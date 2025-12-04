Colombia

Resultados Lotería de Manizales 3 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Guardar
Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $2.600 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 3 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4932.

Premio mayor de $2.600 millones:

  • 6843 Serie 197

Gana siempre de $1.500 millones:

  • 3075

Seco de $300 millones:

  • 1342 Serie 210
  • 7421 Serie 328

Seco de $200 millones:

  • 1674 Serie 340
  • 0828 Serie 018
  • 5079 Serie 056

Seco de $100 millones:

  • 5267 Serie 345
  • 7759 Serie 307
  • 4968 Serie 130
  • 6299 Serie 289
  • 4150 Serie 091

Seco de $80 millones:

  • 8071 Serie 096
  • 8237 Serie 017
  • 2319 Serie 225
  • 6780 Serie 236
  • 3685 Serie 217
  • 8706 Serie 066
  • 4353 Serie 175
  • 4391 Serie 060
  • 5994 Serie 018
  • 2489 Serie 015

Seco de $60 millones:

  • 2704 Serie 097
  • 7544 Serie 172
  • 4686 Serie 159
  • 7543 Serie 332
  • 7341 Serie 193
  • 8811 Serie 109
  • 9459 Serie 165
  • 4276 Serie 326
  • 5449 Serie 341
  • 4948 Serie 030

Seco de $50 millones:

  • 1871 Serie 111
  • 8068 Serie 058
  • 1178 Serie 081
  • 4513 Serie 266
  • 3344 Serie 239
  • 9012 Serie 336
  • 4904 Serie 296
  • 0091 Serie 001
  • 4940 Serie 272
  • 2238 Serie 349

Seco de $40 millones:

  • 8579 Serie 272
  • 4188 Serie 006
  • 1437 Serie 034
  • 7507 Serie 324
  • 0875 Serie 280
  • 0053 Serie 346
  • 0672 Serie 078
  • 2406 Serie 321
  • 6466 Serie 034
  • 1115 Serie 244

Cuál es el horario de la Lotería de Manizales

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería solo celebra un juego semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.

Temas Relacionados

Lotería de ManizalesResultado de loteriasúltimo sorteo la lotería de manizaleslotería de manizales hoyresultados loteríasresultado de la lotería de manizalescolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Meta 3 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de

Ministro de Defensa Pedro Sánchez condena asalto a Angie Rodríguez y anuncia recompensa de $1.000 millones

Sánchez ordenó a la Policía y a la Fiscalía adelantar una investigación urgente y exhaustiva para identificar a los responsables del ataque, advirtiendo que cualquier agresión contra un funcionario constituye una amenaza directa a la democracia

Ministro de Defensa Pedro Sánchez

Lotería del Valle resultados miércoles 3 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles

Briceño denuncia gastos millonarios del Gobierno Petro: 12.000 millones al año en embajadas y consulados

El concejal cuestionó la apertura de nuevas embajadas y consulados en países con baja presencia de colombianos, afirmando que varias de estas sedes carecen de justificación técnica o estratégica

Briceño denuncia gastos millonarios del

Universidad colombiana logró aval internacional por procesos eficientes y mejora continua de la institución educativa

El proceso seguirá bajo vigilancia y evaluación constante, en línea con las exigencias del estándar internacional ISO 9001

Universidad colombiana logró aval internacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Año Nuevo Chino 2026: lo

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Ibrahim Salem responsabilizó a La Toche de supuestas amenazas en su contra: “Quejándose de odio y vean lo que generó”

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Deportes

Deportes Tolima es el primer

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles