenato Aficionado?

El hecho ocurrió cuando Gregorio Gutiérrez estacionó su vehículo en la calle 74 con carrera 51B y descendió para comprar alimentos. Según los testimonios recogidos por las autoridades, dos hombres en motocicleta lo estaban siguiendo desde varias cuadras atrás y esperaron el momento oportuno para abordarlo.

Uno de los asaltantes descendió de la moto y rodeó al músico para despojarlo de una cadena de oro, la cual Gutiérrez entregó sin oponer resistencia. Sin embargo, los delincuentes intentaron también arrebatarle el teléfono celular.

En ese momento se produjo un forcejeo, por lo que el dispositivo cayó al suelo y, uno de los asaltantes no dudó en disparar un arma traumática que terminó impactando en el brazo del artista. Las autoridades confirmaron que la herida no comprometió su vida y que fue trasladado a una clínica en el norte de Barranquilla, donde permaneció en observación antes de regresar a su vivienda.

En la publicación que acompañó el video, el joven artista escribió: “Familia hoy soy testimonio del amor de Dios! Estoy fuera de peligro y con muchas ganas de recuperarme para seguir compartiendo con cada uno de ustedes! Hay Rey pa’ rato”.

Ante la gravedad de la situación se pronunciaron voceros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que informaron que las investigaciones continúan para dar con los responsables del ataque.

Barranquillero asesinado en Bogotá durante un robo

Jean Claude Bossard, un joven de ascendencia francesa y colombiana, fue asesinado en la capital del país por dos criminales que viajaban en motocicleta y pretendían robarle sus pertenencias. La tragedia ocurrió el 2 de diciembre de 2025, tres días antes de que el joven cumpliera sus 30 años, cuando los ladrones lo abordaron. La víctima se resistió y el criminal lo atacó a bala.

El joven falleció en el lugar de los hechos, generando una masiva sensación de rechazo entre la comunidad, pues sus allegados lo recuerdan como una persona amigable y apasionada por las motos, por lo que piden que se incremente la justicia en todas las regiones del país.