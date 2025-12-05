Granizo, trancón e inundaciones: los estragos del intenso aguacero que afectó varias localidades de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que persisten las lluvias - crédito @MovilidadBogotá/X

En la tarde del viernes 5 de diciembre, un intenso aguacero acompañado de granizo afectó a varias localidades de Bogotá, entre ellas Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Suba, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, según reportó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Las fuertes precipitaciones iniciaron durante el medio día y se extenderán hasta las horas de la noche, generando complicaciones en la rutina de los habitantes de la capital colombiana.

Varias zonas de la capital colombiana registraron encharcamientos - crédito Redes sociales/X

Entre tanto, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se emitió un llamado a los conductores para extremar precauciones al volante ante la reducción de la visibilidad y el aumento del riesgo por los encharcamientos.

“Recuerde que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, recomendaron desde la entidad, destacando la importancia de adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido en su pronóstico diario sobre la probabilidad de cielo mayormente nublado y lluvias en distintos sectores, especialmente en el sur y centro-oriente de la ciudad.

Se registraron inundaciones y un total de seis emergencias en la capital colombiana - crédito Redes sociales/X

Asimismo, el organismo indicó que no se descartaba la posible ocurrencia de actividad eléctrica durante la tarde, con expectativas de que las precipitaciones persistieran hacia la noche en el corredor oriental de Bogotá, manteniendo el cielo entre mayor a parcialmente nublado.

La situación derivada del evento meteorológico complicó notablemente la movilidad en distintas zonas. Según el último reporte de la Secretaría de Movilidad, a las 3:19 p. m., continuaban presentándose encharcamientos e inundaciones en puntos críticos como la avenida Boyacá con calle 134 (sentido norte-sur), autopista Norte con calle 87 (norte-sur), carrera 7 con calle 106, autopista Norte con calle 215 (norte-sur) y avenida Boyacá con avenida El Dorado (calle 26, sentido norte-sur).

Por su parte, el Idiger reiteró la probabilidad de lluvias persistentes durante la noche, especialmente en sectores del corredor oriental, e instó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre nuevas alertas en el desarrollo de las condiciones climáticas.

En la ciudad también hay plan éxodo que se ha visto afectado por las precipitaciones - crédito MovilidadBogotá/X

Asimismo, informó que se atendieron seis emergencias por caída de árboles y ramas, así como afectaciones en redes de alcantarillado en Teusaquillo, Suba, Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero.

Prepárese, así será el clima durante el puente de Velitas en Colombia

Para el sábado 6 de diciembre, Ideam prevé un incremento de las lluvias en el oriente de la región Caribe.

Los vientos mantendrán bajas las precipitaciones en la Orinoquía y Amazonía, por lo que los acumulados más relevantes se esperan en áreas del sur de La Guajira, Cesar, sur del Magdalena, Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, centro-oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y occidente del Meta.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias ocasionales, sobre todo hacia el norte del archipiélago.

El domingo 7 de diciembre, las lluvias tenderán a ser más dispersas en la región Caribe y en el occidente de la región Pacífica. En la región Andina se mantendrán tormentas dispersas, mientras que en la Amazonía y la Orinoquía se esperan precipitaciones hacia el oriente.

Las lluvias más fuertes podrían darse en Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y Córdoba, amplios sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur de Santander, Boyacá, suroriente y centro de Cundinamarca, norte de Tolima, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, oriente del Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía, suroriente de Vichada, además de sectores del occidente de Caquetá, Putumayo y Meta.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, existe probabilidad de algunas lluvias hacia el norte.

Por último, según el boletín del Ideam, para el lunes 8 de diciembre, se anticipan condiciones de bajos acumulados de lluvia y precipitaciones de carácter disperso en la Orinoquía y Amazonía, junto con una posible disminución de las lluvias en el occidente de la región Andina.

Se esperan precipitaciones más intensas, con posible actividad eléctrica, en Magdalena, Cesar, centro y sur de Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, oriente de Caldas, sur de Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca. Además, se prevén lluvias dispersas en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia se pronostica tiempo seco, aunque pueden presentarse algunas lluvias en las cercanías a Providencia.

Conozca el boletín completo del pronóstico del clima, según el Ideam: