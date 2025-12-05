Colombia

Revelan otra muerte en la que podría estar involucrada Zulma Guzmán, empresaria implicada en envenenamiento de menores

La mujer, que es buscada por las autoridades, habría coordinado la entrega de frambuesas contaminadas con talio en la casa de una de las víctimas

Guardar
Presuntamente, la esposa del padre
Presuntamente, la esposa del padre de una de las menores fallecidas también tenía talio en el cuerpo - crédito Colprensa

La muerte de las menores de edad Emilia Forero e Inés de Bedout en Bogotá conmocionó a la capital colombiana, sobre todo, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara avances en la investigación sobre los hechos. El ente acusador identificó a una sospechosa de la intoxicación y fallecimiento de las adolescentes de 13 y 14 años: Zulma Guzmán Castro.

La mujer es fundadora de una empresa llamada Car-B S.A.S., una compañía de carsharing en Colombia que nació en 2017. Además, participó en Shark Tank Colombia, donde presentó su proyecto, el cual recibió el respaldo de los jurados. Según la Fiscalía, tras el fallecimiento de las menores, que se presentó en abril de 2025, la implicada viajó a Argentina y a otros países como Brasil, España y Reino Unido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las indagaciones hasta ahora realizadas vinculan a Guzmán Castro en la muerte de las adolescentes y en la intoxicación de otra menor y un joven de 21 años que consumieron frambuesas contaminadas con talio. El alimento fue enviado a la casa de una de las adolescentes a manera de “regalo”, pero las autoridades descubrieron que no se trataba de un obsequio.

La Fiscalía informó que Zulma
La Fiscalía informó que Zulma Guzmán viajó a Argentina y a otros países - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Sin embargo, no es el único caso en el que podría estar involucrada. Según informó Caracol Radio, la mujer, al parecer, tuvo una relación con el padre de una de las menores que falleció: Juan de Bedout, cuya esposa también murió meses atrás, presuntamente, en circunstancias similares.

De acuerdo con el medio citado, la mujer fue diagnosticada con cáncer, pero el personal de la salud que la trató también descubrió una sintomatología que no tenía relación con la enfermedad. Tras sentirse un poco mejor, la mujer viajó con su esposo a Europa, pero allá empeoró su estado de salud y, al regresar a Bogotá, murió.

Presuntamente, aunque la ciudadana padecía de cáncer, detectaron rastros de talio en su cuerpo. Sin embargo, no se llevaron a cabo mayores investigaciones al respecto y su cuerpo fue cremado, por lo que no sería posible hacer mayores indagaciones al respecto.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la posible vinculación de Guzmán Castro en la muerte de la mujer.

La mujer padecía de cáncer,
La mujer padecía de cáncer, pero habrían encontrado restos de talio en su cuerpo al morir - crédito Freepik

Pedro Forero, padre de una de las menores que falleció, publicó un mensaje en sus redes sociales expresando su dolor y el de toda una familia por lo sucedido. En su publicación, recordó que su hija tenía metas e ilusiones que ahora no podrá cumplir.

El papá también enlistó todo aquello que perdió por la muerte de la menor: “Como papá, es incomprensible pensar que una persona fue capaz de arrebatar esto. No me quitó solo mis sueños, mis anhelos y mis prospectos de vida como papá; no solo me quitó la oportunidad de ser suegro, abuelo y todo lo que uno puede ser como padre. Le quitó a mi hija la oportunidad de ser novia, profesional, esposa, mamá e hija”, expuso.

Indicó que su hija, con solo 13 años, empezó a diseñar un emprendimiento, el cual buscaba encaminar de la mano con su amiga Gabriela, que también resultó afectada por el consumo de frambuesas con talio.

El mensaje del padre de
El mensaje del padre de Emilia Forero, una de las víctimas de envenenamiento por talio - crédito Pedro Forero/Facebook

Con esta reflexión, el padre de familia aseguró que la vida es frágil y corta y que eso se evidencia en la decisión que presuntamente tomó la mujer investigada por las autoridades, de acabar con la vida de las menores de edad y de afectar gravemente la de sus familiares.

Me cortó mis descendientes, mi legado. Y cuando uno construye como papá, construye por ese legado, por dejar una historia, una fotografía para la posteridad. Esto no tiene motivo ni razón”, añadió.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánFrambuesas con talioMujer envenenadaMenores intoxicadasMuerte de menoresTalioColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo 2026: Dane reveló dato crucial para la concertación del nuevo ajuste

Con una inflación anual que bajó a 5,30% en noviembre, el país entra a la fase decisiva de la concertación. El dato se convierte en la referencia clave para definir el ajuste del ingreso mínimo en 2026

Salario mínimo 2026: Dane reveló

Estas son las enfermedades que requieren atención especial antes de desplazarse a destinos turísticos nacionales e internacionales en fin de año

La Cruz Roja promueve la prevención de enfermedades mediante la inmunización antes de los desplazamientos vacacionales, recomendando acudir a los puntos habilitados y planificar la aplicación de biológicos según el destino elegido

Estas son las enfermedades que

Guarda de TransMilenio condecorado por el Concejo de Bogotá resultó apuñalado por colados en el portal 20 de julio

El personal de vigilancia del sistema de transporte fue agredido por varios individuos que evadieron el pago del pasaje, lo que generó un enfrentamiento y la intervención de la Policía

Guarda de TransMilenio condecorado por

Estos serían los rivales de la selección Colombia si pasa la fase de grupos del Mundial 2026: vea los cruces

Luego del sorteo, el equipo de Néstor Lorenzo no solo conoció sus rivales en la primera ronda, sino también los caminos que le tocaría en los dieciseisavos de final

Estos serían los rivales de

Fiscalía inspecciona sede del Comando de Personal del Ejército e Indumil por presuntas filtraciones de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Gobierno

La diligencia judicial fue efectuada por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y se enfocaría en la búsqueda de información asociada a la presunta filtración de las disidencias de las Farc hacia el Gobierno

Fiscalía inspecciona sede del Comando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Películas para ver esta noche en Prime Video Colombia

Yina Calderón confesó que quiere trabajar con Andrea Valdiri y desató comentarios en redes sociales: qué dijo

Deportes

Estos serían los rivales de

Estos serían los rivales de la selección Colombia si pasa la fase de grupos del Mundial 2026: vea los cruces

James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

Así reaccionaron Néstor Lorenzo y José Néstor Pekerman tras conocer a los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026

Las redes estallaron con memes por el duelo entre Colombia vs. Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe