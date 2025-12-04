María Fernanda Cabal se fue contra Petro por otorgar una nueva oportunidad al ELN para construir la paz: “Los colombianos los queremos en cárcel”

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por otorgar una nueva oportunidad al ELN para construir la paz - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El 3 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, instó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a abandonar la violencia y sumarse a un proceso de paz, durante la inauguración del Colegio Universidad de El Tarra, Norte de Santander. En su intervención, el mandatario subrayó que, pese a las críticas y a la persistencia de la violencia en el Catatumbo y otras regiones, su principal objetivo sigue siendo la paz.

Al iniciar su discurso, Petro advirtió que Colombia se encuentra “bajo amenaza” y que el mundo atraviesa una etapa de riesgo, marcada por discursos que promueven la violencia. El presidente alertó sobre el peligro de que la sociedad derive hacia la barbarie si se continúa por ese camino, al afirmar: “Hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos”.

Dirigiéndose directamente al ELN, Petro apeló a la humanidad compartida y a la urgencia de un acuerdo: “Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya, no hay nada que esperar. Bombazos, misiles, ahora, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No. Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie”. El mandatario recordó que el ELN perpetró masacres en varios municipios de Norte de Santander en enero de 2025, y reiteró su llamado a que el grupo armado opte por el camino de la paz para mejorar la situación del país.

Petro señaló que la alternativa de la paz sigue vigente, aunque reconoció la existencia de otras opciones más violentas para enfrentar a los grupos armados ligados con el narcotráfico, opciones con las que no está de acuerdo. En este contexto, aludió a la advertencia realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques del Ejército norteamericano en territorio colombiano, rechazando esa vía.

El mensaje que el gobernante de los colombianos envió al grupo armado fue duramente criticado desde el sector de oposición. La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, en sus redes sociales, rechazó la nueva oportunidad que otorga el mandatario colombiano.

En su opinión, lo que el país quiere es que la inseguridad y los ataques de esta guerrilla en el territorio cesen, para ello considera que es mejor que los miembros del grupo armado permanezcan en la cárcel condenados por la justicia colombiana.

“Hermano será usted de los terroristas, el ELN. Los colombianos queremos al ELN en una cárcel, perseguidos por la Fuerza Pública y sometidos a las leyes” escribió la legisladora en su cuenta de X.

Así mismo, señaló que la única persona que tiene consideración por los militantes del ELN es el mandatario colombiano. “No se equivoque Petro. En este país el único que quiere a los criminales es usted”.

Por otra parte, la senadora defendió el origen del Centro Democrático, enfatizando que el partido nació del respaldo ciudadano y del respeto a la legalidad, y no de la violencia o el crimen. Consideró irónico que alguien con antecedentes en una organización armada pretenda definir qué fuerzas políticas pueden ostentar credenciales democráticas. “El Centro Democrático no nació de las armas ni del crimen, nació del mandato ciudadano, del voto popular y de la defensa del Estado de Derecho. Es irónico que alguien con ese pasado como el suyo, pretenda hoy adjudicarse la potestad de definir quién es democrático y quién no”, aseveró la senadora en su mensaje.