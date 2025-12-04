Colombia

Universidad colombiana logró aval internacional por procesos eficientes y mejora continua de la institución educativa

El proceso seguirá bajo vigilancia y evaluación constante, en línea con las exigencias del estándar internacional ISO 9001

Guardar
El aval internacional destaca la
El aval internacional destaca la transformación institucional, la digitalización de información clave y la adopción de metodologías de análisis que impulsan la mejora continua y la transparencia en la gestión universitaria

La Universidad ECCI recibió la certificación ICONTEC ISO 9001 como reconocimiento a la solidez de su Sistema de Gestión de Calidad. La entrega del certificado tuvo lugar en la Sede S con la presencia de Fernando Arturo Soler, rector de la institución, junto con directivos, responsables del sistema de gestión, colaboradores y miembros de la comunidad académica.

El evento fue interpretado como un avance estratégico, tras años de transformación orientada a procesos medibles y a resultados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La certificación ICONTEC ISO 9001, dirigida a organizaciones de diversos sectores, requiere demostrar rigor en la gestión y eficiencia en los procesos, tanto administrativos como académicos. Para la Universidad ECCI, obtener este aval implicó la revisión y estandarización de documentos críticos, garantizando seguridad, accesibilidad y trazabilidad documental. Además, se aplicaron auditorías internas enfocadas en detectar áreas de mejora y fortalecer prácticas preventivas.

La institución fue reconocida por
La institución fue reconocida por la solidez de su sistema de gestión, tras implementar procesos medibles y auditorías internas que mejoraron la atención y fortalecieron la calidad en servicios académicos y administrativos

Entre los logros identificados en este proceso destacan la digitalización de información clave y la incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo. Esta etapa permitió mejorar la atención a estudiantes y fortalecer la ruta de servicios ofrecidos por la institución.

El enfoque de la certificación exige, además, mantener de forma permanente el monitoreo de los procesos, así como la promoción de una cultura de autoevaluación y mejora constante.

Durante la ceremonia de entrega, el rector Fernando Arturo Soler expresó que el reconocimiento refleja el compromiso institucional con la calidad y la mejora permanente. Sostuvo que la acreditación se convierte en un motor para avanzar hacia una universidad cada vez más innovadora y alineada con las necesidades nacionales. En esta línea, el proceso de certificación articuló acciones concretas para garantizar la eficacia en procedimientos y la satisfacción de la comunidad universitaria.

El rector Fernando Arturo Soler
El rector Fernando Arturo Soler afirmó que este logro refleja el compromiso con la excelencia, posicionando a la universidad como referente nacional en procesos eficientes y cultura de autoevaluación permanente

El equipo responsable del área de calidad en la Universidad ECCI señaló que la obtención de la certificación demuestra la efectividad del trabajo colectivo y plantea desafíos en un escenario cambiante, ya que la institución continúa ampliando su oferta académica y fortaleciendo su presencia a nivel nacional. Según el equipo, este paso abre la puerta a nuevas metas, con la universidad posicionándose como actor estratégico en discusiones sobre ciencia y tecnología en el país.

La certificación entregada a la Universidad ECCI se sustenta en indicadores tangibles, como la estandarización de procesos, el uso eficiente de plataformas digitales y la aplicación de criterios de mejora continua. Estos elementos favorecen la trazabilidad de las gestiones internas y la transparencia en el funcionamiento institucional.

El proceso de certificación internacional
El proceso de certificación internacional no solo reconoce el trabajo colectivo, sino que plantea retos permanentes. La mejora continua y la expansión académica abren nuevas oportunidades para la universidad

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Universidad ECCI agradeció a su comunidad de docentes, estudiantes y aliados estratégicos, reconociendo que el proceso hacia la certificación se suma a un esfuerzo sostenido por la excelencia y la innovación educativa. La obtención de la certificación internacional implica mantener el compromiso con la calidad y la responsabilidad de asegurar la continuidad del mejoramiento institucional. El proceso seguirá bajo vigilancia y evaluación constante, en línea con las exigencias del estándar internacional ISO 9001.

Temas Relacionados

CertificaciónEcciUniversidadColombiaEducaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Meta 3 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de

Ministro de Defensa Pedro Sánchez condena asalto a Angie Rodríguez y anuncia recompensa de $1.000 millones

Sánchez ordenó a la Policía y a la Fiscalía adelantar una investigación urgente y exhaustiva para identificar a los responsables del ataque, advirtiendo que cualquier agresión contra un funcionario constituye una amenaza directa a la democracia

Ministro de Defensa Pedro Sánchez

Lotería del Valle resultados miércoles 3 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles

Resultados Lotería de Manizales 3 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Manizales 3

Briceño denuncia gastos millonarios del Gobierno Petro: 12.000 millones al año en embajadas y consulados

El concejal cuestionó la apertura de nuevas embajadas y consulados en países con baja presencia de colombianos, afirmando que varias de estas sedes carecen de justificación técnica o estratégica

Briceño denuncia gastos millonarios del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Año Nuevo Chino 2026: lo

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Ibrahim Salem responsabilizó a La Toche de supuestas amenazas en su contra: “Quejándose de odio y vean lo que generó”

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Deportes

Deportes Tolima es el primer

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles