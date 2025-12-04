Resultados Lotería de Manizales 3 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

La Lotería de Manizales dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 3 de diciembre de 2025.
Este popular sorteo entrega un premio mayor de $2.600 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería de Manizales
Fecha del sorteo: miércoles 3 de diciembre de 2025.
Sorteo: 4932.
Premio mayor de $2.600 millones:
- 6843 Serie 197
Gana siempre de $1.500 millones:
- 3075
Seco de $300 millones:
- 1342 Serie 210
- 7421 Serie 328
Seco de $200 millones:
- 1674 Serie 340
- 0828 Serie 018
- 5079 Serie 056
Seco de $100 millones:
- 5267 Serie 345
- 7759 Serie 307
- 4968 Serie 130
- 6299 Serie 289
- 4150 Serie 091
Seco de $80 millones:
- 8071 Serie 096
- 8237 Serie 017
- 2319 Serie 225
- 6780 Serie 236
- 3685 Serie 217
- 8706 Serie 066
- 4353 Serie 175
- 4391 Serie 060
- 5994 Serie 018
- 2489 Serie 015
Seco de $60 millones:
- 2704 Serie 097
- 7544 Serie 172
- 4686 Serie 159
- 7543 Serie 332
- 7341 Serie 193
- 8811 Serie 109
- 9459 Serie 165
- 4276 Serie 326
- 5449 Serie 341
- 4948 Serie 030
Seco de $50 millones:
- 1871 Serie 111
- 8068 Serie 058
- 1178 Serie 081
- 4513 Serie 266
- 3344 Serie 239
- 9012 Serie 336
- 4904 Serie 296
- 0091 Serie 001
- 4940 Serie 272
- 2238 Serie 349
Seco de $40 millones:
- 8579 Serie 272
- 4188 Serie 006
- 1437 Serie 034
- 7507 Serie 324
- 0875 Serie 280
- 0053 Serie 346
- 0672 Serie 078
- 2406 Serie 321
- 6466 Serie 034
- 1115 Serie 244
Cuál es el horario de la Lotería de Manizales
Esta lotería solo celebra un juego semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.
Lista de premios
La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:
Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.
Un seco de 1.000 millones de pesos.
Dos secos de 300 millones de pesos.
Tres secos de 200 millones de pesos.
Cinco secos de 100 millones de pesos.
10 secos de 80 millones de pesos.
10 secos de 60 millones de pesos.
10 secos de 50 millones de pesos.
10 secos de 40 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.
¿Cómo cobrar un premio de la lotería?
No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.
¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?
Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.
Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.
Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.
Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.
Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.
¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?
Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.
Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.
En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.
También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.
Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.