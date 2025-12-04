Colombia

Pacto Histórico sumó nuevo partido: Progresistas, de María José Pizarro, ya hace parte de la fusión de los sectores de izquierda

El proyecto del presidente de la República de ver a todas las colectividades que integran la coalición que hoy está en el poder en un partido único sigue consolidándose, pese a que no se ha dado el aval para que suceda en el caso de Colombia Humana

Progresistas, impulsado por María José
Progresistas, impulsado por María José Pizarro y que recibió personería jurídica, también se fusionará con el naciente partido del Pacto Histórico - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Un día después de que quedó en firme la personería jurídica del partido Pacto Histórico, con miras a las elecciones del 2026, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de Progresistas, colectividad de la senadora y exprecandidata presidencial María José Pizarro a esta colectividad: por lo que continúa consolidándose la idea de un partido de izquierda único que represente y defienda la gestión del actual mandatario, Gustavo Petro.

La Sala Plena del órgano electoral aprobó la unión de Progresistas al Pacto, aunque -por otro lado- esto represente que solo Colombia Humana, la representatividad del primer mandatario, sea la que esté por fuera de la fusión: en motivos que obedecen al incumplimiento de los requisitos legales y estatutarios internos; entre ellos, que sus militantes hayan votado en favor de la fusión, a lo que se suman los procesos sancionatorios por la campaña del gobernante en 2022.

Aprobar la solicitud de fusión por absorción presentada por los señores María José Pizarro Rodríguez y David Ricardo Racero Mayorca, en su calidad de copresidentes y representantes legales del partido político Progresistas al movimiento político Pacto Histórico, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo”, se leyó en la resolución del CNE, en la que se indicó que el Pacto aceptó la inclusión de los cuatro miembros de Progresistas.

Esta es un aparte de
Esta es un aparte de la resolución del CNE que aprobó la fusión de Progresistas con el Pacto Histórico - crédito suministrado a Infobae Colombia

Tanto Pizarro como el representante Racero crearon esta vertiente luego de su escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), y frente a la oposición de la senadora Martha Peralta y otros miembros de esa representatividad de entrar a la fusión. “Seguimos sumando”, fue la reacción del representante Gabriel Becerra, secretario de la UP, frente a esta noticia vital para la consolidación del partido, según se expresó en sus redes sociales.

¿Qué partidos hacían parte ya del Pacto Histórico?

Es válido destacar que en la fusión que dio vida al partido Pacto Histórico ya hacía parte la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático y el Partido Comunista, en una decisión que se hizo pública el miércoles 3 de diciembre: a cinco días de la fecha límite para el cierre de la inscripción de listas al Congreso, según lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Está por verse, entonces, qué ocurrirá con los aspirantes que vienen de Colombia Humana en este proceso.

“Reconocer la personería jurídica del Movimiento Político Pacto Histórico, resultado de la fusión del Partido Unión Patriótica, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, la cual únicamente surtirá efectos a partir de la ejecutoria de los actos administrativos que pongan fin a los procesos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión”, se leyó en el documento previo del CNE.

En desarrollo...

