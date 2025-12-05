“No hay ninguna prueba contra Huertas”: Petro sobre acusaciones de altos funcionarios aliados con las disidencias de alias Calarcá

Petro sobre acusaciones de altos funcionarios aliados con las disidencias de alias Calarcá - crédito Presidencia/Redes sociales

El 4 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la ceremonia de oficiales de la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, en Cali, Valle del Cauca, en la que 186 uniformados de la Fuerza Aérea ascendieron al rango de subtenientes.

El discurso del mandatario estuvo marcado por la férrea defensa del general Juan Miguel Huertas, que resultó salpicado en el escándalo de alianzas entre altos funcionarios del Gobierno nacional y las disidencias de las Farc.

Según Petro, las acusaciones son invento de los medios de comunicación, que no entregaron esa información a las autoridades para abrir una investigación, sino que sacaron sus propias conjeturas.

“Y es el tema del general Huertas. A mí me gusta llegar a la verdad de las cosas, no quiero engañarme al tomar las decisiones. Sé que encontrar la verdad rápidamente no es fácil. Pero miente la prensa, y me refiero a quienes han tocado este asunto, cuando dicen que las pruebas contra el general Huertas son de unos aparatos electrónicos capturados por el Ejército y la Policía hace dieciséis meses y nunca supimos que había en esos contenidos. Se demoraron, la justicia se demora”, expuso el jefe de Estado.

El general Juan Miguel Huertas es señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc

En efecto, afirmó que el proceso de investigación puede demorarse, porque “ahí no hay ninguna prueba contra el general Huertas, no nos digan mentiras. Usan una cosa para enredarla con otra. En realidad, lo que están haciendo ahí es ver cómo le entregan pruebas a los Estados Unidos de Norteamérica, a ver si es cierto, como dice algún mandatario calumniosamente sobre mí, que estoy en relación o incluso, dijo, soy jefe de grupos narcotraficantes. Cuando exiliaron a mi familia, cuando me han querido matar una y otra vez y aún no me dejo... Algo debe brindarme que no han podido. Perooo ¿para hacer eso no tienen que llevarse por delante un general?”, insistió en defensa del militar.

En su intervención, el gobernante de los colombianos volvió señalar a exgenerales, a los que retiró del Ejército Nacional, de estar involucrados en negocios turbios e irregularidades asociadas con filtrar los documentos a los medios de comunicación.

El jefe de Estado aseguró que los encargados de filtrar información son exmilitares que buscan desestabilizar su Gobierno

“Creyeron que el general es el que me dice a quién subir o a quién bajar o a quién retirar de la fuerza pública. Y quienes creyeron eso, que son militares retirados ya, se equivocaron. No soy tan bobo, tengo varias fuentes, puedo equivocarme, sí. Pero recurro a varias gentes, si no era el general Huertas mi fuente. Pero se la quieran cobrar. Y entonces, no estaba en ningún aparato electrónico, está escrita en una carta por palabras de un preso”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Ese preso no lo cogieron preso hace dieciséis meses, sino hace corto tiempo. Y tengo que decirlo, aún no lo pruebo, pero quiero que se sepa que le ofrecen libertades por atacar al general Huertas. ¿Y por qué tanta ignominia? Porque no solo creyeron que era el que me decía a quién sacar, y falsamente lo creyeron, sino porque allí es uno de los problemas de nuestra fuerza pública y no se llega al nivel del cartel de los Soles, como dijeron, porque la inmensa mayoría de los integrantes de la fuerza pública no tienen codicia en su corazón”.

Para concluir, enfatizó: “Hay que ser codicioso para ser narcotraficante. Aquí esta región sí que sabe de esa experiencia terrible de Colombia que aún no cesa. (...) Y por tanto, no se vende, no está a la venta, decía hace unas horas. Alguno que otro ocurre y siempre sale en la prensa los escándalos y las épocas difíciles”.