Julio César Triana desenmascaró la situación crítica de las Fuerzas Militares bajo la administración del Gobierno Petro: “No han invertido”

El representante a la Cámara Julio César Triana puso en entredicho las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la inversión en las Fuerzas Militares, tras revelar que, según su investigación, el actual gobierno es el que menos ha destinado recursos a armamento en las últimas dos décadas. Triana, que liderará la lista de Cambio Radical a la Cámara por el departamento del Huila, advirtió que la expansión de los grupos criminales en Colombia representa un desafío considerable para la seguridad nacional de cara a las elecciones de 2026.

El congresista sostuvo que “hasta 2024 este gobierno solo había adquirido 7 elementos de armamento (4 vehículos de combate y 3 drones), mientras que gobiernos anteriores compraban entre 250 y 850 en promedio”. El congresista subrayó que esta diferencia implica una caída del 97% en la adquisición de armamento, en un contexto donde el país enfrenta más de 20 estructuras armadas. Además, señaló que, mientras el Ejecutivo solo ha comprado tres drones en lo que va de mandato, los grupos armados perpetraron 367 ataques con drones entre 2024 y noviembre de 2025.

Triana, en su rol de oposición del gobierno de Gustavo Petro, también denunció negligencia en el mantenimiento de los helicópteros MI-17, los cuales, según sus declaraciones, “hoy están en tierra y fuera de operación”. El legislador atribuyó estos datos a una respuesta oficial del Ministerio de Defensa.

A su vez, alertó sobre el incremento de la presencia de grupos criminales en el territorio nacional. Según Triana, “en el 2022 se advertía que había presencia de guerrilla y grupos disidentes en 230 municipios y se decía que tenía el control territorial, pero actualmente son 809 municipios donde están reclutando, extorsionando y secuestrando”. Para el congresista, esta cifra resulta especialmente preocupante por el panorama electoral de 2026, ya que la expansión de los delincuentes se extendió por todo el país.

El congresista señaló que la actual administración es la que menos ha destinado recursos para armamento en los últimos 20 años - crédito @TrianaCongreso/X

El representante a la Cámara por Cambio Radical aseguró que la actual administración centró sus esfuerzos en debilitar a las autoridades en el territorio. Además, dijo que las consecuencias las sufren los soldados que han tendido que afrontar más de 300 ataques con drones de los grupos armados, mientras que el Ejército Nacional de Colombia no cuenta con las herramientas para contrarrestar.

“¡Este gobierno ha dejado sin herramientas a nuestra Fuerza Pública! ¿Cómo explicarle al país que mientras los grupos criminales, solo en el último año, han perpetrado más de 367 ataques con drones, este Gobierno apenas ha adquirido tres?”, expuso Triana.

Incluso, señaló que durante los tres años de administración de Gustavo Petro el Estado perdió el poderío en el espacio aéreo, que fue arrebatado por los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc o el Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

Triana aseguró que los soldados son los principales afectados por la falta de financiación del Gobierno - crédito @TrianaCongreso/X

“Antes, el control del espacio aéreo estaba en manos de nuestra Fuerza Pública. Hoy, lamentablemente, ese control lo están ejerciendo los grupos armados ilegales, mientras nuestras Fuerzas Militares no cuentan con las herramientas para enfrentarlos”, puntualizó.

En paralelo, Triana criticó la designación de Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil, calificando la decisión como “una falta de respeto con el país”.

Triana rechazó la designación de Alfredo Saade en la embajada de Brasil - crédito @TrianaCongreso/X

El representante argumentó que Saade carece de experiencia diplomática y recordó que, en Colombia, el designado embajador había calificado a la oposición de “corruptos, paramilitares y enemigos del cambio”. Triana concluyó que las embajadas se están utilizando como refugios para pagar favores políticos.

“Pretender nombrar a Alfredo Saade como embajador en Brasil es una falta de respeto con el país. Hablamos de alguien que no tiene idea de diplomacia y que aquí en Colombia no bajó a la oposición de corruptos, paramilitares y enemigos del cambio. Las embajadas usadas como refugios para pagar favores”.