Colombia

Una subida de azúcar terminó en tragedia: hombre que era trasladado en ambulancia terminó muerto luego de que el vehículo se estrellara

El accidente que costó la vida a Sofanor Beltrán expone deficiencias en los procedimientos de protección para pacientes y acompañantes, mientras autoridades indagan si hubo error humano o mecánico

Guardar
Imagen de referencia. El accidente
Imagen de referencia. El accidente de ambulancia en la Vía 40 de Barranquilla dejó como saldo la muerte de Sofanor Beltrán Rodríguez, de 67 años, tras cuatro días en UCI - crédito Colprensa

El traslado de Sofanor Beltrán Rodríguez en una ambulancia, que debía ser un procedimiento médico rutinario por un desorden en los niveles de azúcar, terminó en tragedia tras un accidente vial en la Vía 40 de Barranquilla.

El hombre, de 67 años, falleció el 2 de diciembre a causa de un trauma craneoencefálico, luego de permanecer cuatro días en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así mismo, su familia se encuentra exigiendo a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades, ya que hasta el momento no han recibido explicaciones claras de la EPS ni de los responsables del traslado.

En el accidente, ocurrido el jueves 28 de noviembre, la ambulancia que transportaba a Beltrán Rodríguez y a su hijo, Gabriel Beltrán Ibarra, perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de alumbrado a la altura de la calle 72, en el corredor industrial de la Vía 40, de Barranquilla.

La familia de Sofanor Beltrán
La familia de Sofanor Beltrán exige una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades en el traslado médico - crédito Camila Díaz/Colprensa

Según relató Gabriel a Noticias RCN, ambos salieron expulsados del vehículo: “No sé en qué momento pierdo el conocimiento porque la ambulancia se accidenta, ya casi llegando a la clínica, nos detiene el poste de la Vía 40”.

Gabriel sufrió laceraciones en la cara, el brazo derecho, el hombro y la mano, mientras que su padre recibió un golpe fatal en la cabeza.

La familia de Sofanor Beltrán, originario de Soplaviento, Bolívar, y residente en Barranquilla desde hacía 40 años, insiste en que el traslado no correspondía a una urgencia vital.

De acuerdo con el testimonio de Gabriel, el paciente había sido estabilizado en la sede de Salud Total y la remisión a la clínica La Misericordia se ordenó para realizar estudios más profundos.

El traslado de Sofanor Beltrán
El traslado de Sofanor Beltrán no correspondía a una urgencia vital, según la familia, ya que el paciente había sido estabilizado previamente- crédito Clínica La Misericordia/ sitio web

“Solo tenía una simple subida de azúcar, pero, lamentablemente con esta colisión falleció”, declaró la hermana de la víctima en entrevista con el reportero Alexánder Ojito, de Impacto News.

El accidente puso en evidencia presuntas fallas en los protocolos de seguridad durante los traslados en ambulancia. Gabriel Beltrán manifestó su preocupación por la ausencia de medidas de protección.

“Si un paciente va en camilla, deben asegurarlo, también al paciente, familiar o compañero que está acompañando el traslado. Debe existir seguridad en el vehículo. Nosotros nunca vimos un cinturón de seguridad y tampoco me dijeron colócatelo o de pronto a mi papá le acomodaron uno a la camilla. Es obvio que fallaron muchos protocolos de seguridad”, expresó Beltrán.

La familia reiteró que, hasta la fecha, la EPS no se ha comunicado para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido ni para aclarar si el accidente se debió a una falla mecánica, un error del conductor o la imprudencia de otro vehículo.

Alicia Beltrán, hermana del fallecido, señaló que se sospecha de un posible microsueño del conductor como causa del choque, aunque las autoridades de tránsito continúan con la investigación para determinar el origen del siniestro.

Sector de la Vía 40
Sector de la Vía 40 con calle 72 en Barranquilla, donde ocurrió el accidente que le costó la vida a Sofanor Beltrán - crédito Google Maps

“Cuando iban camino a la clínica La Misericordia, exactamente en la 72 con Vía 40, se sospecha que por un microsueño del conductor, la ambulancia se chocó contra un poste, impactando a mi hermano en la cabeza del lado derecho, lo que le ocasionó la muerte, falleció ayer (2 de diciembre) en horas de la mañana”, contó Alicia a Impacto News.

El caso de Sofanor Beltrán Rodríguez ha generado conmoción en el área metropolitana de Barranquilla, donde era conocido como empresario y comerciante. Su familia, sumida en el dolor, insiste en que el desenlace fue evitable y reclama que se revisen los procedimientos de remisión y seguridad en los traslados médicos para evitar que tragedias similares se repitan.

Lo único que sé es que mi papá no debía morir de esa manera, solo tenía un pequeño desorden en el azúcar que era algo incontrolable. No debió fallecer en un trágico accidente de tránsito durante un traslado de una clínica a otra en una ambulancia. Eso me duele mucho”, concluyó Gabriel Beltrán.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSofanor Beltrán RodríguezBarranquillaGabriel Beltrán IbarraSalud TotalClínica La MisericordiaVía 40Seguridad en ambulanciasColombia-noticias

Más Noticias

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

La hermana de la empresaria de fajas compartió un mensaje en el que se refirió al nuevo proyecto del ‘streamer’ y la presencial de la exparticipante en ‘La mansión de Luinny’

Juliana Calderón aclaró si Yina

Madre y hermana de Falcao García sufrieron un intento de robo armado similar al que acabó con la vida de Jean Claude Bossard: “Tengan mucho cuidado”

Michelle García aseguró que fueron abordadas por sujetos armados mientras se movilizaban por un municipio cercano a Bogotá y lanzó críticas al sistema judicial por dejar libres a delincuentes

Madre y hermana de Falcao

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

El encuentro entre los ‘influencers’ desató una ola de comentarios, y más cuando se tocó el tema sobre la responsabilidad parental, pero la reacción de “el agropecuario” sorprendió

Westcol boleteó a Juan David

Golpe bajo a Petro en medio de la lucha antidroga; Colombia se quedó por fuera del panel que rediseña política global: ¿de quién es la culpa?

El trabajo que logró la entonces embajadora ante Naciones Unidas en Viena, Laura Gil, se fue al piso, por la tensa relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Golpe bajo a Petro en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Westcol boleteó a Juan David

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

Ibai Llanos, de visita en Colombia, le dejó varios consejos de vida a Westcol: “Sin salud no hay nada”

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

Martin Garrix vuelve a Colombia y la preventa de entradas ya tiene fecha: así será el esperado reencuentro con sus fans

Ibrahim Salema se defendió tras controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Deportes

Jhon Jáder Durán sigue de

Jhon Jáder Durán sigue de polémica con el Fenerbahçe de Turquía: se conoció nuevo video de provocación a los hinchas del Galatasaray

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional