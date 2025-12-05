Este sería el mensaje de Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá: “Me están acusando públicamente”

La Fiscalía General formalizó cargos contra Guzmán Castro, señalada de coordinar el envío de frambuesas contaminadas que causaron dos muertes infantiles, mientras se activa una orden internacional de captura y la acusada rechaza los señalamientos - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

Zulma Guzmán Castro enfrenta una acusación formal de la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la coordinación del envío de frambuesas envenenadas con talio, hecho que provocó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá.

El caso ha generado conmoción pública y motivó la emisión de una orden de captura internacional, así como una circular roja de Interpol contra la sospechosa, que ha respondido a las imputaciones a través de un mensaje conocido inicialmente por Semana y ahora difundido en redes sociales.

Según información obtenida por Semana, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que vinculan a Guzmán Castro con el envío del producto contaminado a la residencia donde se encontraban las víctimas.

El ente acusador fundamenta su señalamiento en registros y evidencias que, de acuerdo con sus declaraciones, demuestran la participación de la mujer en el homicidio ocurrido el 4 de abril.

La gravedad del delito y la naturaleza de las pruebas han impulsado la activación de mecanismos internacionales de búsqueda y captura.

Autoridades internacionales buscan a Guzmán Castro tras la muerte de dos menores en Bogotá, mientras la principal sospechosa niega haber huido y asegura que no fue notificada oficialmente de la investigación - crédito Redes Sociales

En un mensaje atribuido a Guzmán Castro y recogido por Semana, la acusada expone su versión de los hechos y rechaza las acusaciones en su contra.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, señala el texto.

Guzmán Castro insiste en que no fue notificada formalmente de ninguna investigación y califica la situación como un “chisme” que, según sus palabras, “está creciendo como wild fire (incendio forestal)”. Además, reconoce haber mantenido una relación “clandestina” con el padre de una de las niñas fallecidas.

La cronología de los hechos inicia a partir de fuentes oficiales y registros migratorios, indica que Guzmán Castro salió de Colombia el 13 de abril, pocos días después del fallecimiento de las menores.

Este dato coincide con la versión de la Fiscalía, que sostiene que la acusada abandonó el país tras conocer la noticia del homicidio.

Aunque Guzmán Castro afirma que residía en Argentina desde hace dos años, los movimientos migratorios recientes muestran desplazamientos hacia España, con escalas en Brasil y el Reino Unido, donde, según su propio testimonio, viajó por motivos familiares y académicos.

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

El contexto del caso incluye la relación personal entre Guzmán Castro y el padre de una de las víctimas, vínculo que la propia acusada describe como “clandestino”.

En su mensaje, también menciona que se encuentra en España para iniciar una maestría en periodismo, lo que añade un elemento adicional a su defensa sobre su paradero y actividades actuales.

En medio de la controversia y la investigación en curso, Guzmán Castro expresa su inconformidad con el proceso, señalando que la acusación pública se produjo sin que mediara una notificación formal y que la difusión mediática ha superado cualquier posibilidad de defensa judicial, según lo recogido por Semana.