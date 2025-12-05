Gustavo Petro felicitó al Grupo Sarmiento Angulo, al que duramente ha criticado: cuáles fueron los motivos

El presidente Gustavo Petro mostró aprobación a la compra de acciones por parte de Promigas a Zelestra, una compañía de energías renovables - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes al enviar una felicitación pública al Grupo Sarmiento, conglomerado fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, tras el anuncio de una importante inversión en energías renovables.

Este gesto adquiere relevancia porque el mandatario colombiano ha sido crítico en el pasado con los grandes grupos empresariales, a quienes, en múltiples oportunidades como discursos, alocuciones presidenciales y consejos de ministros ha calificado de “ricos” y “capitalistas” que actúan en contravía a los intereses del pueblo.

“Felicito al grupo Sarmiento por este paso. Se debió dar hace un tiempo. Salir del gas y pasar a energías limpias. Quería que Ecopetrol fuera el primer grupo en invertir en energías limpias en Colombia y el mundo, pero lo hizo Sarmiento y está bien. Capitales privados y públicos deben hacer lo mismo y rápidamente”, comentó el jefe de Estado en sus redes sociales.

La felicitación se produjo luego de que Promigas, una de las empresas del grupo, comunicara la adquisición del 100 % de las acciones de Zelestra, lo que refuerza la apuesta del conglomerado por las energías limpias en Colombia, Chile y Perú.

En su mensaje, difundido a través de redes sociales, Petro reconoció que la operación de Promigas representa un avance que, en su opinión, debió haberse concretado antes. El presidente expresó: “

“Reemplazar la totalidad de las termoeléctricas de Colombia por generación limpia. Todas las termoeléctricas caribeñas pueden dar el paso. Y Termopaipa tiene un acuerdo con la minería pequeña del carbón que se debe respetar. El congreso de Colombia debe permitirle a Ecopetrol generar energía limpia para Colombia toda”, agregó el presidente.

La adquisición de Zelestra por parte de Promigas implica la incorporación de un portafolio que incluye proyectos de generación y almacenamiento de energía solar con una capacidad contratada de 1,4 GW, así como proyectos en desarrollo que superan los 2,1 GW.

Según la empresa, estos activos comprenden tanto plantas de producción de electricidad a partir de energía solar como sistemas de almacenamiento que permiten utilizar la energía cuando sea necesario, anunció el conglomerado, citado por el diario especializado La República.

El acuerdo firmado entre Promigas y Zelestra se alinea con la política del gobierno de Gustavo Petro, que ha promovido la transición hacia fuentes de energía renovable. La operación refuerza la presencia del Grupo Sarmiento en el sector energético de la región y marca un hito en la estrategia de diversificación de sus inversiones.

Mientras tanto, el Gobierno anunció medidas que aumentarían tarifas en el gas

El Gobierno de Colombia anunció un paquete de 20 medidas urgentes para contener el alza en el precio del gas natural, tras la entrada en vigor de nuevos contratos que han elevado los costos de producción y comercialización desde el 1 de diciembre de 2025.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que el objetivo es proteger a los hogares, taxistas, pequeños negocios y sectores productivos más afectados por el incremento tarifario.

La pérdida de autosuficiencia gasífera desde diciembre de 2024 obligó al país a importar volúmenes crecientes de gas, lo que duplicó los costos de abastecimiento respecto a cinco años atrás. Según el investigador Sergio Cabrales, “los contratos de gas barato se acabaron”, y los nuevos acuerdos establecen precios locales de 10 a 12 dólares por millón de BTU y hasta 14 dólares por millón de BTU para el gas importado.

Hasta noviembre de 2024, los contratos vigentes ofrecían precios de entre 4 dólares y 5 dólares por millón de BTU. El impacto de estos cambios será especialmente fuerte en el gas vehicular e industrial, con aumentos inmediatos en las tarifas.

Cabrales advirtió que “en el gas vehicular podríamos estar hablando de casi un 30% en promedio de incremento para el consumidor final”. En regiones como Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal, el alza para el gas natural vehicular oscila entre 30% y 38%, mientras que en Antioquia y los Llanos no supera el 5% y en el Eje Cafetero llega al 10%.

La presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, alertó que el país opera “al límite, sin margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló a El Heraldo que “Colombia entró ya en déficit energético, estamos en el límite y sin margen de error”, y subrayó la necesidad de destrabar proyectos clave y restablecer reglas claras para atraer inversiones.