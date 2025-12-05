Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

La competencia comenzará el 5 de diciembre en Valencia, España - crédito Urban Roosters

El freestyle es una disciplina que ha ganado popularidad en los países de habla hispana, haciendo que generen expectativa los diferentes eventos que se realizan durante el año.

Precisamente, para terminar 2025, Urban Rooster organizó una liga mundial llamada FMS World Series, en la que diez de los mejores improvisadores se enfrentarán en cinco fechas diferentes.

Estas jornadas se llevarán a cabo en Valencia (España), San Salvador (El Salvador), Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia) y Santiago de Chile (Chile), entre el 5 y el 21 de diciembre.

Los participantes confirmados para la competencia son los españoles Chuty, Gazir, Zasko; los mexicanos Aczino, Jony Beltrán y Azuky; los chilenos Teorema y El Menor, el argentino Dani Ribba y la única representación colombiana con Lokillo Flórez.

Así será la fecha 1 de la FMS World Series

Esta es la segunda edición de la competencia global - crédito Urban Roosters

Cabe mencionar que debido a que solo habrá cinco jornadas, en cada una de ellas los participantes competirán en más de una ocasión; además, en cada evento habrá un rapero invitado, que tendrá que competir con dos de los improvisadores.

Durante la primera jornada, que será en el Roig Arena de Valencia, los enfrentamientos confirmados son los siguientes (el orden de las batallas puede cambiar):

Gazir vs. Chuty, Jony Beltrán vs. Aczino, Zazko vs. Gazir, Dani vs. Aczino, Chuty vs. Teorema, Lokillo vs. El Menor, Dani vs. El Menor, Azuky vs. Teorema, Jony Beltrán vs. Zasko, Azuky vs. Sara Socas y Lokillo vs. Sara Socas.

Hora y dónde ver la primera fecha de la FMS World Series

Este evento no es un PPV (pague por ver), sino que será transmitido de manera gratuita a través del canal de YouTube de Urban Roosters. Este es el horario oficial que ha expuesto la organización:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12:30 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 1:30 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 11:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

En la rueda de prensa previa al evento, el colombiano Lokillo sorprendió al afirmar que él era el mejor improvisador del mundo, destacando que el freestyle no es la única disciplina que existe al respecto.

“Lo único que puedo decir en mi defensa es que, con el respeto que se merecen mis compañeros y sin ánimo de ofender a nadie, yo creería en este momento de mi vida que soy el improvisador más completo del habla hispana. Aquí estamos hablando de freestyle, pero existen otros mundos del repentismo, y yo ya me he medido en todos”.

Lokillo es el único representante de Colombia en la FMS World Series - crédito Urban Roosters

Para argumentar su respuesta, el colombiano mencionó algunos de los triunfos que ha tenido en las diferentes disciplinas, recordando que se hizo conocido en Colombia tras ser campeón de trova.

“Tengo campeonatos en trova, soy rey de reyes de la trova, soy campeón en piquera vallenata, soy campeón en contrapunteo llanero, que es un folclore colombo-venezolano. Recientemente, estuve en Cuba improvisando con los poetas decimeros de la Décima Espinela. Así que esto para mí es solo parte del ecosistema de la improvisación mundial”.

Debido a que se ha afirmado que Lokillo es uno de los favoritos para quedarse con el campeonato de la FMS World Series, el antioqueño indicó que considera que está en un nivel diferente al de sus rivales, pero con más herramientas para buscar el triunfo en cada una de las batallas.

“No creo que me alcance ya la vida para tener el nivel competitivo que ellos tienen y a ellos difícilmente les va a alcanzar la vida para tener la carrera que tengo yo en el mundo de la improvisación, que va más allá del freestyle”, puntualizó el comediante antioqueño.