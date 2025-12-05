Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

La pareja oficializó su relación tras una victoria del equipo - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El capítulo del Desafío Siglo XXI del 4 de diciembre de 2025 sorprendió a los televidentes, no solo por las diferencias entre los participantes, sino por una situación bastante romántica que se vivió en la casa Alpha entre Rata y Deisy, dos de los participantes que se acercaron a nivel romántico desde las primeras etapas.

Los jóvenes se dieron besos y compartieron la Suite ditu desde los primeros episodios, demostrando su interés el uno por el otro. Sin embargo, con la salida de Deisy todo cambió, pues tuvieron que estar separados un tiempo.

Tras el lapso de incertidumbre, la joven volvió a ingresar a la competencia y reencontrarse con el participante, por lo que la complicidad y cercanía volvió a hacer parte de su cotidianidad.

Precisamente, después de que los participantes se disputaran el Box Blanco, que fue ganado por Rata y su dupla, Valentina, se ganaron la ventaja de revisar sus redes sociales. Los integrantes del equipo Alpha decidieron sortearlo y la suerte estuvo del lado de Rata, que no dudó en ceder la oportunidad a la joven que le interesa de forma romántica.

Rata se sorprendió al ver las fotos de Deisy - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Al empezar a ver sus redes sociales, el participante quedó con la boca abierta, pues en una de las publicaciones destacadas de Deisy se puede ver la pasarela que la llevó a coronarse como La Mejor Cola del Valle del Cauca en octubre de 2022, lo que marcó su trayectoria al consolidar su imagen como referente de disciplina y apariencia física en el mundo fitness.

Mafe Aristizábal, presentadora del programa, se dirigió a Rata y le preguntó qué es lo que más le gusta de Deisy, a lo que respondió sin titubear: “Su resiliencia, su pelo y su cuerpo porque lo ha formado mucho”.

Sus compañeros se emocionaron al escuchar las palabras y la emoción acompañó la dinámica de la revisión de las redes sociales. Aunque lo más emocionante llegó cuando Mafe le preguntó a cada uno por su vida sentimental.

La joven aseguró que solo había tenido dos novios, pues se considera una persona tranquila. A su vez, el popular participante aseguró solo haber tenido una novia en su colegio, pues no volvió a establecer un vinculo romántico serio.

La joven se mostró nerviosa con la propuesta - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Rata le pidió a Deisy ser su novia

Potro aseguró que era el momento de confirmar la relación, por lo que Mafe también impulsó a los participantes con la siguiente frase: “¿Por qué no hacemos algo ya? Pídale el cuadre de una vez”.

Efectivamente, el participante se animó y le dijo a la modelo: “Señorita Deisy, quieres ser mi compañera de vida”. Las ovaciones entre sus compañeros de equipo no faltaron y ella, notablemente nerviosa y entre risas le dijo que sí.

La pareja celebró en la piscina - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

De inmediato, los participantes se dieron un beso y los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar. Entre los más populares se encuentran: “Ojalá que no se separen cuando salgan”, “Todos queremos una persona así como Rata”, “Oficialmente Rata y Deisy son compañeros de vida, lloro” y “Tan lindos que se ven juntos”.

En contraste a estas opiniones, algunos internautas no terminan de creer en esta unión y aseguran que se trata de una estrategia de la producción para hacer más interesante el programa: “En unos capítulos más les arman es la boda por pura presión a Rata y Deisy”, “Yo no puedo opinar si algo es real o no, lo sabrán Deisy y Rata, pero ella se ve más cómoda con los otros que con Rata. Se ve muy forzada esa ‘Relación’” y “No hay nada que me de más cringe que ese romance falso de Rata y Deisy”.