Universidad colombiana logró aval internacional por procesos eficientes y mejora continua de la institución educativa

El aval internacional destaca la transformación institucional, la digitalización de información clave y la adopción de metodologías de análisis que impulsan la mejora continua y la transparencia en la gestión universitaria

La Universidad ECCI recibió la certificación ICONTEC ISO 9001 como reconocimiento a la solidez de su Sistema de Gestión de Calidad. La entrega del certificado tuvo lugar en la Sede S con la presencia de Fernando Arturo Soler, rector de la institución, junto con directivos, responsables del sistema de gestión, colaboradores y miembros de la comunidad académica.

El evento fue interpretado como un avance estratégico, tras años de transformación orientada a procesos medibles y a resultados.

La certificación ICONTEC ISO 9001, dirigida a organizaciones de diversos sectores, requiere demostrar rigor en la gestión y eficiencia en los procesos, tanto administrativos como académicos. Para la Universidad ECCI, obtener este aval implicó la revisión y estandarización de documentos críticos, garantizando seguridad, accesibilidad y trazabilidad documental. Además, se aplicaron auditorías internas enfocadas en detectar áreas de mejora y fortalecer prácticas preventivas.

La institución fue reconocida por la solidez de su sistema de gestión, tras implementar procesos medibles y auditorías internas que mejoraron la atención y fortalecieron la calidad en servicios académicos y administrativos

Entre los logros identificados en este proceso destacan la digitalización de información clave y la incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo. Esta etapa permitió mejorar la atención a estudiantes y fortalecer la ruta de servicios ofrecidos por la institución.

El enfoque de la certificación exige, además, mantener de forma permanente el monitoreo de los procesos, así como la promoción de una cultura de autoevaluación y mejora constante.

Durante la ceremonia de entrega, el rector Fernando Arturo Soler expresó que el reconocimiento refleja el compromiso institucional con la calidad y la mejora permanente. Sostuvo que la acreditación se convierte en un motor para avanzar hacia una universidad cada vez más innovadora y alineada con las necesidades nacionales. En esta línea, el proceso de certificación articuló acciones concretas para garantizar la eficacia en procedimientos y la satisfacción de la comunidad universitaria.

El rector Fernando Arturo Soler afirmó que este logro refleja el compromiso con la excelencia, posicionando a la universidad como referente nacional en procesos eficientes y cultura de autoevaluación permanente

El equipo responsable del área de calidad en la Universidad ECCI señaló que la obtención de la certificación demuestra la efectividad del trabajo colectivo y plantea desafíos en un escenario cambiante, ya que la institución continúa ampliando su oferta académica y fortaleciendo su presencia a nivel nacional. Según el equipo, este paso abre la puerta a nuevas metas, con la universidad posicionándose como actor estratégico en discusiones sobre ciencia y tecnología en el país.

La certificación entregada a la Universidad ECCI se sustenta en indicadores tangibles, como la estandarización de procesos, el uso eficiente de plataformas digitales y la aplicación de criterios de mejora continua. Estos elementos favorecen la trazabilidad de las gestiones internas y la transparencia en el funcionamiento institucional.

El proceso de certificación internacional no solo reconoce el trabajo colectivo, sino que plantea retos permanentes. La mejora continua y la expansión académica abren nuevas oportunidades para la universidad

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Universidad ECCI agradeció a su comunidad de docentes, estudiantes y aliados estratégicos, reconociendo que el proceso hacia la certificación se suma a un esfuerzo sostenido por la excelencia y la innovación educativa. La obtención de la certificación internacional implica mantener el compromiso con la calidad y la responsabilidad de asegurar la continuidad del mejoramiento institucional. El proceso seguirá bajo vigilancia y evaluación constante, en línea con las exigencias del estándar internacional ISO 9001.