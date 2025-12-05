Colombia

Juan Manuel Santos le salió al paso a las críticas de Álvaro Uribe y no descartó encuentro para zanjar diferencias: “Me sentaría sin reservas”

El exmandatario colombiano enfatizó en la necesidad de dejar atrás divisiones políticas y priorizar la unidad nacional en medio de críticas sobre el proceso de paz

Álvaro Uribe acusó a Juan
Álvaro Uribe acusó a Juan Manuel Santos de los sobornos de Odebrecht. Foto: Colprensa Mariano Vimos/Asobancaria

La relación entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos sigue teniendo fracturas irreparables.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, el líder natural del Centro Democrático desestimó cualquier alianza o reunión con su predecesor en la Casa de Nariño, a pesar de que había anunciado una coalición que reuna a varios dirigentes políticos que hayan manifestado sus posturas férreas al presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2026.

“A él lo elegimos con una plataforma e hizo todo lo contrario. Y aquí hay una concatenación de eventos donde él participó y que vinculan a Iván Cepeda con lo más grave que está ocurriendo en el país”, expresó Uribe a la cadena radial.

También, recordó varias críticas contra el ganador del Nobel de Paz en 2016, desde la suspensión de un segundo ‘Plan Colombia’ con los Estados Unidos, el supuesto desconocimiento hacia los resultados del plebiscito del proceso de paz con las antiguas Farc, el caso Odebrecht, y una presunta responsabilidad en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

“Son temas que no se han clarificado, que se han tapado. A mí me parece muy grave. Entonces, yo no le voy a hablar de la persona del doctor Santos, sino de estos temas que son objetivos gustados y que vinculan a Iván Cepeda”, afirmó el exmandatario.

Ante los cuestionamientos de Uribe, el expresidente Santos respondió a las acusaciones de su antecesor en la presidencia colombiana, en la que calificó como erróneas.

“Es preocupante comprobar cómo, una vez más, se exponen afirmaciones que no se ajustan a los hechos. Como él mismo suele decir: ‘dato mata relato’”, manifestó el expresidente entre 2010 y 2018 en una carta enviada a Caracol Radio.

No obstante, Santos afirmó que estaría dispuesto a dialogar sin reservas con el expresidente Álvaro Uribe, subrayando la necesidad de reconciliación y grandeza para el país.

“Estoy convencido de que Colombia debe estar por encima de disputas personales. Yo me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas”, enfatizó.

