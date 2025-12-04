Una subida de azúcar terminó en tragedia: hombre que era trasladado en ambulancia terminó muerto luego de que el vehículo se estrellara

Imagen de referencia. El accidente de ambulancia en la Vía 40 de Barranquilla dejó como saldo la muerte de Sofanor Beltrán Rodríguez, de 67 años, tras cuatro días en UCI - crédito Colprensa

El traslado de Sofanor Beltrán Rodríguez en una ambulancia, que debía ser un procedimiento médico rutinario por un desorden en los niveles de azúcar, terminó en tragedia tras un accidente vial en la Vía 40 de Barranquilla.

El hombre, de 67 años, falleció el 2 de diciembre a causa de un trauma craneoencefálico, luego de permanecer cuatro días en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Así mismo, su familia se encuentra exigiendo a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades, ya que hasta el momento no han recibido explicaciones claras de la EPS ni de los responsables del traslado.

En el accidente, ocurrido el jueves 28 de noviembre, la ambulancia que transportaba a Beltrán Rodríguez y a su hijo, Gabriel Beltrán Ibarra, perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de alumbrado a la altura de la calle 72, en el corredor industrial de la Vía 40, de Barranquilla.

La familia de Sofanor Beltrán exige una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades en el traslado médico - crédito Camila Díaz/Colprensa

Según relató Gabriel a Noticias RCN, ambos salieron expulsados del vehículo: “No sé en qué momento pierdo el conocimiento porque la ambulancia se accidenta, ya casi llegando a la clínica, nos detiene el poste de la Vía 40”.

Gabriel sufrió laceraciones en la cara, el brazo derecho, el hombro y la mano, mientras que su padre recibió un golpe fatal en la cabeza.

La familia de Sofanor Beltrán, originario de Soplaviento, Bolívar, y residente en Barranquilla desde hacía 40 años, insiste en que el traslado no correspondía a una urgencia vital.

De acuerdo con el testimonio de Gabriel, el paciente había sido estabilizado en la sede de Salud Total y la remisión a la clínica La Misericordia se ordenó para realizar estudios más profundos.

El traslado de Sofanor Beltrán no correspondía a una urgencia vital, según la familia, ya que el paciente había sido estabilizado previamente- crédito Clínica La Misericordia/ sitio web

“Solo tenía una simple subida de azúcar, pero, lamentablemente con esta colisión falleció”, declaró la hermana de la víctima en entrevista con el reportero Alexánder Ojito, de Impacto News.

El accidente puso en evidencia presuntas fallas en los protocolos de seguridad durante los traslados en ambulancia. Gabriel Beltrán manifestó su preocupación por la ausencia de medidas de protección.

“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colócatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, expresó Beltrán.

La familia reiteró que, hasta la fecha, la EPS no se ha comunicado para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido ni para aclarar si el accidente se debió a una falla mecánica, un error del conductor o la imprudencia de otro vehículo.

Alicia Beltrán, hermana del fallecido, señaló que se sospecha de un posible microsueño del conductor como causa del choque, aunque las autoridades de tránsito continúan con la investigación para determinar el origen del siniestro.

Sector de la Vía 40 con calle 72 en Barranquilla, donde ocurrió el accidente que le costó la vida a Sofanor Beltrán - crédito Google Maps

“Cuando iban camino a la clínica La Misericordia, exactamente en la 72 con Vía 40, se sospecha que por un microsueño del conductor, la ambulancia se chocó contra un poste, impactando a mi hermano en la cabeza del lado derecho, lo que le ocasionó la muerte, falleció ayer (2 de diciembre) en horas de la mañana”, contó Alicia a Impacto News.

El caso de Sofanor Beltrán Rodríguez ha generado conmoción en el área metropolitana de Barranquilla, donde era conocido como empresario y comerciante. Su familia, sumida en el dolor, insiste en que el desenlace fue evitable y reclama que se revisen los procedimientos de remisión y seguridad en los traslados médicos para evitar que tragedias similares se repitan.

“Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, concluyó Gabriel Beltrán.