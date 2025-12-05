Patrullero de Policía fue destituido e inhabilitado por 10 años por usar vales oficiales de gasolina para su carro personal

Imagen de referencia. El patrullero realizó una tanqueada a su carro personal de manera "consciente y voluntaria" informó la Procuraduría - crédito Raquel Cunha/Reuters

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra el patrullero de la Policía en Pereira Juan David Vargas González, por emplear vales oficiales de gasolina para su vehículo particular.

Según informó la Procuraduría en un comunicado divulgado el 5 de diciembre de 2025, la sanción fue ratificada en segunda instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda.

De acuerdo con la información de la Procuraduría, los hechos ocurrieron en 2023 cuando Vargas González ingresó a una estación de servicio con su carro particular y utilizó un vale de adición de gasolina, asignado a un vehículo oficial que no se encontraba presente.

El patrullero presentó la orden requerida por el trabajador de la estación y firmó como funcionario receptor, lo que, según el ente de control, probó su participación directa en la irregularidad.

La Procuraduría determinó que Juan David Vargas González actuó de manera consciente y voluntaria al aprovechar su cargo de conductor oficial para apropiarse de recursos públicos, conducta que fue calificada como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.

La decisión atribuyó a Vargas González la apropiación indebida de un bien del Estado y deja firme su destitución y la prohibición para ejercer funciones públicas durante 10 años.