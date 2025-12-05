Aumentan los reportes de VIH en Antioquia en 2025, con mayor concentración en población joven y urbana

Un test de VIH (AdobeStock)

La Secretaría de Salud e Inclusión Social entregó el reporte actualizado sobre el comportamiento del VIH en Antioquia, un análisis que recoge las notificaciones enviadas al sistema de vigilancia durante las primeras semanas del año.

Según los datos compartidos por El País América Colombia, se han registrado 2.816 diagnósticos, una cifra que se ubica ligeramente por debajo del total observado en el mismo periodo del año anterior, cuando se habían acumulado 2.870 reportes.

La dependencia departamental señaló que estos registros permiten caracterizar la distribución por zonas, edades y modos de transmisión, elementos esenciales para orientar las estrategias de salud pública frente a esta enfermedad.

| crédito Jesús Avilés - (imágenes ilustrativas Infobae)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los puntos enfatizados en el balance es que la transmisión heterosexual continúa como la vía predominante, representando un 52 %, de acuerdo con la información consignada en el Sivigila. El informe también indica que el 80 % de los casos corresponde a hombres, proporción que ha sido estable en los últimos años.

Los registros muestran que la mayor parte de los diagnósticos se concentran en municipios urbanos, con un 93 % del total proveniente de estas áreas.

La autoridad sanitaria precisó igualmente que el 14 % de los casos notificados corresponde a personas de origen extranjero, proporción que se ha mantenido dentro de los rangos identificados previamente. En cuanto al comportamiento por subregiones, Valle de Aburrá se mantiene como el territorio con mayor número de reportes, seguido por Urabá y Oriente, zonas que han mostrado registros sostenidos en los últimos años debido a su densidad poblacional y dinámica territorial.

- crédito imagen de referencia Colprensa

Otro de los elementos destacados en el reporte es que el grupo más afectado se encuentra entre los 20 y 34 años, una franja poblacional que representa el 58 % de los diagnósticos acumulados en lo corrido de 2025. La Secretaría señaló que este comportamiento coincide con los análisis nacionales, que también evidencian mayor presencia del virus en estas edades. El balance departamental incluye además la confirmación de 50 fallecimientos asociados al VIH, de acuerdo con la información disponible en la plataforma de vigilancia.

El documento del Sivigila recoge que el 2,5 % de las notificaciones recientes corresponde a pacientes que ya se encuentran en fase SIDA, indicador que es objeto de seguimiento para identificar necesidades de atención y garantizar ingreso oportuno a los servicios de salud. Estos datos permiten evaluar el estado del diagnóstico temprano, uno de los componentes relevantes en la estrategia sanitaria.

La Secretaría informó que durante el año se han fortalecido los procesos de tamizaje en poblaciones clave, grupos priorizados y personas privadas de la libertad, medida que busca facilitar la identificación temprana de infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. La entidad señaló que estos tamizajes permiten aumentar el acceso al diagnóstico y mejorar la vinculación al sistema de salud por parte de quienes requieren tratamiento.

Entre las acciones que se vienen desarrollando se encuentra la estrategia de inducción a la demanda, orientada a promover que las personas diagnosticadas inicien, mantengan y continúen los esquemas antirretrovirales según las indicaciones médicas. La autoridad de salud explicó que este mecanismo contribuye al seguimiento de la atención, así como al fortalecimiento del proceso de acompañamiento en cada etapa del tratamiento.

Estas iniciativas se enmarcan en los objetivos internacionales definidos en la meta 95-95-95, que plantea que el 95 % de las personas que viven con VIH conozca su diagnóstico, que el 95 % de ellas esté en tratamiento y que el 95 % logre niveles de carga viral controlada. La Secretaría señaló que esta meta continúa siendo una guía para ajustar protocolos y evaluar avances, lo que implica mantener acciones dirigidas al acceso a pruebas, ampliar campañas de información y sostener estrategias para favorecer la adherencia.

Sala de espera en centro médico | (Carme Ripollés/Europa Press)

De acuerdo con la información compartida por El País América Colombia, el departamento continuará analizando los datos con el fin de identificar comportamientos específicos por regiones, grupos poblacionales y contextos de riesgo, aspectos que se articulan con las líneas de acción implementadas a nivel territorial.