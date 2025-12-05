Colombia

Estas son las enfermedades que requieren atención especial antes de desplazarse a destinos turísticos nacionales e internacionales en fin de año

La Cruz Roja promueve la prevención de enfermedades mediante la inmunización antes de los desplazamientos vacacionales, recomendando acudir a los puntos habilitados y planificar la aplicación de biológicos según el destino elegido

La Cruz Roja Colombiana lanzó la campaña de vacunación ‘Viajeros’ para prevenir enfermedades durante las vacaciones decembrinas - crédito Cruz Roja Seccional Bogotá Cundinamarca

Con la llegada de la época decembrina, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá lanzó la campaña de vacunación ‘Viajeros’, una iniciativa dirigida a quienes planean desplazarse a distintas regiones del país durante las vacaciones.

El objetivo central de la campaña es sensibilizar a los viajeros sobre la importancia de la prevención mediante la vacunación, reduciendo así el riesgo de contraer enfermedades nacionales o internacionales frecuentes en la temporada de fin de año.

El organismo humanitario recomendó planear la inmunización con al menos 10 días de antelación al viaje y acudir a los puntos de vacunación respectivos, donde los viajeros pueden recibir orientación sobre los biológicos requeridos dependiendo del destino. Entre las principales enfermedades frente a las cuales se aconseja protección están el dengue, la fiebre amarilla, la influenza, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y el meningococo.

La vacuna contra el dengue
La vacuna contra el dengue y la fiebre amarilla es prioritaria para quienes viajan a zonas cálidas o rurales con presencia del mosquito Aedes aegypti - crédito Freepik

La institución señala que la vacuna contra el dengue y la fiebre amarilla es prioritaria para quienes viajarán a zonas cálidas, destinos de playa o áreas rurales con presencia del mosquito Aedes aegypti, vector de estas enfermedades. En el caso del dengue, el esquema completo comprende dos dosis; la de fiebre amarilla consiste en una sola dosis única que ofrece protección de por vida.

En cuanto a la influenza, la Cruz Roja destacó que su incidencia aumenta en lugares fríos, países con estaciones o en sitios cerrados con alta afluencia de personas, como aeropuertos y eventos masivos. Para quienes visitarían destinos de invierno o con temperaturas variables, la vacunación anual aporta cobertura frente a los principales subtipos virales.

La recomendación para protegerse frente a la hepatitis A está especialmente dirigida a viajeros que se desplazarán a zonas rurales o regiones con limitado acceso a agua potable y saneamiento, así como a áreas con intensa actividad turística. Esta vacuna requiere una dosis única, que garantiza inmunidad duradera.

La inmunización anual contra la
La inmunización anual contra la influenza protege a viajeros que visitan destinos fríos, países con estaciones o lugares con alta afluencia de personas - crédito Colprensa

Para quienes tengan previsto visitar destinos con deficiencias en infraestructura sanitaria o menos urbanizados, la vacuna para fiebre tifoidea debe considerarse, dado el riesgo por contaminación de alimentos o agua. Este biológico se administra en una dosis única antes de iniciar el viaje.

Respecto al meningococo, la Seccional Cundinamarca y Bogotá enfocó su recomendación en quienes viajarán a países con alta circulación del patógeno, como naciones del África Subsahariana, así como a destinos de invierno en Europa y Norteamérica. También es aconsejable para quienes participarán en tours grupales, cruceros o actividades sociales con grandes aglomeraciones. El esquema de vacunación contempla una dosis única.

Para garantizar el acceso a la inmunización, el organismo de salud dispone de biológicos aprobados (excepto fiebre amarilla) en sus siete puntos de vacunación de la ciudad:

  • Los centros comerciales Plaza de las Américas, Andino y Unicentro
  • Tres sedes de emergencia S.A.M.U. en la avenida 68, calle 134 y Alquería
  • Además del nuevo punto en la Clínica Universidad de La Sabana, que también atiende a habitantes de Chía y municipios de la Sabana Centro.
  • Los interesados pueden ampliar la información en el sitio web www.cruzrojabogota.org.co o a través de las redes sociales oficiales bajo el usuario @cruzrojabogota.
Bogotá cuenta con múltiples puntos
Bogotá cuenta con múltiples puntos de vacunación, incluyendo terminales de transporte, centros de salud y centros comerciales, para facilitar el acceso a la inmunización - crédito Secretaría de Salud

En el contexto actual, se ha notificado un aumento de casos de fiebre amarilla en la región de las Américas. Ante el potencial epidémico y la alta letalidad de este virus, la ciudadanía en Bogotá cuenta con puntos fijos de vacunación para acceder a la inmunización.

Entre los sitios habilitados se encuentran la Terminal de Transporte de Bogotá sede Salitre (calle 22C 23 # 68-53, Módulo Verde, Local 136) y el Aeropuerto Internacional El Dorado (Muelle Internacional, segundo piso, salida 5, junto a la Dian), ambos con atención de lunes a domingo entre las 07:00 y las 18:00 horas.

Otros centros donde se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla incluyen el Centro de Salud Lorencita (carrera 54 # 67Bis-20), con horario de lunes a viernes de 7:00 a. m., a 4:00 p. m., y sábados de 8:00 a 1:00 p. m., y el Centro de Salud Candelaria (transversal 28 # 63A-04 Sur), abierto de lunes a viernes entre las 7:00 a. m., y las 5:00 p. m., y sábados entre las 7:00 y las 1:00 p. m.

La Terminal de Transporte de Bogotá sede Norte (calle 192 # 19-43) funciona de lunes a sábado, de 9:00 a. m., a 3:00 p. m. Asimismo, la vacunación puede realizarse en el Centro de Salud Suba (carrera 92 # 147C-30), en horario de lunes a viernes entre las 7:00 a. m., y las 4:00 p. m., y sábados de 7:00 a 1:00 p. m.

Para ubicar el punto más cercano, los habitantes de Bogotá pueden consultar el servicio de Mapas Bogotá, donde es posible buscar las instituciones prestadoras de salud con vacunación, verificar direcciones y horarios, y posteriormente asistir al lugar seleccionado con el documento de identidad.

