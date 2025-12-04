Mejorar o tener casa propia en 2026 será posible: Bogotá impulsó el mayor presupuesto de vivienda en su historia

El sector Hábitat priorizará la reducción del déficit habitacional en hogares vulnerables urbanos y rurales mediante el programa de subsidios de vivienda más ambicioso de Bogotá - crédito Secretaría de Hábitat

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital para 2026, estableciendo un monto total de $40,4 billones destinados a inversión pública, obras de infraestructura y sostenibilidad fiscal.

Dentro de este presupuesto, la Secretaría Distrital del Hábitat recibirá $14.000 millones adicionales enfocados en fortalecer los programas de vivienda de la ciudad, una cifra histórica para el sector, según lo resaltó la secretaria Vanessa Velasco a través de sus redes sociales al agradecer la confianza del Concejo en el plan de vivienda “Mi Casa en Bogotá”.

De acuerdo con el proyecto debatido, el sector Hábitat concentrará su gestión en la disminución del déficit habitacional para hogares vulnerables tanto en zonas urbanas como rurales mediante el programa de subsidios de vivienda considerado el más ambicioso que ha tenido Bogotá.

Para 2026, se asignaron $325.000 millones a subsidios que facilitarán el acceso a vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento habitacional en la capital - crédito Secretaría de Hábitat

Para 2026, se asignaron $325.000 millones a la financiación de subsidios que faciliten el acceso a soluciones habitacionales, en línea con la meta de entregar 75.000 subsidios y/o instrumentos financieros orientados a la adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento de viviendas. Estos recursos serán gestionados a través de distintos programas, entre ellos Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar, Ahorro para mi Casa, Reduce tu Cuota y Mejora tu Casa - Habita tu Hogar.

En complemento, la administración dispuso $81.000 millones para mejorar la calidad del espacio público en zonas de origen informal, interviniendo 1.800 hectáreas mediante planes integrales de mejoramiento del hábitat y la intervención de dos polígonos priorizados para adaptarse al cambio climático, revitalizar entornos urbanos y rurales, y atender el déficit de infraestructura. Además, se invertirán $50.000 millones adicionales en la adecuación de espacios públicos seguros, abarcando 18 polígonos.

El programa de vivienda de Bogotá triplicó la inversión de administraciones anteriores, destinando 1,1 billones de pesos entre 2024 y 2027 y generando más de 40.000 empleos anuales - crédito Secretaría del Hábitat

Durante una visita al barrio La Aurora, en el proyecto Siena, la secretaria de Hábitat reiteró el avance del plan “Mi Casa en Bogotá” durante la administración de Carlos Fernando Galán, destacando que esta inversión refuerza la continuidad de ferias de vivienda, convocatorias y procesos de postulación para facilitar el acceso a vivienda de interés social y prioritario, así como el mejoramiento y arrendamiento para amplios sectores de la capital.

En diálogo con Infobae Colombia en octubre de 2025, Velasco recalcó que Bogotá destinó 1,1 billones de pesos entre 2024 y 2027 para el programa de vivienda, triplicando así la inversión de administraciones anteriores. Resaltó que este esfuerzo tiene un impacto relevante en el desarrollo económico, generando 1,82 billones en el PIB por cada billón invertido y más de 40.000 empleos anuales.

Los programas Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota, Ahorro para mi Casa y Oferta Preferente continuarán como ejes centrales para facilitar el acceso y mejoramiento de vivienda en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Respecto a los montos de los subsidios, el programa Oferta Preferente podrá entregar hasta 30 smmlv ($42,7 millones en 2025), mientras que Reactiva tu Compra asigna 12 smmlv ($17.082.000 en 2025) y Reduce tu Cuota hasta $19.929.000 (14 smmlv) distribuidos en 48 pagos de $415.188.

Otros apoyos incluyen el Ahorro Temporal Solidario por hasta $882.570 durante seis meses y Ahorro para mi Casa con 12 cuotas mensuales de igual valor. Estos valores son acordes al 2025, a esperas de conocer los nuevos montos para 2026.

Finalmente, la entidad destacó que los programas activos —Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota, Ahorro para mi Casa, Tu Ingreso, Tu Casa y Oferta Preferente— continuarán como ejes centrales para atender las distintas necesidades de las familias bogotanas en el acceso, mejoramiento y arrendamiento de vivienda durante el periodo 2026.