Revelan las razones por las que Nequi se cae en las quincenas y dificulta pagos en Colombia

Las caídas de los servicios digitales de Nequi durante las quincenas y fechas de alta demanda no corresponden a un incidente aislado, sino a una tendencia repetitiva explicada por distintas causas técnicas y operativas.

De acuerdo con información compartida por Nequi, los problemas obedecen a una combinación entre la sobrecarga de transacciones que ocurre en estos días y los desafíos asociados con la migración de la plataforma a la nube.

En la madrugada del viernes 27 de noviembre, fecha de Black Friday, considerada una de las jornadas de mayor actividad en el comercio digital, la aplicación Nequi registró una caída generalizada.

El inconveniente se repitió a comienzos de diciembre, coincidiendo con los días de pago de quincena, cuando se intensifica el uso de la aplicación.

Así, el patrón de fallas se ha hecho más notorio en los períodos de mayor consumo, como lo es diciembre, cuando los trabajadores reciben la prima y también quieren hacer compras por Navidad o viajes de Año Nuevo.

La empresa explicó a través de un comunicado compartido con Infobae Colombia que la transición de su infraestructura tecnológica a la nube constituye la razón principal de las interrupciones.

“Nequi está entrando en una etapa importante de su evolución. Después de años acompañando el día a día de millones de personas, la plataforma está haciendo una mudanza tecnológica importante: está llevando su infraestructura a la nube. En palabras sencillas, es como pasar su casa a un lugar más amplio y moderno, pensado para el ritmo en el que hoy se mueven sus clientes.”.

El proceso, evaluado y planeado durante cerca de 18 meses, pretende robustecer la capacidad y la estabilidad de los servicios a mediano y largo plazo.

Dicho crecimiento vino acompañado de nuevos servicios que ya hacen parte de la cotidianidad: crédito, herramientas para emprendedores, soluciones para comercios, productos para organizar la plata que hacen que los cambios sean necesarios.

La compañía asegura a sus clientes que tanto el dinero como la información personal permanecen protegidos durante el proceso de actualización.

Otra de las causas identificadas corresponde al volumen de transacciones procesado en fechas de quincena o durante temporadas comerciales.

Según información de Nequi, en esos días la aplicación puede alcanzar picos cercanos a setenta millones de movimientos diarios, “lo que equivale a mover plata para todas las personas de Colombia dos veces en un solo día”.

Otras razones por las que se cae Nequi

Analistas y académicos, como Rafael Alberto Méndez-Romero, profesor en la Universidad del Rosario, indican que en los ciclos de pago o alta actividad comercial, la cantidad de operaciones simultáneas puede superar la capacidad de los servidores, razón por la que se evidencian fallas en las operaciones.

“En Colombia, además, el uso masivo de estas billeteras ha crecido más rápido que la capacidad histórica de infraestructura bancaria de estas mismas, lo que aumenta la probabilidad de fallas en momentos de alta transaccionalidad”, afirmó Méndez en entrevista con La República.

El despliegue constante de actualizaciones en la plataforma constituye un factor adicional. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, señaló que “un error en los servidores, bases de datos o en los servicios en la nube, como AWS, Google Cloud o Azure, puede ‘botar’ toda la plataforma”.

El experto recuerda que la aplicación enfrentó una interrupción masiva en octubre, vinculada a una falla global de Amazon Web Services, proveedor de una parte fundamental de la infraestructura de Nequi.

Sobre este aspecto, Bancolombia informó que la caída global de AWS en octubre y noviembre impactó su operación. El incidente afectó a varias entidades financieras, así como a redes sociales y plataformas de streaming.

Además, las malas implementaciones en las actualizaciones técnicas pueden derivar en caídas temporales, agregaron los expertos.

Las plataformas como Nequi dependen de una red de aliados, bancos, sistemas de pago y proveedores de servicios externos, según Rafael Alberto Méndez-Romero.

Otros riesgos referenciados en el reporte incluyen las ciberamenazas, ataques informáticos, comportamientos fuera de lo habitual o acciones de protección activadas por la propia plataforma. Si bien no se trata de comportamientos comunes, los expertos consultados destacan que intentos de saturación intencional pueden debilitar el servicio temporalmente y restringir el acceso a fondos o datos.

El principal desafío para una de las billeteras digitales más usadas en Colombia consiste en ajustar y fortalecer su infraestructura tecnológica para atender el aumento de la demanda en fechas clave, de manera que los usuarios no experimenten interrupciones repetidas, especialmente durante días de pago y alta actividad comercial.