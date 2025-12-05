Colombia

Este sería el mensaje de Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar a un grupo de niñas en Bogotá: “Me están acusando públicamente”

La investigación señala a la empresaria como presunta coordinadora del envío que provocó la muerte de dos menores, mientras se activa en su contra una orden internacional de captura

Guardar
La Fiscalía General formalizó cargos
La Fiscalía General formalizó cargos contra Guzmán Castro, señalada de coordinar el envío de frambuesas contaminadas que causaron dos muertes infantiles, mientras se activa una orden internacional de captura y la acusada rechaza los señalamientos - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

Zulma Guzmán Castro enfrenta una acusación formal de la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la coordinación del envío de frambuesas envenenadas con talio, hecho que provocó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá.

El caso ha generado conmoción pública y motivó la emisión de una orden de captura internacional, así como una circular roja de Interpol contra la sospechosa, que ha respondido a las imputaciones a través de un mensaje conocido inicialmente por Semana y ahora difundido en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información obtenida por Semana, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que vinculan a Guzmán Castro con el envío del producto contaminado a la residencia donde se encontraban las víctimas.

El ente acusador fundamenta su señalamiento en registros y evidencias que, de acuerdo con sus declaraciones, demuestran la participación de la mujer en el homicidio ocurrido el 4 de abril.

La gravedad del delito y la naturaleza de las pruebas han impulsado la activación de mecanismos internacionales de búsqueda y captura.

Autoridades internacionales buscan a Guzmán
Autoridades internacionales buscan a Guzmán Castro tras la muerte de dos menores en Bogotá, mientras la principal sospechosa niega haber huido y asegura que no fue notificada oficialmente de la investigación - crédito Redes Sociales

En un mensaje atribuido a Guzmán Castro y recogido por Semana, la acusada expone su versión de los hechos y rechaza las acusaciones en su contra.

Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, señala el texto.

Guzmán Castro insiste en que no fue notificada formalmente de ninguna investigación y califica la situación como un “chisme” que, según sus palabras, “está creciendo como wild fire (incendio forestal)”. Además, reconoce haber mantenido una relación “clandestina” con el padre de una de las niñas fallecidas.

La cronología de los hechos inicia a partir de fuentes oficiales y registros migratorios, indica que Guzmán Castro salió de Colombia el 13 de abril, pocos días después del fallecimiento de las menores.

Este dato coincide con la versión de la Fiscalía, que sostiene que la acusada abandonó el país tras conocer la noticia del homicidio.

Aunque Guzmán Castro afirma que residía en Argentina desde hace dos años, los movimientos migratorios recientes muestran desplazamientos hacia España, con escalas en Brasil y el Reino Unido, donde, según su propio testimonio, viajó por motivos familiares y académicos.

La acusación por el envenenamiento
La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

El contexto del caso incluye la relación personal entre Guzmán Castro y el padre de una de las víctimas, vínculo que la propia acusada describe como “clandestino”.

En su mensaje, también menciona que se encuentra en España para iniciar una maestría en periodismo, lo que añade un elemento adicional a su defensa sobre su paradero y actividades actuales.

En medio de la controversia y la investigación en curso, Guzmán Castro expresa su inconformidad con el proceso, señalando que la acusación pública se produjo sin que mediara una notificación formal y que la difusión mediática ha superado cualquier posibilidad de defensa judicial, según lo recogido por Semana.

Temas Relacionados

Zulma Guzmán CastroFiscalía General de la NaciónFrambuesas envenenadas con talioBogotáInterpolHomicidio de menoresColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Carlos Pinzón participará en eventual consulta interna de la derecha para las elecciones en 2026: “Colombia necesita un candidato fuerte”

El aspirante presidencial que postularán los partidos Oxígeno y ADA presentará la documentación ante el CNE, pero busca una gran coalición para los comicios del próximo año

Juan Carlos Pinzón participará en

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

La última transmisión del programa de ‘streaming’ encendió las redes por la ausencia del creador de contenido y las fuertes palabras de Elkin de la Hoz

Así reaccionó Dímelo King a

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato de casi $70.000 millones para vías en la isla

El organismo de control indaga posibles anomalías en un contrato adjudicado a la Asociación Regional de Municipios del Caribe para rehabilitar vías en la isla, durante la administración de Everth Julio Hawkins

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador

Joven se encuentra en UCI tras ser atropellado y abandonado por la Policía en Bogotá, según denuncia de su familia y videos de seguridad

El joven de 24 años fue arrollado cuando se movilizaba en bicicleta y, pese a la llegada de patrulleros y una ambulancia, habría sido dejado en la vía pública durante varias horas, tiempo en el que fue golpeado y robado

Joven se encuentra en UCI

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Las declaraciones de la ‘influencer’ por la aparición de sus dos exparejas en el ‘reality’ digital revelaron tensiones familiares, reclamos legales y su postura frente a la interacción entre sus dos ex

Aida Victoria Merlano reveló que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Dímelo King a

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

Deportes

Así quedó el cuadrangular A

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay