Colombia

ELN hizo explotar caseta de peaje entre Copacabana y Barbosa, en Antioquia: les quedó tiempo hasta para evacuar a los trabajadores

El ataque se produjo sobre las 4:00 a. m. del martes 9 de diciembre y, según las primeras investigaciones, los ilegales habrían llegado con bocinas para anunciar la detonación y obligar la evacuación de los empleados del peaje Cabildo

Guardar
La detonación dejó completamente destruida
La detonación dejó completamente destruida la caseta del peaje Cabildo - crédito red social X

Momentos de pánico vivieron trabajadores y conductores que transitaban por la zona rural entre Copacabana y Barbosa cuando equipos antiexplosivos y fuerzas de seguridad llegaron a la vía vieja para asegurar el área tras la detonación que destruyó parte del peaje Palocabildo, ubicado en inmediaciones del municipio de Girardota.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y declaraciones de testigos, varios hombres que afirmaron pertenecer al ELN obligaron a evacuar a los empleados antes de accionar el explosivo en horas de la madrugada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos se presentaron sobre las 4:17 a. m. del martes 9 de diciembre y, según el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, la secuencia comenzó “pasaron dos sujetos en una motocicleta dando aviso a los empleados del peaje que debían evacuar porque se iba a presentar una detonación y efectivamente minutos posteriores se presenta esa detonación”.

El mandatario municipal reveló que, en el lugar, los atacantes habrían dejado un dispositivo de audio “con un mensaje repetitivo que señala que son ELN”.

Los trabajadores fueron evacuados antes
Los trabajadores fueron evacuados antes de que detonaran el explosivo, al parecer, por parte de miembros del ELN - crédito X

La preocupación se extendió a otros puntos del sector, pues al mismo tiempo, individuos en un taxi alertaron de un posible ataque en el peaje El Trapiche, aunque en este último no se concretó ninguna explosión.

Entretanto, las operaciones de la Policía Metropolitana y los grupos antiexplosivos mantienen ambos corredores viales cerrados para garantizar la seguridad de la población.

Mientras la Gobernación de Antioquia y la policía confirmaron que no hubo heridos, precisaron que la investigación continúa para esclarecer si el atentado corresponde efectivamente al ELN o si podría estar relacionado con otros grupos armados.

Se destacó en ese sentido que el Clan del Golfo también tiene presencia en el corredor donde ocurrió el ataque, por lo que se espera que las investigaciones arrojen responsables precisos.

El alcalde de Medellín cuestionó
El alcalde de Medellín cuestionó los diálogos del Gobierno con el ELN tras atentado en peaje de Antioquia - crédito X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también confirmó que el ataque perpetrado en la madrugada del martes tendría como autores al ELN.

Además, el mandatario distrital culpó a la política de paz del Gobierno Petro por la presunta permisividad a los grupos armados debido a las negociaciones que adelanta con esas facciones ilícitas.

El terrorismo crece como producto de la fallida “Paz Total” del gobierno Petro. A las 4:17 am pusieron una carga explosiva en el peaje de la vía antigua Girardota-Barbosa (Área Metropolitana). Anunciaban ser del ELN. Muy grave”, señaló el alcalde de Medellín.

Entretanto, tras las declaraciones del alcalde de Girardota, la alcaldía municipal también rechazó el acto de violencia que dejó cerrada la vía, mientras las autoridades antiexplosivos aseguran el lugar y descartan más cargas explosivas en zonas aledañas al peaje

Pronunciamiento de la Alcaldía de
Pronunciamiento de la Alcaldía de Girardota tras atentado en peaje - crédito X

Rechazamos de manera categórica la activación de un artefacto explosivo registrado hoy 9 de diciembre de 2025, en horas de la madrugada, en el peaje Cabildo, antigua vía Girardota–Barbosa. Informamos que no se registran personas heridas ni fallecidas”, publicó la administración de Girardota.

“Convocamos a un consejo de seguridad extraordinario para seguir trabajando en la situación y continuar con las medidas de protección. Nuestra prioridad es la vida y la tranquilidad de la ciudadanía. Invitamos a no difundir rumores y atender solo fuentes oficiales”, añadió la administración municipal.

Asimismo, desde el Congreso de la República también criticaron al presidente Gustavo Petro y su política de paz total que actualmente mantiene abiertas negociaciones con el ELN, el Clan del Golfo, una facción de las disidencias de las Farc y bandas multicrimen.

Hernán Cadavid cuestionó el trabajo
Hernán Cadavid cuestionó el trabajo del Gobierno nacional frente a los grupos criminales del país - crédito X

“Bomba contra el peaje de Cabildo (Girardota, Ant) dentro del Área Metropolitana de Medellín. Mucho cuidado que si las autoridades encuentran a los responsables, el Gobierno los convierte en gestores de paz y les pone esquema de seguridad”, cuestionó el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Por su parte, desde el Gobierno nacional todavía no hay pronunciamiento sobre los recientes ataques que, por fortuna, no dejaron personas lesionadas, pero sí dejó fuertes afectaciones viales por cuenta del cierre de la vieja vía que comunica los municipios de Barbosa y Copacabana.

Temas Relacionados

Atentado ELNExplosión peajePeaje PalocabildoPeaje CabildoCopacabanaBarbosaAntioquiaELNAtentado AntioquiaVías AntioquiaPeaje AntioquiaColombia-noticias

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Chile estaría en el ‘ojo del huracán’ por supuesta agresión contra gestora cultural: la mujer hizo pública su denuncia

Elsa Tatiana Rodríguez Pulido acusó a la funcionaria y a un colaborador de intentar empujarla por las escaleras durante la celebración del Día de Velitas

Cónsul de Colombia en Chile

Videos registran pelea entre vecinos por uso de pólvora en Bogotá

Videos grabados por residentes muestran un altercado en una zona de Bogotá por el uso de pólvora durante las celebraciones de diciembre, y las imágenes generan preocupación

Videos registran pelea entre vecinos

Sepelio de ‘El Flaco’ con disparos al aire desató la furia del senador Jota Pe Hernández: “Necesitamos un gobierno con mano dura”

El pronunciamiento del congresista tras el multitudinario sepelio en Huila volvió a poner en debate la seguridad, al exigir un gobierno que, según sus palabras, “enfrente, someta y destruya a los bandidos”

Sepelio de ‘El Flaco’ con

El Ministerio de Salud descarta aumento de nuevas infecciones por VIH en Colombia

Las personas con diagnóstico de VIH reportadas hasta el 31 de octubre de 2025 asciende a 211.431, pero este aumento no implica necesariamente un repunte de nuevas infecciones, según el ministerio

El Ministerio de Salud descarta

Un ataque violento por confusión, dejó a un hombre de 28 años gravemente herido en el sur de Bogotá: familia exige justicia

La víctima permanece hospitalizada tras recibir varias heridas con arma blanca cuando regresaba a su domicilio en el sector de Tunjuelito

Un ataque violento por confusión,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Segura respondió a la

La Segura respondió a la polémica por comentario sobre un vestido de $13 millones para un matrimonio: “Cómo voy a gastar esa plata”

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Deportes

Así va la reclasificación en

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla