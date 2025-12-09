ELN hizo explotar caseta de peaje entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia: les quedó tiempo hasta para evacuar a los trabajadores

La detonación dejó completamente destruida la caseta del peaje Cabildo - crédito red social X

Momentos de pánico vivieron trabajadores y conductores que transitaban por la zona rural entre Copacabana y Barbosa cuando equipos antiexplosivos y fuerzas de seguridad llegaron a la vía vieja para asegurar el área tras la detonación que destruyó parte del peaje Palocabildo, ubicado en inmediaciones del municipio de Girardota.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y declaraciones de testigos, varios hombres que afirmaron pertenecer al ELN obligaron a evacuar a los empleados antes de accionar el explosivo en horas de la madrugada.

Los hechos se presentaron sobre las 4:17 a. m. del martes 9 de diciembre y, según el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, la secuencia comenzó “pasaron dos sujetos en una motocicleta dando aviso a los empleados del peaje que debían evacuar porque se iba a presentar una detonación y efectivamente minutos posteriores se presenta esa detonación”.

El mandatario municipal reveló que, en el lugar, los atacantes habrían dejado un dispositivo de audio “con un mensaje repetitivo que señala que son ELN”.

La preocupación se extendió a otros puntos del sector, pues al mismo tiempo, individuos en un taxi alertaron de un posible ataque en el peaje El Trapiche, aunque en este último no se concretó ninguna explosión.

Entretanto, las operaciones de la Policía Metropolitana y los grupos antiexplosivos mantienen ambos corredores viales cerrados para garantizar la seguridad de la población.

Mientras la Gobernación de Antioquia y la policía confirmaron que no hubo heridos, precisaron que la investigación continúa para esclarecer si el atentado corresponde efectivamente al ELN o si podría estar relacionado con otros grupos armados.

Se destacó en ese sentido que el Clan del Golfo también tiene presencia en el corredor donde ocurrió el ataque, por lo que se espera que las investigaciones arrojen responsables precisos.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también confirmó que el ataque perpetrado en la madrugada del martes tendría como autores al ELN.

Además, el mandatario distrital culpó a la política de paz del Gobierno Petro por la presunta permisividad a los grupos armados debido a las negociaciones que adelanta con esas facciones ilícitas.

“El terrorismo crece como producto de la fallida “Paz Total” del gobierno Petro. A las 4:17 am pusieron una carga explosiva en el peaje de la vía antigua Girardota-Barbosa (Área Metropolitana). Anunciaban ser del ELN. Muy grave”, señaló el alcalde de Medellín.

Entretanto, tras las declaraciones del alcalde de Girardota, la alcaldía municipal también rechazó el acto de violencia que dejó cerrada la vía, mientras las autoridades antiexplosivos aseguran el lugar y descartan más cargas explosivas en zonas aledañas al peaje

“Rechazamos de manera categórica la activación de un artefacto explosivo registrado hoy 9 de diciembre de 2025, en horas de la madrugada, en el peaje Cabildo, antigua vía Girardota–Barbosa. Informamos que no se registran personas heridas ni fallecidas”, publicó la administración de Girardota.

“Convocamos a un consejo de seguridad extraordinario para seguir trabajando en la situación y continuar con las medidas de protección. Nuestra prioridad es la vida y la tranquilidad de la ciudadanía. Invitamos a no difundir rumores y atender solo fuentes oficiales”, añadió la administración municipal.

Asimismo, desde el Congreso de la República también criticaron al presidente Gustavo Petro y su política de paz total que actualmente mantiene abiertas negociaciones con el ELN, el Clan del Golfo, una facción de las disidencias de las Farc y bandas multicrimen.

“Bomba contra el peaje de Cabildo (Girardota, Ant) dentro del Área Metropolitana de Medellín. Mucho cuidado que si las autoridades encuentran a los responsables, el Gobierno los convierte en gestores de paz y les pone esquema de seguridad”, cuestionó el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Por su parte, desde el Gobierno nacional todavía no hay pronunciamiento sobre los recientes ataques que, por fortuna, no dejaron personas lesionadas, pero sí dejó fuertes afectaciones viales por cuenta del cierre de la vieja vía que comunica los municipios de Barbosa y Copacabana.