Resultados Lotería de Manizales 3 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $2.600 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 3 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4932.

Premio mayor de $2.600 millones:

6843 Serie 197

Gana siempre de $1.500 millones:

3075

Seco de $300 millones:

1342 Serie 210

7421 Serie 328

Seco de $200 millones:

1674 Serie 340

0828 Serie 018

5079 Serie 056

Seco de $100 millones:

5267 Serie 345

7759 Serie 307

4968 Serie 130

6299 Serie 289

4150 Serie 091

Seco de $80 millones:

8071 Serie 096

8237 Serie 017

2319 Serie 225

6780 Serie 236

3685 Serie 217

8706 Serie 066

4353 Serie 175

4391 Serie 060

5994 Serie 018

2489 Serie 015

Seco de $60 millones:

2704 Serie 097

7544 Serie 172

4686 Serie 159

7543 Serie 332

7341 Serie 193

8811 Serie 109

9459 Serie 165

4276 Serie 326

5449 Serie 341

4948 Serie 030

Seco de $50 millones:

1871 Serie 111

8068 Serie 058

1178 Serie 081

4513 Serie 266

3344 Serie 239

9012 Serie 336

4904 Serie 296

0091 Serie 001

4940 Serie 272

2238 Serie 349

Seco de $40 millones:

8579 Serie 272

4188 Serie 006

1437 Serie 034

7507 Serie 324

0875 Serie 280

0053 Serie 346

0672 Serie 078

2406 Serie 321

6466 Serie 034

1115 Serie 244

Cuál es el horario de la Lotería de Manizales

¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería solo celebra un juego semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesrequiere al menos 2 mil pesos para hacerse una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.