Movimiento de Fico Gutiérrez inscribió sus listas al Congreso con más de 800.000 firmas: Juliana Gutiérrez encabeza la del Senado

La colectividad entregó 872.346 firmas ante la Registraduría para avalar su aspiración - crédito Prensa Creemos

El movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó la inscripción de sus listas al Congreso de la República tras presentar más de 872.000 firmas de respaldo.

La colectividad superó ampliamente el umbral requerido para participar en los comicios legislativos de 2026, en los que la lista al Senado estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local.

Según la información entregada por la organización política, la recolección de apoyos incluyó firmas dirigidas tanto a la lista del Senado como a la de la Cámara de Representantes en distintos departamentos del país.

Federico Gutiérrez indicó que las firmas reflejan demandas de seguridad, protección a la niñez y apoyo a quienes producen en el país - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El movimiento destacó que las rúbricas superaron por amplio margen las 50.000 firmas válidas exigidas por la normativa electoral para la inscripción de movimientos significativos de ciudadanos: “Entregamos 872.346 firmas para validar nuestra participación en las próximas elecciones al Congreso de la República. Lo hacemos convencidos de que creemos en Colombia, en sus valores, en sus instituciones y en la fuerza de su gente”. De acuerdo con la colectividad, 457.730 firmas respaldaron la inscripción de la lista al Senado y 414.616 fueron destinadas a la Cámara de Representantes.

La organización señaló que, frente al requisito legal, “Esta es la muestra clara de que nuestro movimiento tiene fuerza, tiene propósito y tiene ganas. Nos acompaña la gente que cree en la transparencia, en la libre empresa, en la familia como pilar fundamental de la sociedad, en la importancia de apoyar a nuestra fuerza pública y en la generación de empleo como la mejor política social”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al proceso de recolección y afirmó: “Estas más de 450.000 firmas no son solo un requisito legal; son las voces de colombianos que no se rinden, que exigen no más improvisación, no más inseguridad, no más ataques a nuestra niñez y a quienes producen en el país. Este es un proyecto colectivo, un proyecto de país del presente y para el futuro de nuestra colectividad, y vamos a honrarlo con carácter y resultados”.

Listas al Senado y la Cámara

La lista al Senado estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín - crédito Prensa Creemos

La lista al Senado será encabezada por Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. La candidata señaló: “Vamos a trabajar duro por Colombia. Este es un equipo que está conformado por gente buena, que la única intención que tiene es que a Colombia le vaya bien y que la sigamos llevando por un buen camino”.

Para la Cámara por Antioquia, el movimiento confirmó que la cabeza de lista será Luis Guillermo Patiño. La colectividad indicó que el grupo de aspirantes está integrado por perfiles provenientes de diversos sectores y regiones del país: “Somos personas preparadas, con trayectoria, que damos este paso porque nos duele el país y porque estamos convencidos de que sí es posible hacer política de manera correcta, honesta y transparente. Representamos a las regiones”, afirmaron desde la colectividad.

Agregaron además que: “Esa experiencia colectiva nos da la certeza de que Colombia también puede recuperarse si actuamos a tiempo. Cada vez más ciudadanos reconocen la importancia del Congreso para proteger la democracia, corregir rumbos y construir futuro”.

¿Quiénes más integran la lista al Senado?

El movimiento presentó 20 nombres para integrar la lista al Senado, incluyendo perfiles de sectores académicos, de seguridad, empresarial y social - crédito Luisa González/REUTERS

Creemos confirmó la lista completa de candidatos al Senado, encabezada por Juliana Gutiérrez Zuluaga. Los aspirantes anunciados son:

Juliana Gutiérrez Zuluaga, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos.

Andrés Bedoya, presidente de la Asamblea de Antioquia en 2024 y exfuncionario departamental y municipal.

Natalia López, abogada, docente y excandidata a la Alcaldía de Montería.

General (r) Eliécer Camacho, excomandante de la Policía de Bogotá y del Valle de Aburrá.

Laura Gamboa, politóloga y especialista en seguridad y defensa.

Wilder Zapata, comunicador y empresario del sector deportivo y de bienestar.

Diego Hernández, ingeniero con trayectoria en defensa, innovación y tecnología.

Juan Diego Muñoz, administrador con experiencia en la Policía Nacional y el sector privado.

Tte. Coronel (r) Ángel Augusto Sánchez, con formación en estudios políticos e inteligencia estratégica.

Jhon Alex Méndez Vargas, técnico en enfermería, estudiante de derecho y empresario turístico del Quindío.

Lida Drago, abogada especializada en derecho constitucional y penal.

Gustavo Pinedo, administrador y docente universitario de Cartagena.

Jorge Hugo Aranguren, administrador con experiencia en los sectores de salud, transporte y servicios administrativos.

Martha Restrepo Correa, psicóloga y especialista en alta gerencia.

Además, la lista está conformada por Nelson Barrera Roa, Juan Alejandro Ángel, Catalina Ramírez Vélez, Claudia Céspedes, Sara María Arbeláez Ramírez y Luis Ernesto Rivera.