Zulma Guzmán, mujer involucrada en muerte de menores por intoxicación, habría conocido al padre de una de las víctimas

Zulma Guzmán Castro es la mujer que la Fiscalía General de la Nación identificó como presunta implicada en la intoxicación y posterior muerte de dos menores de edad de 13 y 14 años en Bogotá. Las víctimas, Emilia Forero e Inés de Bedout, estudiantes del colegio Los Nogales, fallecieron tras haber consumido frambuesas contaminadas con talio.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló el ente investigador.

Los hechos se presentaron entre el 5 y el 9 de abril de 2025. Las adolescentes se reunieron junto con otra compañera y el hermano de una de ellas en un apartamento ubicado en el barrio Rosales de Bogotá; tenían planeado compartir y decidieron preparar unas galletas; en medio del proceso, también probaron las frambuesas que fueron enviadas a la casa.

Posteriormente, todos presentaron síntomas de intoxicación, por lo que fueron trasladados a la Fundación Santa Fe de Bogotá; ingresaron por urgencias y finalmente dos de las menores fallecieron.

Tras arduas investigaciones adelantadas por el ente acusador se pudo determinar que Guzmán Castro estuvo relacionada con lo ocurrido. Presuntamente, habría coordinado la entrega de las frambuesas contaminadas con talio, que es muy tóxico; al parecer, las frutas tenían una alta concentración del metal.

Por ahora, se desconoce su paradero, pero, según informaron Red+ Noticias y la periodista María Elvira Arango de Los Informantes, de Caracol Televisión, la mujer habría tenido un vínculo cercano con el padre de una de las menores de edad que fallecieron: Juan de Bedout. Al parecer, sería fundadora y CEO de una empresa llamada Car-B S.A.S., una compañía de carsharing en Colombia que nació en 2017.

Infobae Colombia consultó con la Fiscalía al respecto y la entidad de la rama judicial indicó que, por ahora, solo puede dar cuenta de que Guzmán Castro habría estado involucrada en el envío de los alimentos contaminados, por lo que no confirmó el hecho de que la mujer conociera al padre de una de las adolescentes ni que esté vinculada a la empresa en cuestión.

Así las cosas, la entidad solicitó la emisión de una orden de captura, a lo cual accedió un juez penal de control de garantías de Bogotá, así como la expedición de una notificación roja de Interpol que permita buscar y encontrar a la mujer afuera del país.

Esto, teniendo en cuenta que la presunta implicada viajó a Argentina después de que se supo sobre el deceso de las menores de edad. Aunado a ello, la Fiscalía pudo determinar que la mujer se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido, en los últimos siete meses.

El talio: toxicidad y síntomas

De acuerdo con las Guías para el manejo de Urgencias Toxicológicas (2008) del Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con la Universidad Nacional de Colombia, el talio es un metal que solía utilizarse en el siglo XIX para el tratamiento de la sífilis y la blenorragia, pero en Colombia pasó a utilizarse como raticida con una única presentación conocida como Matasiete. Ahora, su comercialización como rodenticida está prohibida en el país.

Según el estudio, la dosis letal del talio se calcula entre 12 mg/kg y 15 mg/kg de peso. Sin embargo, se han reportado muertes en adultos por dosis de solo 200 mg.

“La sintomatología se inicia de 48 a 36 horas después de ingerido el tóxico con un cuadro gastrointestinal leve, caracterizado por náuseas, vómito y estreñimiento (Fase gastrointestinal). Luego viene un periodo de escasa sintomatología con malestar general, dolor óseo y decaimiento (Fase “gripal”)”, detalla.

Posteriormente, se presenta la sintomatología neurológica, que se caracteriza por dolor abdominal tipo cólico, taquicardia, hiper o hipotensión, alteraciones electrocardiográficas, cuadros de tipo esquizoparanoide, entre otros. Una intoxicación grave puede llevar a la muerte.