Prepárese para el tráfico lento: construcción de ciclopuente en la avenida Boyacá ocasionará caos vehicular desde el 5 de diciembre

Las autoridades distritales de Bogotá anunciaron el inicio de la construcción de un nuevo ciclopuente sobre la avenida Boyacá a la altura del Canal Salitre, una obra diseñada para optimizar la circulación de ciclistas, peatones y personas con movilidad reducida en uno de los corredores viales de mayor tránsito de la capital.

El desarrollo de este proyecto responde a la urgente necesidad de garantizar una movilidad segura, continua y eficiente para los miles de usuarios que cruzan diariamente por este punto estratégico. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Movilidad, el actual puente peatonal, que cumple únicamente con 3,00 metros de ancho, está saturado debido al alto volumen de tránsito registrado en las horas pico.

Según datos suministrados por la Secretaría de Movilidad, los aforos realizados reflejan que el flujo diario alcanza hasta 7.000 ciclistas y 30.000 peatones en jornadas normales, cifras que pueden incrementarse sustancialmente en fechas especiales como el día sin carro.

El nuevo ciclopuente, que tendrá 6,70 metros de ancho, solucionará las dificultades actuales al permitir el paso fluido tanto de peatones como de ciclistas, quienes ya no deberán descender de sus bicicletas para cruzar la avenida Boyacá. La obra, cuya inversión asciende a $35.500 millones, beneficiará a cerca de 258.000 personas y consolidará la conectividad entre zonas comerciales, residenciales y estudiantiles cercanas, facilitando una movilidad más ágil, inclusiva y sostenible en la ciudad.

Con el inicio de las actividades de construcción, programado para el 5 de diciembre de 2025, la Administración distrital implementará un plan especial de manejo de tránsito para reducir el impacto de las obras en la movilidad de la zona. Las actividades de desmontaje del puente peatonal existente se desarrollarán únicamente en horario nocturno, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, durante un periodo de 19 días.

En ese lapso, se establecerán cierres temporales y alternados de carriles sobre la avenida Boyacá. Del 5 al 7 de diciembre se desmontará la estructura del separador central, permitiendo solo un carril habilitado en cada sentido. Posteriormente, se desmontarán los costados occidental y oriental, en turnos de ocho días cada uno, habilitando dos carriles para cada sentido.

Para la movilidad peatonal, se asegurará la disposición de senderos provisionales en ambos costados y la habilitación de un cruce a nivel semaforizado sobre la Boyacá, que incluirá rampas y plataformas metálicas. Estas medidas permitirán la circulación segura de las personas, en especial de aquellas con movilidad limitada.

Para los ciclistas, los recorridos transitorios establecerán desvíos por la carrera 69t al sur, la avenida calle 80 al occidente, la avenida Boyacá al sur y el nuevo puente bicipeatonal sobre el costado sur de la calle 80. También se dispondrá de opciones por la carrera 72b y el canal Salitre, de modo que se garantice la continuidad en ambas direcciones, facilitando el paso hacia el oriente y occidente, según rutas claramente señalizadas.

Durante la inauguración del ciclopuente de la calle 80 en julio de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán aclaró el funcionamiento del semáforo sobre la avenida Boyacá entre el Canal Salitre y el centro comercial Titán Plaza, haciendo énfasis en que su uso será restringido y solo operará en situaciones excepcionales.

“No vamos a poner un semáforo permanente allí en ese punto sobre la Boyacá en el Canal Salitre. Pero sí lo vamos a poner para que, en caso de necesidad durante el desarrollo de la obra, que tienen que mover maquinaria, que se está haciendo el pilotaje un día, una noche, se ponga el semáforo. Pero repito, no va a operar normalmente, no va a ser para operarlo durante los diez meses, solamente en casos muy excepcionales”, explicó el mandatario.

El gerente del IDU, Orlando Molano, detalló que el nuevo puente superará ampliamente la capacidad del existente, pasando de tres a 6,70 metros de ancho, lo que permitirá una circulación más cómoda y segura. Este proyecto complementa la reciente infraestructura entregada sobre el costado sur de la calle 80 con avenida Boyacá, consolidando un modelo de ciudad orientado a la sostenibilidad ambiental y la inclusión, en palabras del alcalde Galán.

La administración de Bogotá reitera el llamado a la ciudadanía para atender las señalizaciones y hacer uso de los desvíos propuestos durante la ejecución de las obras, con el fin de minimizar las molestias y garantizar la seguridad de todos los usuarios del sector.