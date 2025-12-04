Colombia

Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió sus listas al Congreso con más de 800.000 firmas: Juliana Gutiérrez encabeza la del Senado

Creemos confirmó la entrega de los respaldos ciudadanos ante la Registraduría para avalar la participación de sus candidatos al Senado y la Cámara en las elecciones legislativas de marzo de 2026

Guardar
La colectividad entregó 872.346 firmas
La colectividad entregó 872.346 firmas ante la Registraduría para avalar su aspiración - crédito Prensa Creemos

El movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó la inscripción de sus listas al Congreso de la República tras presentar más de 872.000 firmas de respaldo.

La colectividad superó ampliamente el umbral requerido para participar en los comicios legislativos de 2026, en los que la lista al Senado estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información entregada por la organización política, la recolección de apoyos incluyó firmas dirigidas tanto a la lista del Senado como a la de la Cámara de Representantes en distintos departamentos del país.

Federico Gutiérrez indicó que las
Federico Gutiérrez indicó que las firmas reflejan demandas de seguridad, protección a la niñez y apoyo a quienes producen en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El movimiento destacó que las rúbricas superaron por amplio margen las 50.000 firmas válidas exigidas por la normativa electoral para la inscripción de movimientos significativos de ciudadanos: “Entregamos 872.346 firmas para validar nuestra participación en las próximas elecciones al Congreso de la República. Lo hacemos convencidos de que creemos en Colombia, en sus valores, en sus instituciones y en la fuerza de su gente”. De acuerdo con la colectividad, 457.730 firmas respaldaron la inscripción de la lista al Senado y 414.616 fueron destinadas a la Cámara de Representantes.

La organización señaló que, frente al requisito legal, “Esta es la muestra clara de que nuestro movimiento tiene fuerza, tiene propósito y tiene ganas. Nos acompaña la gente que cree en la transparencia, en la libre empresa, en la familia como pilar fundamental de la sociedad, en la importancia de apoyar a nuestra fuerza pública y en la generación de empleo como la mejor política social”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al proceso de recolección y afirmó: “Estas más de 450.000 firmas no son solo un requisito legal; son las voces de colombianos que no se rinden, que exigen no más improvisación, no más inseguridad, no más ataques a nuestra niñez y a quienes producen en el país. Este es un proyecto colectivo, un proyecto de país del presente y para el futuro de nuestra colectividad, y vamos a honrarlo con carácter y resultados”.

Listas al Senado y la Cámara

La lista al Senado estará
La lista al Senado estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín - crédito Prensa Creemos

La lista al Senado será encabezada por Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. La candidata señaló: “Vamos a trabajar duro por Colombia. Este es un equipo que está conformado por gente buena, que la única intención que tiene es que a Colombia le vaya bien y que la sigamos llevando por un buen camino”.

Para la Cámara por Antioquia, el movimiento confirmó que la cabeza de lista será Luis Guillermo Patiño. La colectividad indicó que el grupo de aspirantes está integrado por perfiles provenientes de diversos sectores y regiones del país: “Somos personas preparadas, con trayectoria, que damos este paso porque nos duele el país y porque estamos convencidos de que sí es posible hacer política de manera correcta, honesta y transparente. Representamos a las regiones”, afirmaron desde la colectividad.

Agregaron además que: “Esa experiencia colectiva nos da la certeza de que Colombia también puede recuperarse si actuamos a tiempo. Cada vez más ciudadanos reconocen la importancia del Congreso para proteger la democracia, corregir rumbos y construir futuro”.

¿Quiénes más integran la lista al Senado?

El movimiento presentó 20 nombres
El movimiento presentó 20 nombres para integrar la lista al Senado, incluyendo perfiles de sectores académicos, de seguridad, empresarial y social - crédito Luisa González/REUTERS

Creemos confirmó la lista completa de candidatos al Senado, encabezada por Juliana Gutiérrez Zuluaga. Los aspirantes anunciados son:

  • Juliana Gutiérrez Zuluaga, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos.
  • Andrés Bedoya, presidente de la Asamblea de Antioquia en 2024 y exfuncionario departamental y municipal.
  • Natalia López, abogada, docente y excandidata a la Alcaldía de Montería.
  • General (r) Eliécer Camacho, excomandante de la Policía de Bogotá y del Valle de Aburrá.
  • Laura Gamboa, politóloga y especialista en seguridad y defensa.
  • Wilder Zapata, comunicador y empresario del sector deportivo y de bienestar.
  • Diego Hernández, ingeniero con trayectoria en defensa, innovación y tecnología.
  • Juan Diego Muñoz, administrador con experiencia en la Policía Nacional y el sector privado.
  • Tte. Coronel (r) Ángel Augusto Sánchez, con formación en estudios políticos e inteligencia estratégica.
  • Jhon Alex Méndez Vargas, técnico en enfermería, estudiante de derecho y empresario turístico del Quindío.
  • Lida Drago, abogada especializada en derecho constitucional y penal.
  • Gustavo Pinedo, administrador y docente universitario de Cartagena.
  • Jorge Hugo Aranguren, administrador con experiencia en los sectores de salud, transporte y servicios administrativos.
  • Martha Restrepo Correa, psicóloga y especialista en alta gerencia.

Además, la lista está conformada por Nelson Barrera Roa, Juan Alejandro Ángel, Catalina Ramírez Vélez, Claudia Céspedes, Sara María Arbeláez Ramírez y Luis Ernesto Rivera.

Temas Relacionados

Movimiento CreemosFederico GutiérrezJuliana GutiérrezInscripción de firmasLista SenadoLista Cámara de RepresentantesElecciones 2026Elecciones CongresoColombia-Noticias

Más Noticias

“No es una buena señal”: Colombia ya siente las consecuencias de la decisión del Gobierno Petro de dejar de vender petróleo

El dinamismo de los productos agrícolas y manufacturados no logró compensar la caída de los rubros tradicionales en las exportaciones de octubre de 2025

“No es una buena señal”:

Así es como el general (r) Rodolfo Palomino, condenado en primera instancia, busca quedar en libertad mientras se define su situación

El otrora director de la Policía Nacional de Colombia permanece recluido en un complejo militar ubicado en Bogotá, por los delitos de tráfico de influencia en servidor público

Así es como el general

Corte Suprema condenó al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias cuando fue director de la Policía Nacional

La Sala Especial de Primera Instancia fijó una pena de siete años de prisión, multa e inhabilidad, tras concluir que el general en retiro intervino ante una fiscal para favorecer a un procesado del Fondo Ganadero de Córdoba

Corte Suprema condenó al general

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Ranking Spotify: las 10 canciones

Resultados del Super Astro Sol de este 4 de diciembre de 2025

Como todos los jueves, la lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Super Astro Sol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Cazzu probó comida colombiana en su paso por Bogotá y su reacción sorprendió: “Se me bajó la presión”

Valentino Lázaro protestó por decisión de la producción del programa ‘Tamo en vivo’: “No voy a mendigar espacios”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Posible desaparición del Deportivo Pereira provocaría revolcón en el fútbol colombiano: estos equipos buscarían su lugar

Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025

Estos son los 100 mejores futbolistas que estarán en el mundial: un colombiano supera a Cristiano Ronaldo