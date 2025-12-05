Revelan otra muerte en la que podría estar involucrada Zulma Guzmán, empresaria implicada en envenenamiento de menores

Presuntamente, la esposa del padre de una de las menores fallecidas también tenía talio en el cuerpo - crédito Colprensa

La muerte de las menores de edad Emilia Forero e Inés de Bedout en Bogotá conmocionó a la capital colombiana, sobre todo, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara avances en la investigación sobre los hechos. El ente acusador identificó a una sospechosa de la intoxicación y fallecimiento de las adolescentes de 13 y 14 años: Zulma Guzmán Castro.

La mujer es fundadora de una empresa llamada Car-B S.A.S., una compañía de carsharing en Colombia que nació en 2017. Además, participó en Shark Tank Colombia, donde presentó su proyecto, el cual recibió el respaldo de los jurados. Según la Fiscalía, tras el fallecimiento de las menores, que se presentó en abril de 2025, la implicada viajó a Argentina y a otros países como Brasil, España y Reino Unido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las indagaciones hasta ahora realizadas vinculan a Guzmán Castro en la muerte de las adolescentes y en la intoxicación de otra menor y un joven de 21 años que consumieron frambuesas contaminadas con talio. El alimento fue enviado a la casa de una de las adolescentes a manera de “regalo”, pero las autoridades descubrieron que no se trataba de un obsequio.

La Fiscalía informó que Zulma Guzmán viajó a Argentina y a otros países - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Sin embargo, no es el único caso en el que podría estar involucrada. Según informó Caracol Radio, la mujer, al parecer, tuvo una relación con el padre de una de las menores que falleció: Juan de Bedout, cuya esposa también murió meses atrás, presuntamente, en circunstancias similares.

De acuerdo con el medio citado, la mujer fue diagnosticada con cáncer, pero el personal de la salud que la trató también descubrió una sintomatología que no tenía relación con la enfermedad. Tras sentirse un poco mejor, la mujer viajó con su esposo a Europa, pero allá empeoró su estado de salud y, al regresar a Bogotá, murió.

Presuntamente, aunque la ciudadana padecía de cáncer, detectaron rastros de talio en su cuerpo. Sin embargo, no se llevaron a cabo mayores investigaciones al respecto y su cuerpo fue cremado, por lo que no sería posible hacer mayores indagaciones al respecto.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la posible vinculación de Guzmán Castro en la muerte de la mujer.

La mujer padecía de cáncer, pero habrían encontrado restos de talio en su cuerpo al morir - crédito Freepik

Pedro Forero, padre de una de las menores que falleció, publicó un mensaje en sus redes sociales expresando su dolor y el de toda una familia por lo sucedido. En su publicación, recordó que su hija tenía metas e ilusiones que ahora no podrá cumplir.

El papá también enlistó todo aquello que perdió por la muerte de la menor: “Como papá, es incomprensible pensar que una persona fue capaz de arrebatar esto. No me quitó solo mis sueños, mis anhelos y mis prospectos de vida como papá; no solo me quitó la oportunidad de ser suegro, abuelo y todo lo que uno puede ser como padre. Le quitó a mi hija la oportunidad de ser novia, profesional, esposa, mamá e hija”, expuso.

Indicó que su hija, con solo 13 años, empezó a diseñar un emprendimiento, el cual buscaba encaminar de la mano con su amiga Gabriela, que también resultó afectada por el consumo de frambuesas con talio.

El mensaje del padre de Emilia Forero, una de las víctimas de envenenamiento por talio - crédito Pedro Forero/Facebook

Con esta reflexión, el padre de familia aseguró que la vida es frágil y corta y que eso se evidencia en la decisión que presuntamente tomó la mujer investigada por las autoridades, de acabar con la vida de las menores de edad y de afectar gravemente la de sus familiares.

“Me cortó mis descendientes, mi legado. Y cuando uno construye como papá, construye por ese legado, por dejar una historia, una fotografía para la posteridad. Esto no tiene motivo ni razón”, añadió.