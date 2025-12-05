El 62% de los bogotanos se sienten inseguros: la cifra más alta desde 2008, con mayor preocupación entre mujeres y estratos bajos

La percepción de inseguridad en Bogotá alcanza el 62,8%, el nivel más alto desde 2008, con atracos callejeros como principal preocupación - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La versión No. 25 de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC), presentada por Bogotá Cómo Vamos, reveló que la ciudad atraviesa un momento marcado por contradicciones: aunque aumentan las preocupaciones sociales en ámbitos como seguridad, salud, movilidad y confianza institucional, los habitantes de la ciudad también manifiestan un repunte en los sentimientos positivos hacia la capital.

Según los resultados publicados por la iniciativa, la satisfacción con Bogotá como lugar para vivir alcanzó este año el 61%, superando en cinco puntos el índice reportado en 2024. El optimismo respecto al rumbo de la ciudad llegó al 48%, nueve puntos por encima del año anterior, y el orgullo por la capital se mantuvo en 57%, mostrando un vínculo emocional persistente con el entorno urbano pese a los retos actuales.

La encuesta, que se llevó a cabo entre el 7 y el 29 de octubre de 2025, consultó de forma presencial a 1.520 habitantes mediante un muestreo probabilístico, multietápico y estratificado, abarcando todas las zonas de la ciudad y contemplando variables diversas como género, edad y estrato socioeconómico. Bogotá Cómo Vamos destacó que el estudio tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error promedio del 3%, lo que proporciona una fotografía precisa de las percepciones ciudadanas.

Los jóvenes muestran el mayor optimismo sobre el rumbo de Bogotá, aunque reportan más inseguridad y dificultades económicas

Un segmento notable del estudio se refiere a los jóvenes, quienes presentan el mayor grado de optimismo: el 59% de quienes tienen menos de 30 años consideró que la ciudad va por buen camino, once puntos por encima del promedio general. A pesar de este optimismo, reportaron menor satisfacción con Bogotá (58% frente al 61% general), una percepción de inseguridad más elevada y mayores dificultades económicas.

Además, los jóvenes mostraron un comportamiento más activo en ciudadanía, evidenciando una mayor disposición a denunciar cuando son víctimas de delito (45%) y valorando de forma significativa la caminata (87%) y el uso de la bicicleta (92%) en sus desplazamientos diarios, de acuerdo con los resultados de la EPC presentados por Bogotá Cómo Vamos.

Sin embargo, la preocupación dominante entre los bogotanos sigue siendo la seguridad. La percepción de inseguridad en la ciudad llegó al 62,8%, según documentó la EPC de 2025. Esta cifra representa el registro más alto desde 2008 y se acentúa a nivel barrial, donde el 34% de los encuestados manifestó sentirse inseguro en su entorno inmediato.

La insatisfacción con TransMilenio persiste por congestión y robos, pero los tiempos de viaje mejoran significativamente en 2025

En el informe, se detalla que las mujeres y los habitantes de estratos socioeconómicos bajos reportaron los mayores niveles de inseguridad, configurando una brecha significativa por grupo social. Entre los delitos que más inquietan a la población urbana destacan los atracos callejeros, identificados como el principal problema de seguridad para el 72,7% de los encuestados, seguidos por drogadicción (31,1%) y la presencia de pandillas (21,4%).

El estudio también refleja que, a pesar del aumento de la sensación de inseguridad, la victimización y la denuncia presentan una tendencia a la baja. Solo un 24% afirmó haber sido víctima de un delito en el último año, una proporción inferior a la registrada en años precedentes. De aquellos que sufrieron un hecho delictivo, únicamente el 42% formalizó una denuncia ante las autoridades. Según la EPC, el temor a represalias y la desconfianza en la efectividad institucional figuran entre las principales razones para no denunciar.

Solo el 24% de los bogotanos fue víctima de delito en el último año, y el 42% de ellos formalizó denuncia ante las autoridades

En lo concerniente a la gestión distrital, el nivel de aprobación se redujo de 42% en 2024 a 26% en 2025, lo que señala una brecha relevante entre el aprecio emocional hacia la ciudad y la valoración de su gobierno. Aunque la confianza en la Alcaldía creció —de 12,3% a 17,7%—, el dato sigue siendo bajo. El informe también señaló que la imagen favorable del alcalde cayó del 61% en 2024 al 55% en 2025, aunque se mantiene por encima de sus antecesores inmediatos.

La situación en materia de movilidad presenta matices. Persisten altos niveles de insatisfacción con TransMilenio, motivados principalmente por la congestión (66,4%), los robos dentro del sistema (63,7%) y la incertidumbre en las frecuencias (28,1%). Uno de los aspectos históricamente más criticados, la demora en los trayectos, muestra una mejora relevante, reduciéndose de 49,2% en 2024 a 32,1% en 2025. Según el documento, este descenso de 17 puntos porcentuales indica avances en los tiempos de viaje.

El 35% de los encuestados considera que la seguridad debe ser la prioridad de la administración distrital en 2026, según la EPC

La EPC advierte sobre “señales de fortalecimiento de organizaciones delincuenciales en Bogotá”, señalando la necesidad de reforzar la investigación y la justicia para contener el crimen organizado. El 35% de los encuestados considera que la seguridad debe ser el foco de atención de la administración distrital en 2026.

La encuesta también recomienda fortalecer la cultura ciudadana y la apropiación del espacio público, especialmente entre los jóvenes y los estratos bajos, así como mejorar la comunicación institucional para recuperar la aprobación ciudadana. Pese al momento complejo, los bogotanos mantienen un fuerte sentido de pertenencia y orgullo por su ciudad, subrayando la coexistencia de desafíos estructurales con una relación emocional permanente con la capital, según documentó Bogotá Cómo Vamos.